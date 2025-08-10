Colombia

Menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá fue encontrado sin vida: encapuchados lo habían secuestrado

El cuerpo del joven presentaba signos de violencia y presuntamente habría sido encontrado con la boca cocida

El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver del joven de 16 años - crédito Colprensa

El domingo 10 de agosto de 2025, en horas de la mañana, las autoridades confirmaron la muerte del menor de 16 años, Harold Arcoca García, que llevaba cinco días desaparecido en la localidad de Los Laches en Bogotá.

Desde el martes 5 de agosto, la familia no tenía noticias de su paradero, luego de que fuera interceptado por varias personas mientras se dirigía a sus entrenamientos deportivos, según información recogida por Noticias RCN.

El adolescente salió de su casa vistiendo ropa deportiva y, conforme a las versiones preliminares conocidas por las autoridades, en el trayecto fue abordado por varios sujetos.

Estas personas lo golpearon, encapucharon y obligaron a subir a un vehículo. Existe un video, actualmente en poder de las autoridades, que registra parte del hecho. El material está siendo analizado para identificar a los responsables del rapto.

Pese a los esfuerzos realizados por el Gaula, incluyendo un operativo de búsqueda en los días posteriores a la desaparición, el adolescente no pudo ser rescatado con vida.

Harold Aroca García de 16 años

El medio citado informó que en la comunidad circulaba la hipótesis de un posible vínculo entre el secuestro del menor y un homicidio registrado en el barrio.

La madre del joven, Carolina García, relató que el domingo anterior ocurrió un crimen y su hijo habría comentado en el colegio que conocía la identidad del responsable. Temía que esta información llegara a personas relacionadas con el hecho.

“Sabemos que al CAI llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, que lo habían golpeado y que lo habían subido al carro y se lo habían llevado”, relató la madre para RCN Noticias.

El cuerpo del joven fue hallado con fuertes signos de violencia Versiones preliminares indican que, entre otras lesiones, la víctima habría sido encontrada con la boca cosida.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables de este crimen que conmocionó a la comunidad de Los Laches.

La madre del joven relató que el domingo anterior ocurrió un crimen y su hijo habría comentado en el colegio que conocía la identidad del responsable

Taxista fue ultimado a tiros en el sur de Bogotá

El martes 5 de agosto de 2025, un taxista fue asesinado en Ciudad Bolívar, Bogotá, en un hecho violento que ocurrió a plena luz del día y a solo tres cuadras del CAI Candelaria.

La víctima, identificada como Luis Carlos Caro Sánchez, de 49 años, esperaba pasajeros en una fila de vehículos sobre la avenida Villavicencio cuando fue atacada por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

Testigos relataron que los agresores se acercaron en una moto blanca con negro y abrieron fuego sin previo aviso.

Tres disparos impactaron en el cuerpo de Caro Sánchez, conocido en la zona como ‘Pingüino’.

El ataque se produjo mientras el conductor permanecía dentro de su taxi, un Hyundai Atos, esperando una carrera hacia los barrios altos del sector.

Compañeros del gremio taxista actuaron de inmediato y trasladaron al herido al Hospital de El Tunal. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero Caro Sánchez falleció durante una intervención quirúrgica.

Una motocicleta blanca con negro se acercó y, sin previo aviso, los ocupantes abrieron fuego contra el taxi. Tres disparos impactaron en el cuerpo de la víctima

Este crimen se suma a otro hecho ocurrido en el mismo punto menos de un mes antes, incrementando la preocupación por la ola de violencia y la percepción de inseguridad entre la comunidad.

El ambiente en las calles de Candelaria La Nueva refleja el miedo generado por este asesinato.

Comerciantes describieron una zona que pasó de la cotidianidad a la desolación. Varios negocios permanecieron cerrados y muchos habitantes prefirieron no hablar del caso.

Un comerciante, consultado por el QHubo, comentó: “Eso fue como a las 5:30 p. m. Al que mataron se veía por esos lados, se sabe que era taxista, pero hasta ahí, no se sabe más”.

El homicidio de Luis Carlos Caro Sánchez ha dejado una huella de temor en el sector y ha reavivado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades, ya que el ataque se produjo cerca de una unidad policial.

Por su parte, la comunidad exige justicia y mayor control para frenar la violencia que afecta a los conductores y residentes de Ciudad Bolívar.

