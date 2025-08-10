Colombia

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por defender a Maduro: “Del lado del criminal que desplazó a 8 millones de ciudadanos”

Petro había dicho que no estaba de acuerdo con la recompensa ofrecida desde la Casa Blanca por la cabeza de Nicolás Maduro, y sugirió acciones cooperativas en contra del narcotráfico

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
La senadora dijo que Gobierno
La senadora dijo que Gobierno Petro busca defender a Maduro - crédito Colprensa

En la mañana del 10 de agosto, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se pronunció sobre el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para contrarrestar el narcotráfico, sin interferir en la soberanía venezolana ni el ‘proyecto bolivariano’ abanderado por el chavismo.

“¿Están asustados o desesperados? Defienden a Nicolás Maduro el más grande genocida de los últimos tiempos en América Latina. Petro y Morris del lado del criminal que desplazó a 8 millones de ciudadanos y mató a cientos de opositores", escribió la congresista vallecaucana, que también se refirió a las declaraciones de Holman Morris, director de Rtvc, que replicó el mensaje del presidente de la República.

Cabal dijo que Petro está
Cabal dijo que Petro está buscando defender y legitimar a Maduro - crédito X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Qué dice el ‘post’ de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro planteó este viernes 8 de agosto la necesidad de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela coordinen esfuerzos multinacionales para combatir el narcotráfico, subrayando que estas acciones deben ejecutarse con respeto a la soberanía de cada país. El mandatario enmarcó su propuesta dentro de lo que denomina “el proyecto de Bolívar”, un concepto con el que busca impulsar la integración y cooperación regional.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde el jefe de Estado enfatizó en que el problema central a enfrentar es la codicia que sostiene las economías ilícitas, a la que calificó como un “residuo” del sistema capitalista.

Según su planteamiento, la estrategia contra el narcotráfico debe dejar de lado intervenciones unilaterales y priorizar la unión de esfuerzos entre gobiernos, preservando la autodeterminación de los pueblos y evitando que la lucha antidrogas sirva de pretexto para vulnerar la autonomía nacional.

“Por encima del huracán, el pueblo debe levantar la espada de Bolívar. Invito a los gobiernos de los EEUU y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar. Libertad es la consigna”, escribió el primer mandatario.

Petro enfatizó que la solución
Petro enfatizó que la solución al narcotráfico debe trascender los enfoques unilaterales y apostar por la cooperación regional. - crédito x @petrogustavo

Petro asoció su llamado con la tradición independentista latinoamericana, representada en la figura de la “espada de Bolívar”, a la que recurre como símbolo de paz, libertad y cooperación. En su visión, la solución pasa por un enfoque regional que sustituya la fragmentación actual y que dé protagonismo a los Estados en la construcción de políticas conjuntas.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalNicolás MaduroVenezuelaColombia y VenezuelaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Quién es Mukesh Ambani, el empresario indio que, según Petro, se llevaría los hipopótamos de la Hacienda Nápoles

Desde julio de 2025, la Casa de Nariño evalúa una propuesta hecha desde el país asiático en la que se podrían llevar parte de estos animales hacia un santuario privado

Quién es Mukesh Ambani, el

Video habría alertado de la presencia de tiburones cerca de las playas de Cholón, en Cartagena

En redes sociales circula un video en el que unos habitantes de la zona pretenden alertar a los bañistas que disfrutan de esta zona del Caribe colombiano

Video habría alertado de la

Hombre con detención domiciliaria fue asesinado a tiros en un billar de Barranquilla

La víctima tenía siete registros judiciales correspondientes a fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, hurto y fuga de preso

Hombre con detención domiciliaria fue

Abelardo de la Espriella criticó a Petro por mensaje sobre la salud de Miguel Uribe: “Tú lo calumniaste, otro disparó. Ahora lo vilipendias”

El pronunciamiento del jefe de Estado sobre la condición médica del senador del Centro Democrático provocó una fuerte respuesta del abogado y precandidato presidencial

Abelardo de la Espriella criticó

Álvaro Uribe afirmó que, “a diferencia de Maduro, el Perú ayuda a combatir el terrorismo”, e hizo propuesta para proteger el puerto de Leticia

El exmandatario también subrayó la necesidad de reforzar los compromisos multilaterales para preservar la selva amazónica y frenar su deterioro, criticando la persistencia de la tala ilegal y la minería no autorizada

Álvaro Uribe afirmó que, “a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘Masterchef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘Masterchef Celebrity’, respondió a las críticas por ayudar a Valeria: “No los han querido pero nadita”

Los alucines y otros podcasts que necesitas escuchar en Spotify Colombia el fin de semana

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Valentina Taguado y su despedida a Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ conmovió las redes sociales

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Deportes

Video: Andrés Llinás reaparece tras

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista