María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por defender a Maduro: “Del lado del criminal que desplazó a 8 millones de ciudadanos”

En la mañana del 10 de agosto, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se pronunció sobre el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para contrarrestar el narcotráfico, sin interferir en la soberanía venezolana ni el ‘proyecto bolivariano’ abanderado por el chavismo.

“¿Están asustados o desesperados? Defienden a Nicolás Maduro el más grande genocida de los últimos tiempos en América Latina. Petro y Morris del lado del criminal que desplazó a 8 millones de ciudadanos y mató a cientos de opositores", escribió la congresista vallecaucana, que también se refirió a las declaraciones de Holman Morris, director de Rtvc, que replicó el mensaje del presidente de la República.

Qué dice el ‘post’ de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro planteó este viernes 8 de agosto la necesidad de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela coordinen esfuerzos multinacionales para combatir el narcotráfico, subrayando que estas acciones deben ejecutarse con respeto a la soberanía de cada país. El mandatario enmarcó su propuesta dentro de lo que denomina “el proyecto de Bolívar”, un concepto con el que busca impulsar la integración y cooperación regional.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde el jefe de Estado enfatizó en que el problema central a enfrentar es la codicia que sostiene las economías ilícitas, a la que calificó como un “residuo” del sistema capitalista.

Según su planteamiento, la estrategia contra el narcotráfico debe dejar de lado intervenciones unilaterales y priorizar la unión de esfuerzos entre gobiernos, preservando la autodeterminación de los pueblos y evitando que la lucha antidrogas sirva de pretexto para vulnerar la autonomía nacional.

“Por encima del huracán, el pueblo debe levantar la espada de Bolívar. Invito a los gobiernos de los EEUU y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar. Libertad es la consigna”, escribió el primer mandatario.

Petro enfatizó que la solución al narcotráfico debe trascender los enfoques unilaterales y apostar por la cooperación regional. - crédito x @petrogustavo

Petro asoció su llamado con la tradición independentista latinoamericana, representada en la figura de la “espada de Bolívar”, a la que recurre como símbolo de paz, libertad y cooperación. En su visión, la solución pasa por un enfoque regional que sustituya la fragmentación actual y que dé protagonismo a los Estados en la construcción de políticas conjuntas.