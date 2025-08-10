Colombia

Feria de empleo en Bogotá ofrecerá 100 cargos para call center el lunes 11 de agosto: así puede participar

La estrategia Talento Capital prioriza a quienes han terminado el bachillerato, brindando acceso a convenios educativos, espacios de esparcimiento y posibilidades de ascenso en una jornada gratuita y sin intermediarios

Johan Manuel Largo

Johan Manuel Largo

Guardar
La Feria de Empleo ‘Talento
La Feria de Empleo 'Talento Capital' se realizará el 11 de agosto de 2025 en Puente Aranda, Bogotá

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de la estrategia ‘Talento Capital’, impulsó una nueva convocatoria dirigida a quienes buscan insertarse en el mercado formal. Según la información proporcionada por la dependencia, la próxima Feria de Empleo se realizará el lunes 11 de agosto de 2025 en la zona Industrial de Puente Aranda.

La jornada, organizada en alianza con la empresa Grupo Cos, tendrá lugar en la carrera 42 Bis #13-90, site 3, entre las 9:00 y las 14:00, y ofrecerá 100 cargos para asesores de call center. La convocatoria de ‘Talento Capital’ prioriza a personas con educación media, un segmento que, de acuerdo con la entidad, enfrenta obstáculos particulares para acceder a empleos formales en la ciudad.

Entre los beneficios que acompañan estas vacantes se encuentran convenios con universidades, acceso a gimnasio, zona gamer, salón de belleza, ping pong, billar y otros espacios de esparcimiento. Además, se contempla un plan de ascenso a partir del tercer mes y descuentos en restaurantes, ropa y en la cadena de gimnasios Bodytech.

Los beneficios para los nuevos
Los beneficios para los nuevos empleados incluyen convenios universitarios, gimnasio y plan de ascenso

Para participar en la feria, los interesados deben llevar su hoja de vida actualizada y confirmar su asistencia mediante el formulario habilitado por la organización. La entidad enfatizó que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios ni pagos, con el objetivo de prevenir posibles estafas. No obstante, quienes deseen participar deben hacer clic aquí.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recomienda a quienes buscan empleo mantenerse informados sobre nuevas oportunidades, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Trabajo en el Sena

Por su parte, el Sena puso a disposición 11.909 vacantes de empleo en todo el país, una cifra que revela la magnitud de la demanda laboral y la diversidad de perfiles requeridos en Colombia. En Bogotá, el sector de ventas y servicios encabeza la lista con 5.210 puestos disponibles, seguido por finanzas y administración, que suma 2.822 oportunidades.

El Sena ofrece 11.909 vacantes
El Sena ofrece 11.909 vacantes de empleo en Colombia, con amplia variedad de perfiles y sectores

La operación de equipos, transporte y oficios ofrece 1.802 vacantes, mientras que el procesamiento, fabricación y ensamble cuenta con 808 posiciones. Las ciencias naturales, aplicadas y relacionadas disponen de 551 plazas, el sector de arte, cultura, esparcimiento y deportes aporta 277 empleos, el ámbito de la salud abre 224 vacantes y las ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión suman 167 puestos. La explotación primaria y extractiva ofrece 47 oportunidades y las ocupaciones de dirección y gerencia solo cuentan con 1 vacante.

El acceso a las vacantes del Sena se realiza a través del portal ape.sena.edu.co, donde los usuarios pueden filtrar las ofertas por departamento o ciudad, o bien explorar el mapa interactivo de Colombia para identificar oportunidades según la ubicación geográfica.

El registro en la plataforma exige aceptar los términos y condiciones, proporcionar datos personales como el tipo de identificación y un correo electrónico válido, y posteriormente modificar la contraseña por una de fácil recordación. El sistema solicita información detallada sobre la formación académica, permite cargar documentos que acrediten los títulos obtenidos, especificar las instituciones educativas y los niveles alcanzados, e incluir capacitaciones adicionales relevantes para el perfil profesional.

Expoempleo Sena Joven ofrece 6.580
Expoempleo Sena Joven ofrece 6.580 vacantes en Bogotá, la mayor cifra en una sola ciudad del país

Igualmente, bajo las actividades del Expoempleo Sena Joven, la entidad destacó la oferta de 6.580 vacantes en Bogotá, la mayor cifra en una sola ciudad durante la feria nacional de empleo, que se estará llevando a cabo el martes 12 de agosto sobre las 8:00 a. m. en la avenida calle 19 # 28 - 80 (entrada uno por la carrera 30) Centro comercial MallPlaza.

Esta jornada busca transformar el acceso al trabajo para los jóvenes, abarcando perfiles que van desde asesores comerciales y agentes de call center hasta técnicos farmacéuticos y supervisores de tienda, lo que evidencia la amplitud de sectores involucrados en la iniciativa.

