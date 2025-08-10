Colombia

Dimayor reprograma clásico femenino Santa Fe vs Millonarios en la Liga Femenina: nueva fecha y detalles

Por motivos de seguridad, el partido se disputará el lunes 18 de agosto a las 4:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo.

Por Dahana Ospina

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó el aplazamiento del clásico femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina Dimayor 2025. La medida, anunciada el viernes 8 de agosto, responde a una solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá, tras los recientes hechos de violencia registrados en el concierto de Damas Gratis.

El clásico femenino, uno de los duelos más esperados del fútbol bogotano, debía jugarse el sábado 9 de agosto en el estadio El Campín como parte de la segunda jornada de los cuadrangulares. Sin embargo, la Comisión Local de Fútbol pidió postergar todos los enfrentamientos entre Santa Fe y Millonarios (sin distinción de género ni torneo) luego de analizar la situación de orden público surgida tras graves incidentes en la ciudad.

El detonante de la decisión fue el disturbio registrado el miércoles 6 de agosto dentro y fuera del Movistar Arena, durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis. En el evento, dos personas identificadas como hinchas de Santa Fe murieron tras enfrentamientos vinculados a barras bravas. El hecho encendió las alarmas de la Alcaldía, la Policía Metropolitana y el sistema de seguridad en eventos masivos.

Ante esa situación, las autoridades decretaron que no existían las condiciones para garantizar la seguridad en los próximos clásicos bogotanos y recomendaron formalmente a la Dimayor modificar el calendario.

Nueva fecha para Santa Fe vs Millonarios en la Liga BetPlay Femenina

La Dimayor reprogramó el clásico femenino para el lunes 18 de agosto a las 4:00 p.m., con sede en el estadio Metropolitano de Techo. El encuentro será transmitido en directo por Señal Colombia.

Esta modificación implicó, además, ajustes en la programación de la tercera y cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Las nuevas fechas y horarios aseguran la continuidad del torneo bajo condiciones de seguridad reforzadas para jugadoras, equipos y público.

Calendario actualizado de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2025

Segunda fecha:

  • Lunes 18 de agosto

Independiente Santa Fe vs MillonariosEstadio: Metropolitano de TechoHora: 4:00 p.m.Tercera fecha:

  • Miércoles 13 de agosto

- Grupo A: Orsomarso SC vs Internacional de PalmiraEstadio: Raúl MirandaHora: 5:00 p.m.- Grupo B: Santa Fe vs América de CaliEstadio: El CampínHora: 4:00 p.m.

  • Jueves 14 de agosto

- Grupo B: Millonarios vs Atlético NacionalEstadio: Metropolitano de TechoHora: 3:00 p.m.- Grupo A: Independiente Medellín vs Deportivo CaliEstadio: Atanasio GirardotHora: 7:30 p.m.Cuarta fecha:

  • Martes 19 de agosto

- Grupo A: Deportivo Cali vs Independiente MedellínEstadio: Deportivo CaliHora: 3:00 p.m.- Internacional de Palmira vs Orsomarso SCEstadio: Por definirHora: 5:00 p.m.

  • Jueves 21 de agosto

- Grupo B: Atlético Nacional vs MillonariosEstadio: Atanasio GirardotHora: 5:00 p.m.- América de Cali vs Santa FeEstadio: El CampínHora: 6:10 p.m.

Ajustes por orden público y disponibilidad de escenarios

La Dimayor comunicó que el calendario de las cuadrangulares sufrió modificaciones no solo por temas de seguridad, sino también por la disponibilidad de estadios en Bogotá. El ente rector priorizó preservar la integridad de los actores del espectáculo deportivo y acatar las recomendaciones de las autoridades, por lo que nuevas fechas para otros encuentros también se mantienen sujetas a la evolución del contexto en la capital.

El clásico masculino, aún en evaluación

Aunque el primer compromiso en ser reprogramado fue el de la Liga BetPlay Femenina, el clásico masculino entre Santa Fe y Millonarios también está bajo análisis y en espera de una fecha oficial. Las autoridades deportivas consideran que la decisión busca prevenir riesgos y preservar el ambiente deportivo, en un momento en el que el fútbol colombiano enfrenta desafíos significativos relacionados con la convivencia entre hinchadas.

La Dimayor reiteró que las medidas se mantendrán mientras existan riesgos comprobados para la seguridad en los encuentros entre los clubes capitalinos. Se espera un monitoreo constante de la situación, con el fin de garantizar que los partidos puedan desarrollarse bajo condiciones óptimas.

