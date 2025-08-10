Colombia

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Black, atleta del Putumayo que en 2023 fue tendencia por renunciar al ‘reality’ de supervivencia, habló de la transformación de su vida luego de crear contenido para adultos: “Tuve una revelación que me acercó a Dios”

Danny Barros

Por Danny Barros

Black, exparticipante del 'Desafío', sorprendió al contar a qué se dedica actualmente - crédito Caracol Televisión/Youtube

A sus 28 años de edad, Franklin Erney Reyes Rodríguez, deportista oriundo de Puerto Así, Putumayo, más conocido como Black por su participación en el Desafío The Box 2023, tomó una radical decisión para su vida, siguiendo el llamado que tuvo en un sueño: “Debía apartarme de esa vida que llevaba”.

Con Biblia en mano, el exparticipante, que abandonó la competencia por voluntad propia, habló cómo una revelación divina lo llevó a buscar el camino espiritual y alejarse de las plataformas para adultos en donde creaba contenido para complacer a sus seguidores: “Recibía todo tipo de propuestas”.

Black, el participante del 'Desafío The Box 2023' que renunció a la competencia , y que gracias a su impresionante físico, se dedicaba a crear contenido para adultos, ahora se prepara para ser pastor - crédito @laredcaracol/Instagram

Un episodio onírico, vivido a las 3 de la madrugada en enero, marcó un antes y un después en la vida de Black. En ese sueño, según relata, caminaba por su pueblo bajo un cielo opaco y nublado, hasta que una luz creciente irrumpió en el firmamento y, tras un destello fulminante, se apagó de golpe.

“Dios vino por su pueblo, vino por su iglesia”, pensó al ver cómo incontables luces ascendían hacia el cielo, mientras él permanecía en la tierra, invadido por el temor y la sensación de condena. Este episodio, que describe como una advertencia divina, lo llevó a buscar orientación espiritual y a replantear radicalmente su estilo de vida.

La notoriedad de Black no surgió solo de su paso por la televisión. Su físico, esculpido por años de disciplina en el fisiculturismo y el entrenamiento personal, le abrió puertas y le generó una avalancha de atención.

“Me hicieron muchas propuestas, viajes, dinero”, reconoce, aludiendo a la cantidad de mensajes y ofertas que recibía a diario. Antes de ingresar al reality, ya contaba con 8.000 seguidores en redes sociales, muchos de los cuales le manifestaban abiertamente su admiración y deseo: “Yo pagaría por verte, me encanta tu cuerpo”, le escribían con frecuencia.

Black, exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en OnlyFans y ahora hace carrera para convertirse en pastor - crédito @blackphysi/Instagram

Black contó por qué dejó de crear contenido para adultos

La presión de esa audiencia lo llevó a abrir una cuenta en OnlyFans, aunque admite que no era una decisión que deseara para su vida.

“Lo hice quizás por las personas, me lo pedían mucho”, confiesa. Su exposición en esa plataforma, donde el cuerpo se convierte en mercancía y fuente de validación, terminó por saturarlo.

Black, exparticipante del ‘Desafío’ dio detalles de la decisión que tomó de alejarse de las plataformas para adultos - crédito @blackphysi/Instagram y Caracol Televisión/Youtube

“Yo reflejaba con mi cuerpo mucho amor”, explica, pero la constante demanda de atención y la dinámica de exhibición terminaron por desgastarlo.

La inquietud espiritual, que ya lo acompañaba, se intensificó tras el sueño que lo sacudió en enero.

Sentí mucho temor, mucho miedo, me levanté con el corazón y la cabeza aturdida”, recordó. La experiencia lo llevó a buscar consejo en su pastor, a quien le relató el sueño y sus temores. El líder religioso interpretó el episodio como un llamado de Dios a dejar atrás su vida anterior y a buscar una transformación profunda. “Era un llamado de Dios que debía de buscarlo, que debía apartarme de esa vida que llevaba”, resume Black sobre el consejo recibido.

A partir de ese momento, tomó la decisión de cerrar su cuenta en OnlyFans y de alejarse de la exposición constante de su cuerpo. Reconoce que, aunque nunca se consideró mujeriego y actualmente está soltero, su prioridad ha cambiado: “Quiero casarme, quiero tener una familia, quiero disfrutar mi familia, sería algo muy bonito tener una familia en el camino de Dios”.

El proceso de conversión, según explica, implica estudiar la Biblia y adoptar una vida conforme a los principios cristianos. “Aquí está la guía para llevar una vida agradable a Dios, para apartarse de muchas cosas malas y llevar una vida conforme a la voluntad del Señor Jesús”, afirmó.

Black, exparticipante del ‘Desafío’ contó cómo un sueño cambió su vida - crédito @blackphysi/Instagram

La rutina diaria de Black ahora incluye oración, lectura bíblica, ayuno, asistencia a la iglesia cristiana y un esfuerzo constante por mejorar. Su objetivo es convertirse en predicador: “Me encantaría ser predicador. Sería el logro más importante de mi vida”.

Aunque su foco principal es la vida espiritual, no ha abandonado el entrenamiento físico. Continúa trabajando como entrenador y ha iniciado un emprendimiento de ropa deportiva, pero aclara que la relación con su cuerpo ha cambiado. “La diferencia es que ahora ando mucho más tapado, con ropa más grande, no me ando exhibiendo y también con el foco de que ya me enfoco más en lo espiritual y no tanto como lo carnal”, explica.

El mensaje que busca transmitir es claro: “Dejen de eso a un lado, dice la palabra de Dios que el ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse del espíritu es vida eterna”.

