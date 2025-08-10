Colombia

Cayeron ‘Coco’ y ‘Topo’, presuntos integrantes de las disidencias que espiaban a las Fuerzas Militares en Norte de Santander

Las autoridades indicaron que ambos sujetos habrían llegado desde Medellín para realizar labores delictivas en la región del Catatumbo

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El operativo se produjo en
El operativo se produjo en la vereda Campo Yuca, zona rural de Tibú, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

En una operación coordinada entre la Policía y el Ejército Nacional de Colombia, fueron capturados dos presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Norte de Santander.

Según el informe oficial, los dos hombres fueron identificados como Yustin Murillo Sánchez, alias Coco, de 31 años y oriundo de Istmina (Chocó); y Carlos Mario Palomeque, alias Topo, de 33 años y natural de Turbo (Antioquia). Ambos fueron detenidos cuando se desplazaban en un vehículo en la vereda Campo Yuca, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander).

Las autoridades mencionaron que estos sujetos habrían llegado a delinquir en la región del Catatumbo hace aproximadamente un año, procedentes de la ciudad de Medellín.

Provenientes de Medellín, ambos sujetos habrían llegado a delinquir en la jurisdicción de Tibú hace aproximadamente un año - crédito Policía Nacional

El comandante del departamento de Policía en Norte de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, explicó que la operación representa un avance en la lucha contra las estructuras delictivas que afectan la seguridad en la región colombiana.

“Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la seguridad de la región. La incautación de este material de guerra y la captura de estos individuos contribuyen a desarticular las redes criminales que perturban la tranquilidad de los habitantes del Catatumbo”, explicó el oficial.

La Policía Nacional confirmó que
La Policía Nacional confirmó que alias Coco tenía antecedentes por hurto agravado - crédito Policía Nacional

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder de los capturados el arma de fuego, la munición y la motocicleta de marca Yamaha sin placa, elementos que, según las investigaciones preliminares, habrían sido utilizados para realizar labores de inteligencia criminal contra la fuerza pública.

Además, la Policía Nacional confirmó que alias Coco tenía antecedentes por hurto agravado, lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con actividades ilícitas en la zona.

En el operativo fueron incautadas una pistola Glock 9mm, 12 cartuchos calibre 9mm y una motocicleta - crédito Policía Nacional

Tanto el material incautado como los dos procesados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, donde un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Entre tanto, la Policía Nacional reiteró el compromiso institucional de fortalecer la seguridad en la región y de neutralizar cualquier amenaza que ponga en riesgo a la comunidad.

Disidentes fueron capturados cuando se movilizaban en una camioneta robada

La captura de alias Coco y alias Topo en Tibú (Norte de Santander) se suma a otros operativos efectuados por la fuerza pública para contrarrestar las acciones criminales de los grupos armados ilegales en el país.

Entre ellos, se destaca la detención de dos presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, en un operativo coordinado por la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la vereda Oru 7 en el mismo municipio nortesantandereano.

Alfonso García Villamizar, conocido con
Alfonso García Villamizar, conocido con el alias de El Viejo, y Nelver Garay Balaguera, alias El Chily - crédito Policía Norte de Santander

La intervención se enmarcó en los planes de control sobre la comisión de delitos en la zona, tras recibir datos de inteligencia sobre movimientos sospechosos de hombres armados. Las autoridades instalaron un punto de control y ordenaron detener la marcha de una camioneta reportada como hurtada.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron a cuatro personas. Dos de ellas, identificadas como Alfonso García Villamizar (alias El Viejo) y Nelver Garay Balaguera (alias El Chily), mantenían privado de la libertad al conductor, quien fue liberado ileso y ya se encuentra con su familia. Un cuarto pasajero, con lesiones causadas por la explosión de una mina antipersonal, había sido recogido previamente en la carretera que une Tibú y La Gabarra.

La intervención se ejecutó como parte de los planes de control sobre la comisión de delitos en Tibú, Norte de Santander, luego de recibir datos de inteligencia sobre movimientos sospechosos de hombres armados en la zona - crédito Policía Norte de Santander

Durante el registro, los investigadores incautaron dos pistolas, varios proveedores y cartuchos calibre 9 mm, un proveedor extendido con 25 cartuchos, una caja con 40 cartuchos, un radio de comunicaciones, tres celulares y la camioneta en cuestión, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Todos estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, en la que ambos sujetos enfrentan cargos por secuestro simple, receptación y porte ilegal de armas de fuego.

Los dos detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía 21 Local URI en Cúcuta, donde un juez de control de garantías les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario.

