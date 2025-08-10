Alejandro Riaño está estrenando amor: el comediante presentó a su nueva novia tras ser captado en concierto de Fuerza Regida

Alejandro Riaño dejó ver quién es la dueña de su corazón actualmente - crédito @alejandroria y @laredcaracol/Instagram

Luego del divorcio de María Manotas, madre de sus tres hijos, la vida sentimental de Alejandro Riaño había sido todo un misterio tanto para sus seguidores como para la prensa rosa que le seguían la pista acerca de un nuevo romance.

No obstante, recientes publicaciones de comediante bogotano apunta a que dejó oficialmente la soltería, ya que, publicó varias imágenes de la que sería su nueva novia.

Estas fotografías las subió Riaño a sus cuenta personas de Instagram, justo después de que el programa de entretenimiento La Red, revelara un video en el que se ve acompañado de la misma mujer en el Movistar Arena de Bogotá en donde disfrutó en pareja del concierto de la agrupación mexicana Fuerza Regida. Un beso confirmó su romance.

Alejandro Riaño fue visto por 'El Fisgón' de 'La Red' junto a su nueva pareja en el Movistar Arena de Bogotá en donde estuvo gozando de la presentación en vivo de Fuerza Regida, romántico beso lo delató - crédito @laredcaracol/Instagram

Si bien el video captado por “el fisgón” de La Red es bastante revelador, horas más tarde, el mismo comediante confirmó que sí está saliendo con la mujer con la que fue visto, pues realizó varias publicaciones a su lado.

En una de las historias, Alejandro presumió que su pareja comparte los mismos gustos musicales, mientras que en otra imagen en la que salen abrazados, expresó la complicidad que tienen. De esta forma, el también influencer puso fin a las especulaciones.

La imagen de Alejandro y su acompañante, entre gestos de complicidad y muestras de afecto, se convirtió en uno de los momentos más comentados durante las presentaciones de Fuerza Regida en el Movistar Arena de Bogotá. La escena, en la que ambos compartieron abrazos, caricias y un beso cerca de la oreja, captó la atención de los asistentes y alimentó las conversaciones sobre la vida personal del artista, en un contexto donde la música regional mexicana y los corridos tumbados han encontrado un público fervoroso en Colombia.

Alejandro Riaño mostró a la mujer con la que se está dando una oportunidad en el amor - crédito @alejandroria/Instagram

El fenómeno que representa esta banda exponente del regional mexicano quedó en evidencia cuando la agrupación logró llenar dos veces consecutivas el Movistar Arena, un logro que subraya el crecimiento de los corridos tumbados fuera de México. Según lo observado durante el evento, la banda no solo atrajo a miles de seguidores, sino que también generó un ambiente de euforia y celebración, consolidando su posición como uno de los referentes actuales del género.

Alejandro Riaño, al igual que su expareja María Manotas, dejó la soltería

La llegada del comediante que da vida Juanpis González al recinto, acompañado de una mujer que despertó la curiosidad de los presentes, fue uno de los focos de atención previos al espectáculo. Ambos se mostraron sonrientes y relajados, disfrutando del ambiente previo al concierto.

Alejandro Riaño ya no oculta que se está dando una oportunidad en el amor luego del fin de su relación con María Manotas - crédito @laredcaracol/Instagram

Durante el desarrollo del evento, la pareja mantuvo una actitud cercana, con gestos que incluyeron abrazos y muestras de cariño, lo que llevó a algunos asistentes a especular sobre la naturaleza de su relación. En un momento destacado, se observó cómo ella se aferraba a él de manera afectuosa, mientras él correspondía con una caricia y un beso discreto.

La interacción entre ambos no pasó desapercibida para quienes seguían de cerca la velada. Las reacciones entre el público oscilaron entre la admiración y la sorpresa, especialmente cuando la pareja compartió un beso, gesto que fue interpretado como una confirmación de su vínculo sentimental. La frase “el amor es eterno mientras dura” resonó entre los comentarios, reflejando la percepción de que, al menos por esa noche, la conexión entre Alejandro y su acompañante fue protagonista.

En medio de la conversación, surgieron opiniones sobre la vida sentimental de Alejandro, quien, según se mencionó, se encontraba soltero y disfrutando de su momento personal y profesional. Algunos asistentes lo describieron como una persona carismática y “tremendo partido”, mientras que otros reflexionaron sobre las expectativas y exigencias en las relaciones, en tono distendido y humorístico. Una de las voces presentes expresó: “A mí desde la primera noche me tienes que decir, ‘Somos novios y nos vamos a casar’”, ilustrando la diversidad de perspectivas sobre el compromiso y las relaciones fugaces.

El evento de Fuerza Regida en Bogotá no solo evidenció el impacto de la música regional mexicana en el público colombiano, sino que también sirvió como escenario para que las historias personales de los artistas se entrelazaran con la experiencia colectiva de los asistentes. La combinación de éxito musical y momentos íntimos en el escenario y fuera de él, reforzó la percepción de que los corridos tumbados han trascendido fronteras y se han convertido en un fenómeno cultural en expansión.