Colombia

Alejandro Riaño está estrenando amor: el comediante presentó a su nueva novia tras ser captado en concierto de Fuerza Regida

El intérprete del personaje Juanpis González hizo pública su actual relación sentimental y presentó a la mujer que le ‘robó’ el corazón luego de su separación de María Manotas: la pareja ya había sido pillada muy romántica en el Movistar Arena de Bogotá

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Alejandro Riaño dejó ver quién
Alejandro Riaño dejó ver quién es la dueña de su corazón actualmente - crédito @alejandroria y @laredcaracol/Instagram

Luego del divorcio de María Manotas, madre de sus tres hijos, la vida sentimental de Alejandro Riaño había sido todo un misterio tanto para sus seguidores como para la prensa rosa que le seguían la pista acerca de un nuevo romance.

No obstante, recientes publicaciones de comediante bogotano apunta a que dejó oficialmente la soltería, ya que, publicó varias imágenes de la que sería su nueva novia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas fotografías las subió Riaño a sus cuenta personas de Instagram, justo después de que el programa de entretenimiento La Red, revelara un video en el que se ve acompañado de la misma mujer en el Movistar Arena de Bogotá en donde disfrutó en pareja del concierto de la agrupación mexicana Fuerza Regida. Un beso confirmó su romance.

Alejandro Riaño fue visto por 'El Fisgón' de 'La Red' junto a su nueva pareja en el Movistar Arena de Bogotá en donde estuvo gozando de la presentación en vivo de Fuerza Regida, romántico beso lo delató - crédito @laredcaracol/Instagram

Si bien el video captado por “el fisgón” de La Red es bastante revelador, horas más tarde, el mismo comediante confirmó que sí está saliendo con la mujer con la que fue visto, pues realizó varias publicaciones a su lado.

En una de las historias, Alejandro presumió que su pareja comparte los mismos gustos musicales, mientras que en otra imagen en la que salen abrazados, expresó la complicidad que tienen. De esta forma, el también influencer puso fin a las especulaciones.

La imagen de Alejandro y su acompañante, entre gestos de complicidad y muestras de afecto, se convirtió en uno de los momentos más comentados durante las presentaciones de Fuerza Regida en el Movistar Arena de Bogotá. La escena, en la que ambos compartieron abrazos, caricias y un beso cerca de la oreja, captó la atención de los asistentes y alimentó las conversaciones sobre la vida personal del artista, en un contexto donde la música regional mexicana y los corridos tumbados han encontrado un público fervoroso en Colombia.

Alejandro Riaño mostró a la
Alejandro Riaño mostró a la mujer con la que se está dando una oportunidad en el amor - crédito @alejandroria/Instagram

El fenómeno que representa esta banda exponente del regional mexicano quedó en evidencia cuando la agrupación logró llenar dos veces consecutivas el Movistar Arena, un logro que subraya el crecimiento de los corridos tumbados fuera de México. Según lo observado durante el evento, la banda no solo atrajo a miles de seguidores, sino que también generó un ambiente de euforia y celebración, consolidando su posición como uno de los referentes actuales del género.

Alejandro Riaño, al igual que su expareja María Manotas, dejó la soltería

La llegada del comediante que da vida Juanpis González al recinto, acompañado de una mujer que despertó la curiosidad de los presentes, fue uno de los focos de atención previos al espectáculo. Ambos se mostraron sonrientes y relajados, disfrutando del ambiente previo al concierto.

Alejandro Riaño ya no oculta
Alejandro Riaño ya no oculta que se está dando una oportunidad en el amor luego del fin de su relación con María Manotas - crédito @laredcaracol/Instagram

Durante el desarrollo del evento, la pareja mantuvo una actitud cercana, con gestos que incluyeron abrazos y muestras de cariño, lo que llevó a algunos asistentes a especular sobre la naturaleza de su relación. En un momento destacado, se observó cómo ella se aferraba a él de manera afectuosa, mientras él correspondía con una caricia y un beso discreto.

La interacción entre ambos no pasó desapercibida para quienes seguían de cerca la velada. Las reacciones entre el público oscilaron entre la admiración y la sorpresa, especialmente cuando la pareja compartió un beso, gesto que fue interpretado como una confirmación de su vínculo sentimental. La frase “el amor es eterno mientras dura” resonó entre los comentarios, reflejando la percepción de que, al menos por esa noche, la conexión entre Alejandro y su acompañante fue protagonista.

En medio de la conversación, surgieron opiniones sobre la vida sentimental de Alejandro, quien, según se mencionó, se encontraba soltero y disfrutando de su momento personal y profesional. Algunos asistentes lo describieron como una persona carismática y “tremendo partido”, mientras que otros reflexionaron sobre las expectativas y exigencias en las relaciones, en tono distendido y humorístico. Una de las voces presentes expresó: “A mí desde la primera noche me tienes que decir, ‘Somos novios y nos vamos a casar’”, ilustrando la diversidad de perspectivas sobre el compromiso y las relaciones fugaces.

El evento de Fuerza Regida en Bogotá no solo evidenció el impacto de la música regional mexicana en el público colombiano, sino que también sirvió como escenario para que las historias personales de los artistas se entrelazaran con la experiencia colectiva de los asistentes. La combinación de éxito musical y momentos íntimos en el escenario y fuera de él, reforzó la percepción de que los corridos tumbados han trascendido fronteras y se han convertido en un fenómeno cultural en expansión.

Temas Relacionados

Alejandro RiañoAlejandro Riaño esposaAlejandro Riaño JuanpisNueva novia de Alejandro RiañoMaría ManotasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano hizo triste revelación tras el nacimiento de Emiliano: “Cuando esté mejor, aparezco”

La creadora de contenido, que se estrenó como mamá a finales de julio, les contó a sus seguidores que su salud mental no está pasando por un buen momento

Aida Victoria Merlano hizo triste

Hallaron cuerpo sin vida y con múltiples puñaladas en Barranquilla

La víctima, que presentaba heridas por arma blanca, se trataría de un habitante en condición de calle

Hallaron cuerpo sin vida y

En extraños sucesos, niña de 12 años murió luego de recibir un disparo en Rionegro, Antioquia

La menor de edad se encontraba pescando con su padre a orillas del río, cuando un hombre les disparó, impactándola de gravedad

En extraños sucesos, niña de

Esta es la ley que aprobó el Congreso y que ahora tiene a 1.102 municipios debiendo unos 50 billones de pesos, según el Gobierno

Ante la Corte Constitucional ya cursa una demanda interpuesta por el Ministerio de Hacienda, argumentando un grave hueco fiscal para la Nación y las administraciones locales, incluida la de Bogotá

Esta es la ley que

Desmantelan depósito ilegal del Clan del Golfo con arsenal de guerra en Bolívar

Las tropas militares indicaron que este centro de acopio era utilizado por el grupo armado para sostener su presencia y capacidad de fuego en la región

Desmantelan depósito ilegal del Clan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano hizo triste

Aida Victoria Merlano hizo triste revelación tras el nacimiento de Emiliano: “Cuando esté mejor, aparezco”

Yina Calderón reveló que participó en casting para presentación, pero luego desistió porque “no había mucho dinero de por medio”

Carla Giraldo envió contundente mensaje a quienes critican su nueva relación sentimental, y presumió a su joven novio

Valentina Taguado, de ‘Masterchef Celebrity’, respondió a las críticas por ayudar a Valeria: “No los han querido pero nadita”

Los alucines y otros podcasts que necesitas escuchar en Spotify Colombia el fin de semana

Deportes

Video: Andrés Llinás reaparece tras

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista