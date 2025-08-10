Abelardo de la Espriella criticó a Petro por mensaje sobre la salud de Miguel Uribe: “Tú lo calumniaste, otro disparó. Ahora lo vilipendias”

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de La Espriella calificó de “miserable” la reacción del presidente Gustavo Petro ante el delicado estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro utilizó su perfil en X para referirse a la situación médica de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, tras el informe difundido el 9 de agosto de 2025 por la Fundación Santa Fe, en el que se informó un deterioro en su estado de salud.

El mensaje publicado por Gustavo Petro en X generó descontento entre sectores de la oposición. Abelardo de La Espriella, abogado y precandidato presidencial, respondió de manera contundente al pronunciamiento del presidente, calificándolo de “miserable”. Esta reacción expone la tensión política frente a la delicada situación de salud de Miguel Uribe Turbay.

Gustavo Petro se refirió al caso de Miguel Uribe Turbay subrayando la importancia de respetar su condición y no usar su situación con otros fines. El mandatario insistió en priorizar la dignidad personal.

“El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”, escribió por medio de su cuenta de la red social X, el jefe de Estado.

Por su parte en respuesta a lo dicho por el primer mandatario del país, Abelardo De La Espriella, abogado y candidato presidencial, criticó con dureza la postura de Gustavo Petro ante la situación de Miguel Uribe Turbay. En su respuesta, expresó su rechazo y lanzó fuertes acusaciones contra el presidente.

“Miserable… tú lo señalaste, tú lo perfilaste, tú lo descuidaste, tú lo calumniaste… otro disparó… y ahora tú lo vilipendias. Pagarás por todo, no habrá más impunidad para ti”, contestó De La Espriella.

Además de Abelardo de la Espriella, la concejal de Bogotá Sandra Forero también reaccionó al mensaje de Gustavo Petro y cuestionó la intención detrás de sus palabras sobre Miguel Uribe Turbay.

“¿Ahora qué está buscando, metiéndose con Miguel? Usted NO es digno ni de mencionar el nombre de Miguel. Déjelo en paz. Y no hable de dignidad humana, usted no sabe de eso”, aseveró la servidora pública.

Forero amplió su crítica contra Gustavo Petro, señalando que sus acciones buscan distraer a la opinión pública, y reiteró su rechazo al uso de la situación de Miguel Uribe Turbay con fines políticos.

“Si quiere desviar la atención de su desastroso gobierno, invéntese otra cosa: otra ley inconstitucional, nombre a otro imbécil en su gabinete, haga y grabe otro festín de los que le gustan, siga negociando con los narcoterroristas de este país… pero con Miguel no se meta. Usted es el que está tratando de manipular”, contestó la concejal en su publicación.

El 9 de agosto, en horas de la tarde, la Fundación Santa Fe de Bogotá difundió una actualización sobre la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El informe señaló que atraviesa una “condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central”, situación que alteró notablemente su evolución durante las últimas 48 horas y motivó una intervención neuroquirúrgica de urgencia.

La Fundación Santa Fe informó que el paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo el cuidado de distintos especialistas, tras las complicaciones que presentó. En el comunicado suscrito por el director médico, Adolfo Llinás Volpe, se detalló que las intervenciones de emergencia permitieron “estabilizarlo”, aunque el pronóstico sigue siendo “reservado”.

Como parte del tratamiento, se dispuso restablecer la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular en Miguel Uribe Turbay, con el objetivo de apoyar su recuperación. La clínica añadió que se mantiene un “monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, remarcando tanto la seriedad del caso como la necesidad de un control médico continuo.

La Fundación informó que el estado de Miguel Uribe Turbay sigue siendo incierto y que cualquier actualización se comunicará de acuerdo con los avances que presente. La institución señaló que este reporte fue elaborado por solicitud de sus familiares, remarcando la reserva institucional y el compromiso de confidencialidad sobre su situación médica.