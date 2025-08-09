Colombia

Maluma compartió el detrás de escena de su concierto en México: esto fue lo que vivió el artista

El cantante sorprendió al público al compartir algunos detalles de las actividades que realizó antes de subir a la tarima para dar su ‘show’ en la capital mexicana

Natalia Perilla

Esto es lo que hace
A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante colombiano Maluma les contó a sus seguidores cómo se prepara para subir a dar un concierto y qué es lo que le gusta hacer en los camerinos con su equipo de trabajo previo al gran espectáculo.

Yo sé que ustedes se preguntan qué hago yo antes de los shows y les vamos a mostrar todo el paso a paso. Y empezamos con algo que es súper importante y que pasa en todos los conciertos", empieza diciendo el artista en el clip.

Seguido a esto aparece jugando ping-pong con un amigo suyo, lo que quiere decir que por lo general tiene tras escena una mesa de este deporte para practicarlo y distraerse previamente.

