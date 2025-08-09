La salida de Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ dejó divertidos memes que ‘inundaron’ las redes sociales

Mario Alberto Yepes no pudo superar el reto de eliminación y abandonó 'MasterChef Celebrity', en una decisión que generó debate en redes sociales - crédito Canal RCN

El sexto reto de eliminación de MasterChef Celebrity enfrentó a siete participantes que se jugaban su última oportunidad de mantenerse en competencia. Pero cuando estos esperaban que se tratara de un plato libre, el jurado sorprendió al anunciar que esta vez no sería el caso, y tendrían que preparar una changua.

El plato típico bogotano fue uno de especial complejidad para la mayoría de los participantes, pues muchos de ellos son de otras regiones del país y, en algunos casos, ni siquiera sabían cómo debía verse o saber una changua.

Por ese motivo, cuando el exfutbolista Mario Alberto Yepes reveló que tenía cierto conocimiento del plato debido a su ascendencia boyacense por el lado materno, los televidentes supusieron que entraría en buen concepto a los ojos del jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Belén Alonso.

Sin embargo, durante la degustación hubo observaciones en las que manifestaron que hizo falta sal en su preparación, lo que le restó puntos en la sazón del plato. Como Yepes fue el último en pasar, los usuarios en redes sociales supusieron que se salvaría por poco, en vista de que las observaciones y los resultados de los platos de Raúl Ocampo y, sobre todo, de la actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard, parecieron ser más duras en comparación.

Por eso, cuando los tres pasaron al frente para conocer el nombre del siguiente eliminado, los televidentes imaginaron que Rausch mencionaría a Michelle. En vez de eso, el chef indicó que el exfutbolista sería el siguiente eliminado, lo que sorprendió y decepcionó tanto a los televidentes como a los otros participantes.

Algunas de las reacciones que dejó la eliminación compararon la decisión con el polémico “gol de Yepes” del Mundial de Brasil 2014, asegurando que el “Capi” fue “robado” dos veces sin merecerlo. Ese símil hizo que los televidentes desplegaran su creatividad e ingenio para referirse a la eliminación.

Tal y como lo hizo en el programa, Yepes agradeció en sus redes sociales la oportunidad de sumarse a 'MasterChef Celebrity' - crédito @marioayepes/Instagram

Además, y producto del carisma y serenidad que desplegó durante su paso por el formato, los usuarios y los participantes agradecieron la oportunidad de compartir con Yepes en el formato, reconociendo su papel de líder y llevando la serenidad en las pruebas por equipos o por parejas.

Los mismos participantes, a través de sus redes sociales elogiaron su personalidad, al punto que Alejandra Ávila compartió un clip en sus historias de Instagram en el que, luego de una de las pruebas de campo, pasaron por una escuela de fútbol adyacente. De manera espontanea, el “Capi” de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 decidió darle una sorpresa a los niños y saludarlos.

Alejandra Ávila, otra participante del programa, compartió un momento que se tomó el exfutbolista para compartir con los niños de una escuela adyacente a donde grabaron uno de los episodios de 'MasterChef' - crédito @alejaavilac/Instagram

Los usuarios cargaron contra Michelle y el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ por la eliminación de Yepes

Pero si algo abundó en las horas posteriores a la emisión del episodio fueron las muestras de indignación de los televidentes por la decisión del jurado.

Dos motivos fueron recurrentes en los comentarios y memes que generó la eliminación. Por un lado, y más allá de que la changua de Yepes hubiese quedado corta de sal, los usuarios en la red consideraron que seguía siendo una changua a fin de cuentas, mientras que la presentada por Michelle Rouillard no lo era ni por el color (que se produjo debido a que usó pimentón en su preparación) ni por las observaciones del propio jurado, que consideró que la leche no se sentía con suficiente fuerza en el resultado.

Caterin Escobar dedicó un mensaje a Yepes tras su salida y lanzó una frase que muchos interpretaron como indirecta hacia Michelle Rouillard - crédito cortesía Canal RCN

Por otra parte, los televidentes recordaron que no es la primera vez que Michelle se mantiene en competencia, a pesar de presentar platos en reto de eliminación que no cumplen con lo que el jurado pidió.

Lo cierto es que ahora inicia un nuevo ciclo, en el que los 16 famosos que permanecen en competencia volverán a luchar por mantenerse una semana más en MasterChef Celebrity.