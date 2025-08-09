Colombia

Juan Pablo Raba le dedicó romántico mensaje a su esposa, Mónica Fonseca, por su 14° aniversario de casados

El actor reflexionó sobre el recorrido a lo largo de los años y la complejidad de la vida en pareja, además Fonseca le respondió

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
De esa relación nacieron Joaquín y Josephine, hijos
De esa relación nacieron Joaquín y Josephine, hijos que han consolidado el núcleo afectivo de la familia - crédito @juanpabloraba / IG

Tras casi década y media de vida en común, Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca se afianzan como una de las parejas más representativas y sólidas en la escena del entretenimiento colombiano, logrando mantener su relación lejos del ruido mediático y de los habituales escándalos que rodean a figuras públicas de su talla.

Ambos han construido trayectorias independientes y exitosas, él como actor de proyección internacional y ella como periodista y comunicadora destacada, mientras consolidan un hogar que se ha convertido en referencia de unión y crecimiento personal y profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su historia comienza en el 2008 durante la grabación de la teleserie El Cartel de los Sapos. Por aquel entonces, el encuentro entre los dos apenas trascendió lo profesional, pero el tiempo daría paso a un vínculo que, años después, terminó por definir sus caminos.

Fue en 2011 cuando la relación evolucionó hacia un mayor compromiso y ambos decidieron dar el siguiente paso al formalizar su unión matrimonial. De esa relación nacieron Joaquín y Josephine, hijos que han consolidado el núcleo afectivo de la familia.

Una relación que muestra equilibrio

El actor compartió un carrusel
El actor compartió un carrusel de imágenes junto a su esposa y sus hijos - crédito @juanpabloraba / IG

En sus rutinas cotidianas, la familia Raba Fonseca se muestra abierta a compartir momentos especiales en redes sociales, dejando ver la cotidianidad, los viajes y los proyectos familiares a través de sus perfiles públicos. Su disposición a mostrar la realidad detrás de la “vida perfecta” de las celebridades ha sido reconocida por seguidores, que encuentran en sus publicaciones un equilibrio entre la exposición genuina y la preservación de la intimidad familiar.

Por otro lado, cada uno continúa edificando su propio camino: Raba ha alcanzado notoriedad en producciones internacionales y proyectos cinematográficos, convirtiéndose en uno de los actores de origen colombiano con mayor proyección, mientras que Mónica Fonseca se consagra como referente en comunicación y medios.

Mensaje cargado de amor

La familia Raba Fonseca se
La familia Raba Fonseca se muestra abierta a compartir momentos especiales en redes sociales - crédito @fonsecamonica/Instagram

Con motivo de la celebración de sus 14 años de matrimonio, Juan Pablo Raba decidió compartir un mensaje público en su cuenta de Instagram, acompañado de varias imágenes en las que posa junto a Mónica y sus hijos. En su publicación, el actor reflexionó sobre el recorrido a lo largo de los años y la complejidad de la vida en pareja. “Hay mucho perdón, mucha paciencia, mucha generosidad. Hay preocupaciones, angustias y la certeza de que nunca volveremos a dormir 8 horas seguidas (...) Muchas discusiones, mucho crecimiento. Hay mucho de todo en 14 años juntos. Pero lo que más hay es amor. Del bueno, del que dura, del que se construye incluso cuando no tienes fuerza para poner un ladrillo más. Amor de ese que te enseña todos los días y te enfrenta a tus más oscuros demonios (...)”, reconoció el actor en un mensaje que resonó profundamente entre sus seguidores, quienes valoraron la honestidad sobre la realidad de la vida de pareja.

Repuesta de Mónica Fonseca

La respuesta de Mónica Fonseca vino en un tono igualmente honesto y afectuoso. Compartiendo una imagen junto a sus hijos, cuestionó si todavía, después de 14 años, seguían enamorados; su respuesta fue positiva, aunque reconoció que el amor ha experimentado diferentes transformaciones con el tiempo.

Mónica compartió una imagen en
Mónica compartió una imagen en donde están acompañados de sus hijos y respondió la pregunta de si después de 14 años siguen enamorados - crédito @fonsecamonica / IG

Para Fonseca, el sentimiento se ha adaptado, y encuentra su fortaleza en la capacidad de reinventarse frente a los retos y cambios de la vida en común. “Chomps, my love, que sigamos amándonos a nuestro propio ritmo y manera. Y que este par de seres del amor sean testigos de nuestros aprendiz”, manifestó la presentadora, reafirmando su compromiso y la convicción de seguir construyendo una historia conjunta.

Finalmente, ambos han logrado superar etapas de alegría y de dificultad, manteniendo el compromiso de trabajar juntos por su familia. El relato abierto y sincero sobre los retos, discusiones y momentos de crecimiento personal y mutuo permite ver más allá de la imagen pública, mostrando el esfuerzo detrás de una relación que, en palabras de sus protagonistas, se construye y renueva cada día.

Temas Relacionados

Juan Pablo RabaMónica FonsecaMensaje de aniversarioFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La actriz Angelica Blandón tomó posición en el conflicto en la Franja de Gaza: “La neutralidad también es un mensaje”

La mujer compartió su punto de vista frente al conflicto en esa zona del Medio Oriente, y expuso sus razones ante los seguidores que tiene en redes sociales

La actriz Angelica Blandón tomó

Hijo de Laura Tobón enterneció con su reacción al conocer a “Superman” en Europa

El objetivo principal de la visita era que Luca pudiera encontrarse con uno de sus grandes ídolos de la ficción

Hijo de Laura Tobón enterneció

Otty Patiño explicó por qué alias Zarco Aldinever no sería el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe

Para el consejero comisionado de Paz, la Segunda Marquetalia estaría prácticamente extinta, pues no hay certeza del paradero de su máximo líder, Iván Márquez, de quien también se ha dicho que puede estar muerto

Otty Patiño explicó por qué

Procuraduría inhabilitó por nueve años a Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura de Daniel Quintero

La sanción fue impuesta tras comprobarse que la exfuncionaria, junto con el gerente de Metroparques, ampliaron sin justificación un contrato millonario para el mantenimiento de zonas verdes en Medellín

Procuraduría inhabilitó por nueve años

Feria de las Flores está bajo amenaza: hay máxima alerta en Medellín por riesgo de incendios forestales en plena temporada seca

El director del Dagrd alertó sobre las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego. Su declaración busca motivar la prevención y el cuidado ambiental

Feria de las Flores está
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

La salida de Mario Alberto

La salida de Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ dejó divertidos memes que ‘inundaron’ las redes sociales

Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira, estaría retomando el contacto con la cantante: fans se preguntan si retomaron el romance

Polilla habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras la muerte de la Gorda Fabiola: “Complicado es encontrar a esa persona”

Melissa Gate arremetió contra Karina García tras mencionar por qué creía que Puerta no había ganado ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Andrés Parra y su nueva pareja le hicieron frente a las críticas y hablaron de su relación

Deportes

Jhon Arias recibió un mensaje

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo