Colombia

Grupo Nutresa anuncia la compra de Mimo’s por $50.000 millones y refuerza su liderazgo en el negocio de helados en Colombia

Grupo Nutresa, bajo el control de la familia Gilinski y su socio IHC Capital Holding, anunció la adquisición del 100% de las acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S., propietaria de la emblemática marca de helados Mimo’s

Grupo Nutresa adquiere Mimo’s por $50.000 millones y refuerza su liderazgo en el sector de helados en Colombia - crédito Helados Mimo´s

La compra de Mimo’s, empresa fundada en Medellín y con más de 200 puntos de venta en el país, permitirá a Nutresa complementar su portafolio y ampliar su alcance en un segmento estratégico.

De acuerdo con el anuncio oficial, el cierre de la transacción depende de la autorización de integración empresarial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, requisito estándar en este tipo de movimientos en el sector de alimentos colombiano.

Mimo’s forma parte del Grupo IGA, grupo empresarial que además cuenta con marcas reconocidas como Andrés Carne de Res y Kokoriko.

Según la información reportada, Mimo’s cerró 2024 con ingresos por $75.543 millones, mostrando un crecimiento del 6,68% respecto al año anterior, y utilidades por $3.395 millones, equivalentes a un aumento del 16,36%. Para 2025, la marca proyecta ventas por $85.000 millones.

Mimo’s, fundada en 1971 en Medellín, prevé cerrar 2025 con ventas por $85.000 millones y la apertura de 20 nuevos locales - crédito Helados Mimo´s

La trayectoria de Mimo’s se remonta a octubre de 1971, cuando fue fundada en Medellín por una familia antioqueña enfocada en producir helado suave recubierto de chocolate.

Desde entonces, la marca creció y consolidó una red nacional con más de 200 locales, llegando a procesar entre 1,9 y 2 millones de litros de helado al año desde su planta de producción en la capital antioqueña.

La capacidad instalada de la planta permite procesar más de 5 millones de litros anuales, lo que abre la puerta a una mayor expansión bajo el control de Nutresa.

Lucas Muñoz Tobón, gerente general de Mimo’s nombrado en abril de 2025 y con menos de 30 años, lidera actualmente la compañía. Bajo su gestión, la marca ha anunciado planes de apertura de nuevos puntos de venta, con una meta de 20 locales adicionales en 2025 y la intención de llevar el formato a nivel internacional, con destinos potenciales como Estados Unidos, Panamá y España, específicamente Madrid.

Estrategia de Nutresa y contexto del negocio de helados

Nutresa busca consolidar su posición en el segmento de heladerías y competir con cadenas internacionales como McDonald’s - crédito Grupo Nutresa

Nutresa registró en el primer semestre de 2025 ingresos por $373.493 millones en su negocio de helados, a través de su filial Meals de Colombia.

Si bien la cifra representa una disminución del 0,4% frente al mismo periodo de 2024, el grupo mantiene el liderazgo en la categoría con Crem Helado, consolidando presencia en tiendas de barrio y supermercados.

Durante todo 2024, las ventas totales de helados de Nutresa alcanzaron $763.134 millones, debajo de los $856.125 millones del año anterior, con una contracción del 10,86%.

Con la incorporación de Mimo’s al portafolio, Nutresa busca revertir esta tendencia, fortalecer su posición en el segmento de heladerías y ampliar su oferta frente a competidores como McDonald’s en el segmento de postres.

A nivel internacional, Nutresa opera otras cadenas líderes en la región, como Helados Bon en República Dominicana, que suma cerca de 380 puntos de venta, y Pops en Costa Rica. Ambas marcas han fortalecido la presencia de la compañía fuera de Colombia, mientras la adquisición de Mimo’s refuerza su estrategia en el mercado local.

La compra de Mimo’s por parte de Nutresa incluye 235 puntos de venta y una planta con capacidad para 5 millones de litros de helado al año - crédito Adobe Stock

Al cierre del primer semestre de 2025, Grupo Nutresa reportó ventas totales por $10 billones, un incremento del 14,5% comparado con el mismo periodo de 2024. Los ingresos en Colombia representaron $5,8 billones, equivalentes al 58,2% del total, con desempeños destacados en Café (21,3%), Chocolates (16,9%), Otros (13%) y Galletas (11%).

En su comunicado, la compañía resaltó la solidez estratégica y financiera alcanzada pese a la volatilidad de precios globales en materias primas. El Ebitda ascendió a $1,48 billones, con un alza del 24,4% y un margen operativo del 14,7%. El Ebitda ajustado alcanzó $1,53 billones, con un margen sobre ventas del 15,3%.

La adquisición de Mimo’s ocurre en el contexto de una reconfiguración del portafolio de Nutresa tras la toma de control de Gilinski y su socio.

El grupo ha realizado importantes desinversiones y también nuevas adquisiciones, como la reciente suscripción de un acuerdo para asumir el control de Alimentos Yupi en Ecuador, dedicada a la producción y comercialización de snacks.

Temas Relacionados

