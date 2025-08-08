Colombia

Yeri Mua acusa a Sai de ser doble cara tras ruptura: “Lloras por mí en redes, pero andas de zorro con mi amiga”

La cantante mexicana señaló que la tristeza que muestra en redes el creador de contenido colombiano es fingida y que no le cree

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La artista compartió un video
La artista compartió un video donde asegura que Simón Trujillo sigue interactuando con su círculo, lo que avivó la controversia y puso en duda la sinceridad del colombiano - crédito @yerimua @sai_______/ Instagram

Yeri Mua, una de las figuras más populares de las redes sociales en México, se ha posicionado en la conversación digital tras lanzar una contundente indirecta a Simón Trujillo, conocido como Sai, hijo del actor Diego Trujillo.

La ruptura entre ambos ha estado bajo el escrutinio de sus seguidores, especialmente luego de que se hicieran públicas varias publicaciones de Sai mostrando su aparente tristeza por el fin de la relación.

La relación entre Yeri Mua y Sai fue tema de conversación por varias semanas.

Tras haberse mostrado muy enamorados, comenzaron a circular rumores sobre la separación debido a “likes” y supuestos coqueteos en redes sociales.

En una entrevista con Los impresentables, Sai confirmó su interés por Yeri Mua, asegurando que “él sí estaba muy enamorado”, pero admitió que la relación había terminado.

Desde entonces, Sai ha sido visto en redes sociales dedicando canciones a la mexicana, llorando y publicando mensajes donde expresaba su malestar por la ruptura.

Sin embargo, Yeri Mua ha dejado claro que no se siente cómoda con esta actitud y que no cree en los mensajes del creador de contenido.

“Él le habría fallado”, sostuvo la cantante, evidenciando que existen motivos por los que no quiso una reconciliación.

En las últimas horas, Yeri Mua expuso pruebas en video que muestran a Sai interactuando con amigas de la influencer, dándoles “me gusta” a fotos y videos.

Esto llevó a la mexicana a expresar su molestia de manera pública, asegurando que “lloras por mí en redes, no dejas de subir post de lo triste que estás y andas de zorro con mi mejor amiga. No le crean sus cuentos colombianos, ¿Ven por qué no le quise dar otra oportunidad? Yo no soy pendeja”.

La cantante también compartió una fotografía haciendo una señal, acompañada del mensaje “Soy loca, pero ojo de loca”. El episodio ha generado cientos de reacciones en redes, desde quienes consideran que el tema ya está superado hasta quienes le aconsejan a Yeri Mua pasar página y buscar una nueva pareja.

Por ahora, Sai no ha respondido a la polémica de manera directa, aunque ha anunciado que está preparando una canción inspirada en su experiencia con Yeri Mua, manteniendo el tema vigente entre sus seguidores.

