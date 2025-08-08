Colombia

Últimos mensajes de WhatsApp alertaron a Sergio Blanco antes de la tragedia en Movistar Arena

Mientras el caos se desataba, la comunicación fue el único puente para intentar proteger al hincha, que finalmente fue atropellado, al parecer, por una camioneta

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Sergio Blanco, hincha de Independiente
Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, fue asesinado en las afueras del Movistar Arena durante los disturbios que obligaron a suspender el concierto de Damas Gratis en Bogotá. Tenía 29 años - crédito red social Facebook

Sergio Blanco, hincha del Independiente Santa Fe y miembro de la barra brava La Guardia Albi-Roja Sur, perdió la vida la noche del 6 de agosto tras los disturbios ocurridos en el Movistar Arena de Bogotá durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis.

Blanco fue atropellado en las inmediaciones del recinto mientras intentaba escapar del caos generado por enfrentamientos violentos entre hinchas, un episodio que terminó con un saldo trágico de un muerto y varios heridos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante los disturbios en el Movistar Arena, la comunicación entre los asistentes y sus familiares fue clave para entender la dimensión del caos y la incertidumbre que se vivió.

La sobrina de Sergio Blanco, Laura Chaparro, relató al medio El Tiempo cómo a través de llamadas y mensajes intentaron alertar y proteger a su tío, que finalmente no pudo ingresar al concierto a pesar de tener boleta.

Laura y su madre lograron entrar al recinto, pero en medio de la confusión y sin presencia visible de autoridades, decidieron comunicarse con Sergio para advertirle del peligro.

“Me dijo que estaba bien y colgó”, recordó. Esta breve comunicación fue uno de los últimos vínculos que tuvieron con él antes de que la situación se tornara incontrolable.

La falta de comunicación oficial y la ausencia de canales efectivos para informar a los asistentes aumentó la desesperación.

Los familiares intentaban advertirle del
Los familiares intentaban advertirle del caos antes de su trágico fallecimiento - crédito Patrick Sison/AP

Dentro del Movistar Arena, la escasa coordinación con el personal de seguridad y la Policía privada dejó a los asistentes “completamente solos”, según testimonios.

Los mensajes de alerta entre familiares y amigos se convirtieron en el único medio para intentar mantener el contacto y comprender qué ocurría.

Posteriormente, tras la tragedia, la familia intentó acceder a registros de video y otras pruebas para esclarecer lo ocurrido, pero recibió la respuesta de que no existían grabaciones disponibles, lo que generó aún más incertidumbre y falta de claridad.

Temas Relacionados

Sergio BlancoMovistar ArenaMuerte Movistar ArenaChats de WhatsappFamilia de Sergio BlancoConcierto Damas Gratis BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Así reaccionó la prensa alemana al partido de Luis Díaz ante Tottenham: “Repetidas imprecisiones”

El atacante colombiano tuvo su debut como titular, y frente a los “Spurs” no tuvo un buen partido en el estadio Allianz Arena de Múnich, según analisis de la prensa alemana

Así reaccionó la prensa alemana

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

En uno de los partidos más destacados de la fecha, los dos equipos llegan necesitados de resultados por la mala campaña que viven en la liga

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

Euro a peso colombiano hoy 8 de agosto, precio de apertura en este inicio de fin de semana

La moneda europea se recupera en este inicio de fin de semana luego de un jueves poco favorable

Euro a peso colombiano hoy

El paro volquetero en Santander finaliza tras acuerdo con Consorcio Ortiz que garantiza la reactivación de contratos suspendidos

Después de más de cuatro horas de diálogo entre autoridades, comunidad y contratistas, se logró levantar la protesta y se acordó evaluar la reactivación de los contratos suspendidos de 32 volqueteros en Sabana de Torres

El paro volquetero en Santander

Nampa Básico reveló qué pasará con sus presentaciones en el Movistar Arena, tras los desmanes en el concierto de Damas Gratis: “Muy lamentable”

El rapero habló en redes sociales sobre los hechos ocurridos en el escenario de Bogotá y sobre sus presentaciones programadas para el 9 y 10 de agosto

Nampa Básico reveló qué pasará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

Nampa Básico reveló qué pasará

Nampa Básico reveló qué pasará con sus presentaciones en el Movistar Arena, tras los desmanes en el concierto de Damas Gratis: “Muy lamentable”

Luisa Fernanda W sobre las fans de Pipe Bueno, la confianza en su relación y sus límites personales: “No tengo que manejar nada”

Carla Giraldo regresó a ‘Masterchef Celebrity’ y revivió rivalidad con la comediante Liss Pereira: “Cambió mi vida”

Carla Giraldo volvió a ‘MasterChef Celebrity’ para el reto de salvación: solo un plato se alzó con la victoria

Nicky Jam y Beéle conquistan Spotify Colombia con estas canciones

Deportes

Así reaccionó la prensa alemana

Así reaccionó la prensa alemana al partido de Luis Díaz ante Tottenham: “Repetidas imprecisiones”

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos tras la fuerte caída que sufrió, así lo informó el equipo español

El colombiano Kevin Mier sigue sufriendo con el Cruz Azul de México: así fue su nuevo error en la ‘Concacaf Leagues Cup’ ante Colorado Rapids

Pese a ser suplente en River, Juan Fernando Quintero está cerca de un histórico récord: vea de qué se trata