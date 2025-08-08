Últimos mensajes de WhatsApp alertaron a Sergio Blanco antes de la tragedia en Movistar Arena

Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, fue asesinado en las afueras del Movistar Arena durante los disturbios que obligaron a suspender el concierto de Damas Gratis en Bogotá. Tenía 29 años - crédito red social Facebook

Sergio Blanco, hincha del Independiente Santa Fe y miembro de la barra brava La Guardia Albi-Roja Sur, perdió la vida la noche del 6 de agosto tras los disturbios ocurridos en el Movistar Arena de Bogotá durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis.

Blanco fue atropellado en las inmediaciones del recinto mientras intentaba escapar del caos generado por enfrentamientos violentos entre hinchas, un episodio que terminó con un saldo trágico de un muerto y varios heridos.

Durante los disturbios en el Movistar Arena, la comunicación entre los asistentes y sus familiares fue clave para entender la dimensión del caos y la incertidumbre que se vivió.

La sobrina de Sergio Blanco, Laura Chaparro, relató al medio El Tiempo cómo a través de llamadas y mensajes intentaron alertar y proteger a su tío, que finalmente no pudo ingresar al concierto a pesar de tener boleta.

Laura y su madre lograron entrar al recinto, pero en medio de la confusión y sin presencia visible de autoridades, decidieron comunicarse con Sergio para advertirle del peligro.

“Me dijo que estaba bien y colgó”, recordó. Esta breve comunicación fue uno de los últimos vínculos que tuvieron con él antes de que la situación se tornara incontrolable.

La falta de comunicación oficial y la ausencia de canales efectivos para informar a los asistentes aumentó la desesperación.

Los familiares intentaban advertirle del caos antes de su trágico fallecimiento - crédito Patrick Sison/AP

Dentro del Movistar Arena, la escasa coordinación con el personal de seguridad y la Policía privada dejó a los asistentes “completamente solos”, según testimonios.

Los mensajes de alerta entre familiares y amigos se convirtieron en el único medio para intentar mantener el contacto y comprender qué ocurría.

Posteriormente, tras la tragedia, la familia intentó acceder a registros de video y otras pruebas para esclarecer lo ocurrido, pero recibió la respuesta de que no existían grabaciones disponibles, lo que generó aún más incertidumbre y falta de claridad.