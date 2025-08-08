Colombia

Tres hombres fueron capturados por el hurto a un conductor de plataforma en el norte de Bogotá

La víctima detalló que, al llegar con sus pasajeros a una zona apartada de la ciudad, fue amenazada con el arma y forzada a entregar el automóvil

Por Francy Agudelo

Capturados por hurto a conductor
Capturados por hurto a conductor en cercanías a La Calera, zona aledaña a Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los habitantes de Bogotá continúan siendo víctimas de la delincuencia en medio del ejercicio de sus actividades laborales, y uno de los gremios más afectados es el de los conductores que prestan servicios de transporte por medio de aplicaciones y plataformas digitales.

Uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de tres personas presuntamente involucradas en el robo de un vehículo bajo amenazas con arma de fuego en el sector de Chapinero, en Bogotá.

Este episodio se produjo luego de que la central de radio reportara el hurto de un automotor en la zona de La Calera, lo que llevó a la activación inmediata del denominado plan candado, permitiendo la localización y posterior detención del vehículo mientras circulaba por la concurrida carrera séptima.

Durante el procedimiento, policías interceptaron el automóvil y efectuaron un registro que permitió hallar un arma de fuego con su respectivo proveedor y cartuchos.

Tras la intervención policial, la víctima se presentó y relató que había sido contactada por medio de una plataforma de transporte. La persona detalló que, al llegar con sus pasajeros a una zona apartada de la ciudad, fue amenazada con el arma y forzada a entregar el automóvil.

Según el teniente coronel, Oscar Rodríguez, comandante Estación de Policía Chapinero, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá contabilizó la captura de más de 22.439 personas por distintos delitos, así como la recuperación de 668 vehículos.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, subrayando el papel fundamental de la colaboración ciudadana para enfrentar la criminalidad en la capital.

El teniente coronel, Oscar Rodríguez, comandante Estación de Policía Chapinero - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Plan candado frustró el hurto de un vehículo en Puente Aranda

Una camioneta avaluada en $110 millones fue recuperada por miembros adscritos al Centro de Atención Inmediata (CAI) Tejar, de la localidad de Puente Aranda, Bogotá, luego de que fueran alertados de un robo a un ciudadano en el barrio La Alquería.

La información que llegó hasta la central de radio daba cuenta de un hecho de inseguridad en el que un grupo de personas había sido víctima de la delincuencia mientras se desplazaban hasta su vivienda y por el camino fueron despojados por varios hombres de su vehículo.

Una camioneta avaluada en $110 millones fue recuperada por miembros adscritos al Centro de Atención Inmediata (CAI) Tejar, de la localidad de Puente Aranda - crédito Mebog

De inmediato se dio aviso a las autoridades, lo que permitió la oportuna activación del Plan Candado, dando con el tránsito de los ladrones sobre la Avenida Primera de Mayo. En vista de la persecución, estos hombres se bajaron en el lugar y dejaron el automotor abandonado, alejándose hacia la zona de un conjunto residencial, pero afortunadamente uno de los policías logró acorralarlos, y con la ayuda de los ciudadanos evitaron su huida.

El grupo de personas, en forma de retaliación al enterarse del delito, alcanzaron a golpearlos, causándoles algunas lesiones. Ya en la diligencia se recuperó “el vehículo hurtado que fue abandonado en el sector del Tintal, la incautación de un arma de fuego con un proveedor y seis cartuchos y la inmovilización del carro”.

Mayor Oscar Campaña Comandante Estación de Policía Puente Aranda - crédito Mebog

Los delincuentes fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Además uno de ellos presenta anotaciones por los delitos de porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales.

Se identificó que en el carro en el que se desplazaban estos hombres estaba registrado con placas diferentes a las que tenía en ese momento y ya había sido reportado en el mes de julio por el mismo delito.

