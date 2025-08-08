Una ciudad colombiana entró en los cinco mejores destinos para comer en Sudamérica, según el ranking 2025 de ‘Time Out’

La capital antioqueña se ha consolidado como una de las ciudades con más alta calidad a nivel gastronómico - crédito Colprensa

La bandeja paisa, descrita como “la respuesta colombiana a la fritura”, se ha convertido en un emblema culinario que trasciende fronteras y define la identidad de Medellín.

Este plato, que reúne arroz, frijoles, chicharrón, plátano, chorizo, huevo frito y aguacate, representa mucho más que una simple comida: es una experiencia obligada para quienes visitan la ciudad y buscan comprender su cultura a través del paladar.

En el contexto de la gastronomía internacional, la capital antioqueña ha logrado posicionarse como un referente, al punto de ser reconocida por la revista Time Out como el mejor destino gastronómico de Sudamérica y el tercero a nivel mundial en su ranking 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reconocimiento otorgado por Time Out se fundamenta en una metodología que combina encuestas a miles de residentes con la evaluación de expertos en gastronomía.

Este enfoque permitió identificar no solo la calidad y diversidad de la oferta culinaria de Medellín, sino también su capacidad de innovación y adaptación.

La publicación subraya que la ciudad ha experimentado un crecimiento notable en su escena gastronómica, integrando la comida callejera tradicional con propuestas vanguardistas y una amplia gama de cocina internacional.

Este plato, que reúne arroz, frijoles, chicharrón, plátano, chorizo, huevo frito y aguacate, representa mucho más que una simple comida - crédito Colprensa

Uno de los factores determinantes en la clasificación de Medellín fue lo asequible de su oferta gastronómica.

Según los datos recogidos por Time Out, el 89% de los habitantes considera asequible salir a comer, mientras que el 94% destaca el bajo costo de tomar un café en la ciudad.

Esta percepción de precios accesibles ha contribuido a que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de una experiencia culinaria variada sin que el costo represente una barrera significativa.

La consolidación de Medellín como destino culinario de referencia se refleja en su posición dentro del ranking mundial, donde ocupa el puesto número tres. Time Out resalta que la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos, desde mercados tradicionales hasta restaurantes de alta cocina.

Esta diversidad se traduce en una escena gastronómica dinámica, en la que conviven propuestas clásicas y contemporáneas. Los festivales gastronómicos han desempeñado un papel central en el desarrollo de la oferta culinaria de Medellín.

En el contexto de la gastronomía internacional, la capital antioqueña ha logrado posicionarse como un referente, al punto de ser reconocida por la revista Time Out como el mejor destino gastronómico de Sudamérica y el tercero a nivel mundial en su ranking 2025 - crédito Alcaldía de Medellín

Eventos como Burgerville y la reciente gira de sushi han contribuido a que la gastronomía se viva no solo en los restaurantes, sino también en espacios culturales y al aire libre. Esta tendencia ha permitido que la ciudad se distinga por su capacidad de integrar la comida con la vida social y cultural, generando experiencias que trascienden el acto de comer.

La variedad de opciones en Medellín abarca desde la cocina francesa en La Cafetiere de Anita hasta ceviches con fusión colombiana en Mar y Fuego. Además, platos tradicionales como la arepa con queso, ampliamente consumida en el desayuno o como acompañamiento, y el sancocho, una sopa espesa con carne y tubérculos, enriquecen la oferta local.

La consolidación de Medellín como destino culinario de referencia se refleja en su posición dentro del ranking mundial, donde ocupa el puesto número 3 - crédito Freepik

Entre los establecimientos recomendados por Time Out para degustar estas especialidades se encuentran Alambique, Mal de Ojo, Cannario Rooftop y El Cielo, todos ellos reconocidos por combinar lo tradicional con lo vanguardista.

La evaluación de Time Out destaca que la propuesta culinaria de Medellín evoluciona de manera constante, impulsada por la creatividad de sus chefs y la apertura a influencias internacionales. Esta dinámica ha permitido que la ciudad se consolide como un destino gastronómico de primer nivel, capaz de atraer tanto a expertos como a aficionados de la buena mesa.

La capital de Antioquia se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos de Colombia para los nacionales y extranjeros, que además de buscar una comida exquisita, también pretenden disfrutar de la diversión de los excelentes paisajes que hay en la ciudad y sus alrededores.