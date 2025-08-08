Resultados de la Lotería de Bogotá del 7 de agosto 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La Lotería de Bogotá dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que obtuvo uno de los más de 40 premios que suman 34 mil millones de pesos.

Fecha del sorteo: 6 de agosto de 2025.

Número de sorteo: 2806

Premio mayor:

3158 Serie 083

Seco de mil millones:

4878 Serie 299

Seco de 300 millones:

3855 Serie 251

Seco de 100 millones:

8450 Serie 186

4096 Serie 248

Seco de 50 millones:

6294 Serie 444

9213 Serie 008

4844 Serie 274

5121 Serie 294

Seco de 20 millones:

6569 Serie 389

3526 Serie 463

3507 Serie 129

3078 Serie 053

1472 Serie 021

Seco de 10 millones:

6031 Serie 254

2613 Serie 243

2361 Serie 251

4405 Serie 054

7422 Serie 081

2700 Serie 112

2507 Serie 095

1600 Serie 331

3761 Serie 348

2155 Serie 447

8205 Serie 351

1120 Serie 108

3656 Serie 043

0841 Serie 191

0835 Serie 454

3382 Serie 093

6699 Serie 363

9581 Serie 458

9537 Serie 067

3553 Serie 141

1255 Serie 245

7588 Serie 360

5670 Serie 008

8034 Serie 164

7882 Serie 323

3868 Serie 325

5649 Serie 097

6066 Serie 277

1032 Serie 326

9652 Serie 091

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Cuide bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Si ganó algún premio en la Lotería de Bogotá hay dos formas de reclamarlo:

La primera es con su lotero de confianza o en algún punto de venta con los distribuidores oficiales, esto siempre y cuando el premio sea menor a seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a los seis salarios mínimos mensuales, entonces se tiene que acudir a las oficinas de Lotería Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde se solicite que le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o a través de cheque y diligenciar el formato SIPLAFT a la página web de Lotería Bogotá.

Lista de premios de la Lotería de Bogotá

Paso a paso aquí te decimos cómo ganar la lotería de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 14 mil millones de pesos.

Un seco de mil millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 20 millones de pesos.

30 premios millonarios de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones que suman un total de 33 mil millones de pesos.

¿Cómo ganar en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tiene distintas opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que acceder a su página web oficial e ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del siguiente sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se escoge la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.