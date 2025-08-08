Policía entregó balance de lo ocurrido en el Movistar Arena que dejó un muerto y varios heridos

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía habló sobre lo ocurrido en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Mebog

Un concierto programado para la noche del 6 de agosto en el Movistar Arena, de Bogotá, terminó en disturbios, lesiones y la muerte de un joven en las inmediaciones del recinto, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el informé entregado por la institución en horas de la mañana del 8 de agosto, se confirmó que el evento fue organizado por empresas privadas de entretenimiento y protagonizado por una banda musical extranjera, contaba con servicios de vigilancia y control privados, tal como lo exige la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la situación se salió de control cuando se presentaron desmanes entre los asistentes, lo que llevó a los organizadores a cancelar el evento de manera anticipada.

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía se pronunció sobre lo ocurrido detallando la intervención de los uniformados en el recinto.

“La Policía Nacional fue informada cuando iniciaron los desmanes, dando lugar a una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes presentados”.

Durante la evacuación, se reportaron lesiones a algunos participantes y daños materiales dentro del centro de eventos, y en las afueras del Movistar Arena, el joven Sergio Luis Blanco Quintero falleció en un siniestro vial, de acuerdo con los informes preliminares.

Sergio Blanco no habría estado involucrado en la riña que desencadenó su muerte en el Movistar Arena - crédito red social X

Finalmente, se puede leer en el documento de la institución que la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá investiga las circunstancias del accidente, mientras la Policía expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

Las autoridades han iniciado una noticia criminal para identificar y judicializar a los responsables de los disturbios que provocaron lesiones y daños en el recinto. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Concierto de Damas Gratis en Bogotá no será reprogramado

El concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, inicialmente suspendido tras los graves disturbios ocurridos la noche del miércoles 6 de agosto, ha quedado cancelado de manera definitiva. Así lo confirmó la promotora Silra Eventos y Producciones, cuya decisión se fundamenta en los hechos violentos que marcaron la jornada.

La promotora anunció el inicio de acciones legales para que los responsables de los actos de vandalismo sean judicializados - crédito redes sociales

En un comunicado emitido por la organización, se explicó que los desmanes se originaron “por la irrupción violenta de un grupo de personas en el recinto”.

En cuanto a la posibilidad de reprogramar el concierto, la promotora fue clara al afirmar: “Por tratarse de hechos violentos, irresistibles y ajenos a la organización, no se avanzará en este propósito, por lo que queda definitivamente cancelado el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá”.

La promotora explicó que el evento había comenzado con normalidad y que la logística funcionaba conforme a lo planeado durante la presentación de los artistas teloneros. Sin embargo, la situación se tornó crítica inmediatamente después, desatándose el caos en el interior del escenario.

Decenas de personas habrían resultado heridas tras los desmanes al interior del Movistar Arena- crédito Movistar

Los involucrados, según relata la empresa, utilizaron sillas y otros objetos para participar en enfrentamientos que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes y dañaron zonas de la infraestructura, incluyendo una puerta de acceso principal.

Silra Eventos y Producciones detalló: “Un grupo de individuos irrumpió violentamente en el recinto y arremetió contra los asistentes y la infraestructura”. La respuesta inmediata de la organización fue la evacuación del público para evitar consecuencias más graves, una acción que priorizó la seguridad por encima de la continuación del espectáculo.

La empresa recalcó: “A pesar de que todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad estaban dispuestos para la realización del show, tuvimos la obligación de priorizar la seguridad del público”.