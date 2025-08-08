Colombia

Pastrana propone un Plan Colombia 2.0 y llama a reconstruir alianzas internacionales clave

El expresidente destacó logros de su gobierno y pidió retomar cooperación con potencias para enfrentar la crisis

Por Mauricio Villamil

El expresidente Andrés Pastrana salió en defensa de Álvaro Uribe luego del fallo en su contra - crédito Lina Gasca/Colprensa

El expresidente Andrés Pastrana Arango planteó la necesidad de implementar un nuevo plan de cooperación internacional para Colombia, al que denominó Plan Colombia 2.0, con el objetivo de enfrentar la actual coyuntura nacional.

Su propuesta fue divulgada a través de un mensaje en X, en el que también agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por reconocer los resultados obtenidos durante la primera versión de esta estrategia en su administración.

Trino de repuesta de Andrés Pastrana sobre Álvaro Uribe y el rumbo de Colombia | Vías: X

En su publicación, Pastrana expresó: “Gracias a @AlvaroUribeVel por su reconocimiento a los logros del Plan Colombia que fue el programa bandera de mi gobierno y que permitió fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el Estado, la justicia y multiplicar la inversión social”.

El Plan Colombia, diseñado e implementado durante su mandato entre 1998 y 2002, fue una iniciativa de cooperación bilateral con Estados Unidos que buscó combatir el narcotráfico, reducir la violencia armada y consolidar la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto.

Foto de archivo. Paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos abordan un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. antes de un salto combinado con el 2º Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en la base militar de Tolemaida, Colombia, 26 de enero, 2020. REUTERS/Jonathan Drake

Entre sus componentes se incluyeron programas de erradicación de cultivos ilícitos, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, apoyo judicial y proyectos de desarrollo alternativo para comunidades campesinas.

En su mensaje, el exmandatario subrayó que, a su juicio, la situación actual del país demanda acciones urgentes. “Hoy, la grave situación del país exige con urgencia lanzar un Plan Colombia 2.0”, afirmó, sin detallar aún los ejes específicos que tendría esta nueva versión del plan.

Pastrana sostuvo que uno de los pilares de la propuesta sería la recuperación de la cooperación internacional con aliados estratégicos. “Necesitamos recuperar la alianza con socios claves a nivel internacional como Estados Unidos, Europa, Israel y el Reino Unido”, añadió en su publicación.

El llamado del exjefe de Estado se produce en un momento en el que la agenda de seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico han recobrado protagonismo en el debate político, en medio de indicadores que muestran el crecimiento de los cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de grupos armados en distintas zonas del territorio.

El reconocimiento de Uribe al que hace referencia Pastrana se habría dado en el marco de recientes declaraciones públicas, en las que el exmandatario destacó el impacto que tuvo el Plan Colombia en materia de seguridad y fortalecimiento institucional durante los primeros años del siglo XXI.

Andrés Pastrana rechazó condena contra Álvaro Uribe y aseguró que sigue contando con su presunción de inocencia - crédito @AndresPastrana_/X

En su periodo de implementación inicial, el plan contó con una inversión de miles de millones de dólares, principalmente aportados por Estados Unidos, y con el respaldo de otros socios internacionales. Aunque en sus inicios se centró en acciones militares y policiales, con el tiempo incorporó componentes de desarrollo social y fortalecimiento de la justicia.

La propuesta de un Plan Colombia 2.0 implicaría, de acuerdo con lo manifestado por Pastrana, reactivar la cooperación con potencias y organismos multilaterales, así como promover acuerdos de asistencia técnica, financiera y estratégica para enfrentar los retos actuales. Entre los posibles enfoques, analistas han mencionado que podrían incluirse programas para la sustitución de economías ilícitas, fortalecimiento de la inteligencia contra redes criminales y mecanismos de cooperación judicial transnacional.

El mensaje del exmandatario generó reacciones en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes respaldan la idea de relanzar un plan de cooperación internacional de gran escala y quienes plantean reparos frente a su alcance y posibles implicaciones.

Pastrana no detalló en su publicación el calendario, mecanismos de implementación ni los compromisos que buscaría de los aliados internacionales, pero sí hizo énfasis en que el contexto actual del país requiere de alianzas sólidas y acciones coordinadas.

En este sentido, el exgobernante reiteró su convicción de que el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, Europa, Israel y el Reino Unido podría ser decisivo para avanzar en la estabilización del territorio, reducir las economías ilegales y consolidar la presencia del Estado en regiones donde persisten dinámicas de violencia.

