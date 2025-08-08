Colombia

Papá de Beéle dejó video antes de morir: reveló uno de sus principales sueños

Las palabras de Breyner López reflejan el sentido de pertenencia y solidaridad que promovía en la comunidad

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
López apeló a la solidaridad de la comunidad y de quienes lo conocían - crédito Breyner Espectáculo / Facebook

Un conmovedor mensaje grabado en video por Breyner López, padre del popular cantante barranquillero Beéle, actualmente una de las figuras musicales más sobresalientes del país, fue su legado para los habitantes de su barrio y sus seres queridos.

Breyner López falleció por un infarto súbito cuando recibía una sesión de diálisis, en el que dejó como último acto una solicitud colectiva destinada a mejorar la infraestructura del barrio Simón Bolívar en Barranquilla, lugar donde residía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese video, publicado poco antes de su muerte, López apeló a la solidaridad de la comunidad y de quienes lo conocían. “Vamos a recoger unos fondos para poner unos policías acostados. (...) Los autobuses, carros y motos pasan muy rápido. (...) Se vuelan los semáforos, entonces este bingo es para recaudar fondos. Vamos a pedir colaboraciones a todos los comercios del barrio Simón Bolívar, para que nos colaboren con los regalos para el bingo, y poner unos cuatro policías acostados”, expresó durante la convocatoria, que planteó al inicio de agosto.

Beéle afronta la reciente pérdida en
Beéle afronta la reciente pérdida en medio de una etapa determinante de su carrera artística - crédito @beele/Instagram

Su objetivo era claro, reunir recursos para instalar reductores de velocidad y así evitar accidentes en la zona, una preocupación creciente ante el tránsito diario que afrontan los vecinos.

El acto de generosidad y preocupación social de Breyner López ha sido ampliamente reconocido por residentes y seguidores de Beéle. La convocatoria para recolectar fondos mediante un bingo, con el propósito de instalar al menos cuatro reductores de velocidad en las calles del barrio Simón Bolívar, buscaba reducir los riesgos asociados al tráfico acelerado y la imprudencia vehicular.

Cabe destacar que López apeló a la colaboración de comerciantes y habitantes, en el que enfatizó la importancia de “pedir colaboraciones a todos los comercios del barrio [...] para que nos colaboren con los regalos para el bingo”. Sus palabras capturadas en el video, circulan entre vecinos y en redes sociales, lo que refleja el sentido de pertenencia y solidaridad que promovía.

Una relación con altibajos

Breyner López falleció por un infarto
Breyner López falleció por un infarto súbito cuando recibía una sesión de diálisis- crédito Breyner Espectáculo / Instagram

La relación entre Beéle y su padre no estuvo exenta de momentos difíciles. Ambos protagonizaron disputas que se hicieron públicas, en particular por declaraciones de Breyner López, que manifestó en ocasiones que el cambio de actitud de su hijo, motivado por el éxito y la fama alcanzados, los había distanciado. Las diferencias personales llevaron a un alejamiento que se mantuvo durante un tiempo, y si bien el vínculo entre ambos era difícil, el gesto final de López evidencia su compromiso con causas comunitarias y su interés en mejorar la seguridad y la calidad de vida en el entorno en el cual vivía.

Mientras tanto, Beéle afronta la reciente pérdida en medio de una etapa determinante de su carrera artística. El intérprete de Morena suma éxitos en el repertorio musical colombiano y consolida su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Conciertos de Beéle

Beéle agotó cuatro funciones en
Beéle agotó cuatro funciones en el Movistar Arena y abrió una quinta en tiempo récord - crédito cortesía Megalive

El fallecimiento de Breyner López marcó profundamente al artista Beéle, cuyo nombre de nacimiento es Brandón de Jesús López Orozco. La noticia llega en un momento en que el joven cantante se encuentra en la cima de su carrera, con éxitos que resuenan en emisoras y plataformas digitales, y una agenda de conciertos copada que lo llevará al Movistar Arena de Bogotá el 26 de noviembre de 2025, evento para el que ya agotó boletería cuatro fechas consecutivas, por lo que muestra la magnitud de su popularidad y el impacto de su música, especialmente con los lanzamientos contenidos en su álbum más reciente, Borondo.

La próxima serie de presentaciones en la capital es un ejemplo del alcance de su arte y la conexión que mantiene con el público, a pesar del duelo personal que atraviesa. El cantante, oriundo de Barranquilla, se expresó en distintos momentos sobre las dificultades y sacrificios durante su camino profesional, y la situación actual pone de relieve la confluencia entre aspectos familiares y profesionales en la vida pública de los artistas.

Temas Relacionados

BeélePapá de BeéleVideoÚltimo deseoFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Alcaldía de Bogotá señaló qué pasará con la mujer que inició los desmanes en concierto de Damas Gratis, la Procuraduría también se pronunció

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que buscan la judicialización de la implicada en el altercado producido en el Movistar Arena

Alcaldía de Bogotá señaló qué

Falcao García estuvo cerca de “traicionar” a Millonarios: tuvo contactos con otro equipo histórico en Colombia

Luego de los rumores que lo vincularon a Junior de Barranquilla, se conoció que el “Tigre” habló con un entrenador que trató de convencerlo de llegar a su plantilla

Falcao García estuvo cerca de

Arrancan las ligas en Europa, estos son los colombianos que podrían brillar en el Viejo Continente en la nueva temporada

Además de Luis Díaz en Bayern Múnich, otros miembros de la selección participarán en los torneos más importantes del mundo

Arrancan las ligas en Europa,

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

La institución castrense logró controlar varios de estos ataques de manera oportuna en municipios como Caloto, Buenos Aires, Inzá y Totoró, logrando además la incautación de abundante material de guerra e intendencia

Disidencias de las Farc intensifican

Paloma Valencia advirtió que Petro dejará al país con la deuda más grande de su historia reciente: “Superamos los $1.000 millones”

La congresista sostuvo que es necesario aplicar una política de austeridad en los años venideros

Paloma Valencia advirtió que Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Karina García recordó su apasionada

Karina García recordó su apasionada escena con Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No estuvo bien”

La vorágine y otras 9 series en HBO Max Colombia para ver el fin de semana

Carla Giraldo volvió a ‘MasterChef Celebrity’ para el reto de salvación: solo un plato se alzó con la victoria

Humorista de ‘Sábados Felices’ dedicó mensaje de cumpleaños a María Fernanda Cabal: esto le dijo a la aspirante presidencial

La cantautora Petrona Martínez fue hospitalizada en Cartagena: “Estuvo dando vueltas en una ambulancia”

Deportes

Falcao García estuvo cerca de

Falcao García estuvo cerca de “traicionar” a Millonarios: tuvo contactos con otro equipo histórico en Colombia

Arrancan las ligas en Europa, estos son los colombianos que podrían brillar en el Viejo Continente en la nueva temporada

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Plataforma de “scouting” rechazó los comentarios de Carlos Antonio Vélez y dio su versión del conflicto con el canal que transmite el fútbol colombiano

Protagonistas de la película de Atlético Nacional hablaron de su aprendizaje al conocer como se vive “una pasión genuina”