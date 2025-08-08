Papá de Beéle dejó video antes de morir: reveló uno de sus principales sueños

López apeló a la solidaridad de la comunidad y de quienes lo conocían - crédito Breyner Espectáculo / Facebook

Un conmovedor mensaje grabado en video por Breyner López, padre del popular cantante barranquillero Beéle, actualmente una de las figuras musicales más sobresalientes del país, fue su legado para los habitantes de su barrio y sus seres queridos.

Breyner López falleció por un infarto súbito cuando recibía una sesión de diálisis, en el que dejó como último acto una solicitud colectiva destinada a mejorar la infraestructura del barrio Simón Bolívar en Barranquilla, lugar donde residía.

En ese video, publicado poco antes de su muerte, López apeló a la solidaridad de la comunidad y de quienes lo conocían. “Vamos a recoger unos fondos para poner unos policías acostados. (...) Los autobuses, carros y motos pasan muy rápido. (...) Se vuelan los semáforos, entonces este bingo es para recaudar fondos. Vamos a pedir colaboraciones a todos los comercios del barrio Simón Bolívar, para que nos colaboren con los regalos para el bingo, y poner unos cuatro policías acostados”, expresó durante la convocatoria, que planteó al inicio de agosto.

Beéle afronta la reciente pérdida en medio de una etapa determinante de su carrera artística - crédito @beele/Instagram

Su objetivo era claro, reunir recursos para instalar reductores de velocidad y así evitar accidentes en la zona, una preocupación creciente ante el tránsito diario que afrontan los vecinos.

El acto de generosidad y preocupación social de Breyner López ha sido ampliamente reconocido por residentes y seguidores de Beéle. La convocatoria para recolectar fondos mediante un bingo, con el propósito de instalar al menos cuatro reductores de velocidad en las calles del barrio Simón Bolívar, buscaba reducir los riesgos asociados al tráfico acelerado y la imprudencia vehicular.

Cabe destacar que López apeló a la colaboración de comerciantes y habitantes, en el que enfatizó la importancia de “pedir colaboraciones a todos los comercios del barrio [...] para que nos colaboren con los regalos para el bingo”. Sus palabras capturadas en el video, circulan entre vecinos y en redes sociales, lo que refleja el sentido de pertenencia y solidaridad que promovía.

Una relación con altibajos

Breyner López falleció por un infarto súbito cuando recibía una sesión de diálisis- crédito Breyner Espectáculo / Instagram

La relación entre Beéle y su padre no estuvo exenta de momentos difíciles. Ambos protagonizaron disputas que se hicieron públicas, en particular por declaraciones de Breyner López, que manifestó en ocasiones que el cambio de actitud de su hijo, motivado por el éxito y la fama alcanzados, los había distanciado. Las diferencias personales llevaron a un alejamiento que se mantuvo durante un tiempo, y si bien el vínculo entre ambos era difícil, el gesto final de López evidencia su compromiso con causas comunitarias y su interés en mejorar la seguridad y la calidad de vida en el entorno en el cual vivía.

Mientras tanto, Beéle afronta la reciente pérdida en medio de una etapa determinante de su carrera artística. El intérprete de Morena suma éxitos en el repertorio musical colombiano y consolida su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Conciertos de Beéle

Beéle agotó cuatro funciones en el Movistar Arena y abrió una quinta en tiempo récord - crédito cortesía Megalive

El fallecimiento de Breyner López marcó profundamente al artista Beéle, cuyo nombre de nacimiento es Brandón de Jesús López Orozco. La noticia llega en un momento en que el joven cantante se encuentra en la cima de su carrera, con éxitos que resuenan en emisoras y plataformas digitales, y una agenda de conciertos copada que lo llevará al Movistar Arena de Bogotá el 26 de noviembre de 2025, evento para el que ya agotó boletería cuatro fechas consecutivas, por lo que muestra la magnitud de su popularidad y el impacto de su música, especialmente con los lanzamientos contenidos en su álbum más reciente, Borondo.

La próxima serie de presentaciones en la capital es un ejemplo del alcance de su arte y la conexión que mantiene con el público, a pesar del duelo personal que atraviesa. El cantante, oriundo de Barranquilla, se expresó en distintos momentos sobre las dificultades y sacrificios durante su camino profesional, y la situación actual pone de relieve la confluencia entre aspectos familiares y profesionales en la vida pública de los artistas.