Norma Nivia recordó críticas por cercanía con Mateo Varela en ‘La casa de los famosos Colombia’ y dejó ver cómo luce el modelo junto a ella ahora

Norma Nivia muestra cómo está físicamente Mateo Varela y presume su belleza - crédito @normaniviag/IG

La actriz Norma Nivia, recordada por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tendencia en las redes sociales tras compartir una imagen en sus historias de Instagram en la que mostró cómo luce actualmente su pareja, el modelo Mateo Varela, más conocido en el mundo digital como Peluche.

Con la publicación, además de resaltar el estado físico del exhabitante del reality, Norma respondió con contundencia a las críticas que circularon durante el programa sobre su influencia en el aspecto de su novio.

“¿Dónde están los que decían que yo tenía mala mano? Porque yo lo veo más que bien”, escribió la actriz junto a la foto en la que aparece Varela luciendo una figura tonificada, sonriente y en evidente buen estado físico.

Durante su paso por el programa del Canal RCN, los internautas —y algunos compañeros de competencia— comentaron que el modelo e influencer paisa había comenzado a verse más delgado, e incluso más apagado en comparación con su llegada y muchos de esos comentarios apuntaban directamente a su relación con Norma Nivia, insinuando que ella le había afectado negativamente su apariencia, hasta el punto de “ponerlo feo”.

Norma Nivia presume el estado físico de Mateo Varela y responde a críticas sobre su influencia en el modelo - crédito @normaniviag/IG

Sin embargo, en ese momento la modelo y actriz reaccionó con sonrisas e indicó que ella no “le estaba chupando la energía a Mateo”, sino que su estado se había visto afectado por la falta de buena alimentación en la casa estudio, algunas de las actividades que se debían realizar y al encierro que tenía la competencia.

Meses después de haberse terminado el programa, la actriz decidió responder con ironía y elegancia a esos comentarios malintencionados que circularon en su momento y para eso realizó su más reciente publicación en la que dejó claro que Mateo está mejor que nunca y que su relación no solo no lo ha afectado, sino que ha sido un espacio de crecimiento y bienestar, el cual se le nota y ha hecho que a ella le guste más.

La historia de amor entre Norma y Mateo ha cautivado a miles de seguidores desde que comenzó, casi de forma inesperada, dentro del reality.

Aunque al principio ella no se sintió atraída por él, sobre todo por su estatura —Nivia mide 1.84 metros y confesó en su momento que eso era un factor importante para ella—, la insistencia, ternura y caballerosidad de Varela terminaron conquistándola.

Nroma Nivia y Mateo Varela ya llevan un mes de novios oficiales - crédito Norma Nivia / Instagram

El romance tomó fuerza al interior de la casa y, tras la eliminación de Norma, ella no dudó en declararle su amor frente a las cámaras, asegurando que lo esperaría afuera. Y así fue: una vez terminó el programa para ambos, se reencontraron y formalizaron su relación.

Hoy, a más de dos meses del final del programa, los dos se muestran más unidos que nunca, compartiendo momentos juntos, apoyándose en sus carreras profesionales y generando contenido en redes sociales, donde ya cuentan con una sólida comunidad de seguidores que celebran su historia de amor.

En medio de esa cercanía con su audiencia, Norma también hizo otra publicación en la que celebró el mes de novios que lleva con el modelo paisa. Además, en otro post dejó entre ver que estaría detrás de nuevos proyectos, ya que les pidió a sus fans enviarles “buena energía”.

De todas formas, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a explicar el motivo, pero muchos de sus seguidores especulan que podría estar por venir alguna colaboración, ya sea en el terreno profesional o en su vida como pareja.

Norma Nivia demostró que está enamorada de Mateo Varela y su físico actual - crédito cortesía del Canal RCN

Lo cierto es que, más allá de las críticas, la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela sigue firme. Y con publicaciones como esas han dejado claro que la actriz no solo está enamorada, sino orgullosa de la persona que tiene a su lado.

Mientras los rumores siguen girando en redes, sus fans continúan apoyándolos, convencidos de que lo que nació en un reality tiene todo el potencial para durar mucho más allá de las cámaras.