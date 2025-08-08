Murió el papá del cantante Beéle y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el artista

El hecho fue lamentado por los seguidores del artista - crédito Breyner Espectáculo / Instagram

Durante la tarde del jueves 7 de agosto de 2025 se conoció que el papá del cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido en la escena artística como Beéle, murió aparentemente en medio de un procedimiento médico.

Esta noticia causó sorpresa entre los seguidores del artista, que no dudaron en dejar mensajes de apoyo para el famoso a través de sus diferentes perfiles en redes sociales, en las que cuenta con millones de seguidores.

Pese a que el exitoso barranquillero no tenía una relación muy cercana con su padre, Breyner López, en los últimos años, la noticia lo tomó por sorpresa. Sin embargo, el joven no se ha pronunciado a través de sus redes sociales y los internautas siguen comentando sus publicaciones con mensajes de cariño.

De acuerdo con reportes iniciales, hechos por medios como El Universal, el familiar del artista se encontraba en medio de un procedimiento de diálisis en el momento en el que, al parecer, le dio un infarto, por lo que falleció de inmediato.

Esta versión fue apoyada por el artista Dimeloking, que a través de sus perfiles de noticias compartió la siguiente información: “Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma de Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil”.

La muerte del ciudadano sorprendió a los barranquilleros - crédito dimeloking / Instagram

Entre los mensajes de apoyo por parte de los seguidores del artista, se encuentran algunos como: “Y saber que el fin de semana pasado Beéle estuvo en su casa disfrutando de su papá y de los vecinos que lo vieron crecer. Vino a despedirlo sin saber que hoy partiría a la presencia de papito Dios” y “Lo siento mucho Brandon, no puedo creer que ya no esté tu papi”.

Además, hubo algunos internautas que se refirieron a los posibles problemas familiares que tenía Beéle con su padre: “Me da tristeza porque independiente de todo el papá siempre estuvo ahí, no sé cuáles fueron los conflictos de separación al principio, pero el papá murió esperando la ayuda de su hijo y tener una mejor calidad de vida y su hijo nunca se la dio”. Sin embargo, esta versión que circula ampliamente por medio de las diferentes plataformas no se ha confirmado.