Lotería del Quindío, resultados del 7 de agosto 2025, por si te los perdiste

Lotería del Quindío (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Quindío, uno de los juegos más populares de Colombia, publicó los números ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los más de 40 premios que suman 9 mil 600 millones de pesos.

Fecha del sorteo: 5 de agosto de 2025.

Número del sorteo: 2975.

Premio mayor:

0306 Serie 046

Seco de 300 millones:

0090 Serie 122

Seco de 200 millones:

4689 Serie 138

2476 Serie 199

Seco de 100 millones:

3752 Serie 059

9280 Serie 116

8522 Serie 135

Seco de 50 millones:

1578 Serie 129

2693 Serie 197

2323 Serie 026

4755 Serie 094

3295 Serie 055

4400 Serie 125

8481 Serie 094

6868 Serie 075

Seco de 20 millones:

7721 Serie 082

9145 Serie 189

2348 Serie 008

2936 Serie 095

2924 Serie 091

8252 Serie 146

6052 Serie 077

4662 Serie 102

7327 Serie 089

4202 Serie 013

Seco de 10 millones:

6298 Serie 151

8911 Serie 055

7614 Serie 047

7686 Serie 121

4403 Serie 025

4172 Serie 176

0621 Serie 131

2683 Serie 052

0209 Serie 199

2136 Serie 020

6390 Serie 094

2876 Serie 087

6100 Serie 053

3176 Serie 055

8544 Serie 012

6573 Serie 040

5020 Serie 113

4201 Serie 001

1655 Serie 066

7122 Serie 044

La Lotería del Quindío realiza un juego a la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para cobrar su premio, si este es menor a los 5 millones de pesos necesita:

Acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos:

Presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad,

También debes presentar el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

Plan de premios de la Lotería de Quindío

La Lotería del Quindío ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 45 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2 mil millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

Más 200 quindianitos sin serie de 722 mil 892 pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindío que entrega por diferentes aproximaciones que en total dan un plan de premios de 9 mil 600 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería del Quindío?

Para poder jugar a la Lotería del Quindío necesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es definirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.