Karina García confesó qué es lo que más admira y lo que no soporta de Altafulla

Karina García se sincera sobre su relación con Andrés Altafulla y revela detalles de su conexión - crédito @buendiacolombia/Instagram

En una reciente entrevista para el programa Trapitos al sol, la modelo, influencer y exconcursante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, abrió su corazón y habló sin filtros sobre su relación con el cantante Andrés Altafulla, con quien empezó a compartir vivencias en el reality y actualmente.

En la enetrevista, Karina reveló tanto lo que más admira de su pareja como aquello que le cuesta tolerar, en una conversación sincera que dejó ver la madurez y complicidad que existe entre ambos, pues desde que terminó el programa han estado compartiendo contenido juntos, van a los eventos en pareja y estarían viviendo en Medellín.

“Lo que más admiro de Andrés es que es un soñador incansable. Está ahí luchando por su música hace 15 años. Es una persona noble. Entonces como que eso también me hace sentir muy identificada”, afirmó con cariño.

Para Karina, estas cualidades no solo la inspiran, también crean una conexión energética fuerte entre ambos, ya que para ella hay actitudes que comparten y esto los ha hecho tener un lazo más fuerte.

La confesión de Karina García sobre cómo enfrentan las discusiones o los desacuerdos - crédito @altafulla / Instagram

“Energéticamente, nos conectamos muy bien porque él no tiene maldad en su corazón y yo menos”, aseguró, dejando en claro que el vínculo entre ambos se basa en la transparencia y la nobleza.

Sin embargo, no todo es color de rosa, y Karina también se refirió a uno de los aspectos más desafiantes en la relación, ya que tiene claro qué es lo que menos le gusta de la forma de ser de Altafulla y lo que les ha traído inconvenientes porque ella también lo tiene y es el carácter a la hora de discutir.

“Ay, bueno, ya lo ha mejorado, pero somos como muy tercos los dos a la hora de sostener una conversación, porque queremos tener la razón. Y él siempre quiere tener la razón… y yo también, entonces somos como muy tercos, pero vamos mejorando”, confesó entre risas la ahora presentadora de Lo sé todo, Colombia.

Según la influenciadora, este rasgo de personalidad se evidenció durante su participación en el programa La casa de los famosos Colombia y varios de sus seguidores tienen claro a qué situaciones se refiere, ya que en ese momento las cámaras captaron varias de esas discusiones.

Karina García revela secretos de su relación con Andrés Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Realmente no hemos peleado fuerte. Era lo que la gente veía en La casa de los famosos, como: ‘Ay, no, pero es así. No, pero es así. ¿No, pero es así, no?’ Hasta que ya como que nos cansamos y somos como que: ‘Mi amor. Bueno, ya, tú tienes razón’”, relató Karina.

Karina también compartió una frase que Andrés solía decirle para calmar las tensiones y que actualmente sigue poniendo en práctica: “Tú eres hermosa, te amo. Nunca, nunca permitas que te digan lo contrario”.

Estas palabras, más allá de un gesto romántico, reflejan el tipo de vínculo que la pareja ha construido, donde el respeto y la admiración mutua terminan superando cualquier diferencia.

La confesión de Karina llega en un momento en que muchos de sus seguidores se preguntan cómo va su relación con Altafulla después de la salida del reality y con eso dejó ver que, aunque como toda pareja tienen sus altibajos, estarían más fuertes, unidos y pasando por un buen momento como pareja, tal como se les ve en las transmisiones en vivo que hacen por Tiktok constantemente y las publicaciones de sus respectivas redes sociales.

Karina García comenta qué es lo que menos le gusta de Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Además, su reflexión sobre las discusiones muestra una visión madura sobre cómo manejar los desacuerdos, priorizando el cariño por encima del ego. “Vamos mejorando”, concluyó, dando a entender que ambos están en un proceso constante de crecimiento juntos.