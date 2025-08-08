Colombia

Karina García confesó qué es lo que más admira y lo que no soporta de Altafulla

La modelo colombiana revela detalles de su relación con Andrés Altafulla y comparó situaciones actuales con las que pasaban cuando estaban en ‘La casa de los famosos Colombia’

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Karina García se sincera sobre
Karina García se sincera sobre su relación con Andrés Altafulla y revela detalles de su conexión - crédito @buendiacolombia/Instagram

En una reciente entrevista para el programa Trapitos al sol, la modelo, influencer y exconcursante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, abrió su corazón y habló sin filtros sobre su relación con el cantante Andrés Altafulla, con quien empezó a compartir vivencias en el reality y actualmente.

En la enetrevista, Karina reveló tanto lo que más admira de su pareja como aquello que le cuesta tolerar, en una conversación sincera que dejó ver la madurez y complicidad que existe entre ambos, pues desde que terminó el programa han estado compartiendo contenido juntos, van a los eventos en pareja y estarían viviendo en Medellín.

Lo que más admiro de Andrés es que es un soñador incansable. Está ahí luchando por su música hace 15 años. Es una persona noble. Entonces como que eso también me hace sentir muy identificada”, afirmó con cariño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Karina, estas cualidades no solo la inspiran, también crean una conexión energética fuerte entre ambos, ya que para ella hay actitudes que comparten y esto los ha hecho tener un lazo más fuerte.

La confesión de Karina García
La confesión de Karina García sobre cómo enfrentan las discusiones o los desacuerdos - crédito @altafulla / Instagram

Energéticamente, nos conectamos muy bien porque él no tiene maldad en su corazón y yo menos”, aseguró, dejando en claro que el vínculo entre ambos se basa en la transparencia y la nobleza.

Sin embargo, no todo es color de rosa, y Karina también se refirió a uno de los aspectos más desafiantes en la relación, ya que tiene claro qué es lo que menos le gusta de la forma de ser de Altafulla y lo que les ha traído inconvenientes porque ella también lo tiene y es el carácter a la hora de discutir.

“Ay, bueno, ya lo ha mejorado, pero somos como muy tercos los dos a la hora de sostener una conversación, porque queremos tener la razón. Y él siempre quiere tener la razón… y yo también, entonces somos como muy tercos, pero vamos mejorando”, confesó entre risas la ahora presentadora de Lo sé todo, Colombia.

Según la influenciadora, este rasgo de personalidad se evidenció durante su participación en el programa La casa de los famosos Colombia y varios de sus seguidores tienen claro a qué situaciones se refiere, ya que en ese momento las cámaras captaron varias de esas discusiones.

Karina García revela secretos de
Karina García revela secretos de su relación con Andrés Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Realmente no hemos peleado fuerte. Era lo que la gente veía en La casa de los famosos, como: ‘Ay, no, pero es así. No, pero es así. ¿No, pero es así, no?’ Hasta que ya como que nos cansamos y somos como que: ‘Mi amor. Bueno, ya, tú tienes razón’”, relató Karina.

Karina también compartió una frase que Andrés solía decirle para calmar las tensiones y que actualmente sigue poniendo en práctica: “Tú eres hermosa, te amo. Nunca, nunca permitas que te digan lo contrario”.

Estas palabras, más allá de un gesto romántico, reflejan el tipo de vínculo que la pareja ha construido, donde el respeto y la admiración mutua terminan superando cualquier diferencia.

La confesión de Karina llega en un momento en que muchos de sus seguidores se preguntan cómo va su relación con Altafulla después de la salida del reality y con eso dejó ver que, aunque como toda pareja tienen sus altibajos, estarían más fuertes, unidos y pasando por un buen momento como pareja, tal como se les ve en las transmisiones en vivo que hacen por Tiktok constantemente y las publicaciones de sus respectivas redes sociales.

Karina García comenta qué es
Karina García comenta qué es lo que menos le gusta de Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Además, su reflexión sobre las discusiones muestra una visión madura sobre cómo manejar los desacuerdos, priorizando el cariño por encima del ego. “Vamos mejorando”, concluyó, dando a entender que ambos están en un proceso constante de crecimiento juntos.

Temas Relacionados

Karina GarcíaAndrés AltafullaAltafullaLa casa de los famosos Colombia 2Parejas La casa de los famosos ColombiaKarina García Trapitos al solColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Distrito anunció drásticas medidas tras los disturbios en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena: los hechos dejaron un muerto

Además de la víctima mortal, los enfrentamientos causaron heridas a más de 20 personas y múltiples escenas de caos obligaron a las autoridades a reforzar la seguridad para eventos masivos en la ciudad

Distrito anunció drásticas medidas tras

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

En uno de los partidos más destacados de la fecha, los dos equipos llegan necesitados de resultados por la mala campaña que viven en la liga

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

El periodista deportivo Mario Alfonso Escobar, conocido como “Doctor Mao”, se encuentra en delicado estado de salud en Cali: esto se sabe

El reconocido periodista deportivo del Valle del Cauca permanece internado bajo estricta vigilancia médica, mientras especialistas preparan un procedimiento especializado para estabilizarlo

El periodista deportivo Mario Alfonso

Según el ranking 2025 de Time Out, esta ciudad colombiana entró en los cinco mejores destinos para comer en Sudamérica

El 89 % de los habitantes considera asequible salir a comer, mientras que el 94 % destaca el bajo costo de tomar un café en la ciudad

Según el ranking 2025 de

Aida Victoria Merlano reveló los trucos que ha llevado a cabo después de dar a luz para recuperar su cuerpo

La empresaria barranquillera compartió cómo ha logrado volver a su figura tras el nacimiento de su hijo Emi, fruto de su relación con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano reveló los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló los

Aida Victoria Merlano reveló los trucos que ha llevado a cabo después de dar a luz para recuperar su cuerpo

La vorágine y otras 9 series en HBO Max Colombia para ver el fin de semana

Karina García habló de las enemistades que se ganó en la final de ‘Lcdlf’ y si solo mantiene cercanía son Altafulla: “Se dejaron influenciar”

El comediante Hassam reveló cómo unos familiares ofrecieron espectáculos a su nombre y estafaron a terceros: “Eso fue un negociazo”

Excreadora de contenido para adultos confesó por qué dejó Onlyfans y le envió un consejo a las que quieren empezar a trabajar en la página

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

El periodista deportivo Mario Alfonso Escobar, conocido como “Doctor Mao”, se encuentra en delicado estado de salud en Cali: esto se sabe

Así fue la lujosa jugada de Luis Díaz frente al defensor argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, en el amistoso Bayern Múnich vs. Tottenham

Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años