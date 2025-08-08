Colombia

Fuerza Aérea Colombiana aclaró presencia de avión de la institución en la frontera entre Perú y Colombia

La presencia de la aeronave hacía parte de la caravana que escoltaba al presidente Gustavo Petro mientras pronunciaba el discurso en conmemoración al 7 de Agosto en Leticia, Amazonas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Avión de bandera colombiana sobrevuela la isla Santa Rosa en Loreto. Canal N

La tensión entre Colombia y Perú se mantiene encendida luego de la disputa que se generó por la soberanía de la isla de Santa Rosa, que por parte del vecino país aseguran es de su territorio, mientras que la misma es reclamada por el Gobierno de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro al asegurar que hace parte de la jurisdicción nacional.

En medio de los constantes mensajes entre los dos gobiernos y la discusión sobre la violación a protocolos internacionales, el 7 de agosto se presentó un nuevo episodio que aumentó aún más el distanciamiento de los dos países.

Sobre las 4:15 p. m. habitantes de la zona en disputa lograron divisar una aeronave colombiana que realizó un sobrevuelo cerca de media hora sobre este espacio que comprende parte de la selva amazónica, y en momentos donde ambos mandatarios se encontraban realizando actividades de su agenda gubernamental.

Santa Rosa, Perú y Leticia, Colombia, eran las ubicaciones exactas de los dos jefes de Estado.

Las imágenes fueron difundidas por el medio de comunicación Canal N, aprovechando el momento de tensión que se vive por adjudicarse la soberanía de la isla.

Avión militar colombiano es captado
Avión militar colombiano es captado sobrevolando Isla Santa Rosa.

Pronunciamiento Fuerza Aérea Colombiana

Fuente de la FAC le confirmó a Infobae Colombia que la presencia de la aeronave hacía parte de la caravana que estaba escoltando a Gustavo Petro mientras daba el discurso en conmemoración al 7 de Agosto en Leticia, Amazonas.

“Se hizo un trayecto normal para poder virar y tomar el rumbo correspondiente a la escolta del presidente”.

La mayor Ana Castillo aclaró que el despegue se realizó desde la pista del Aeropuerto Internacional General Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, lugar de donde salió el avión, teniendo en cuenta que está a tan solo dos kilómetros de la frontera con Perú, por lo que era inevitable observarlo desde territorio peruano.

Finalmente, aclaró que el trayecto corresponde a la acción de despegue, ascenso hasta una parte segura (500 pies de altura) y girar hacia la dirección deseada, teniendo conocimiento que no es posible realizar un giro de 90 grados, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la institución.

La isla Santa Rosa será
La isla Santa Rosa será centro del debate entre Colombia y Perú en una comisión técnica que revisará límites fronterizos - crédito EFE

Cancillería de Colombia

El Gobierno peruano sancionó la Ley N.º 32403 de 2025, en la que se establece que Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, hace parte del departamento de Loreto, por ende, hace parte de la soberanía del vecino país, en la que se incluye la isla de Santa Rosa.

Proclamación que fue contestada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado, donde se afirma que la designación de las islas que están ubicadas en la Amazonia habían sido incluidas en un acuerdo de frontera común firmado en el año 1929, sin embargo, en este no se integró a la isla de Santa Rosa, ya que se formó años después, por lo que Colombia no está de acuerdo en que el control sea tomado de manera unilateral por uno de los dos países.

Con este comunicado, la Cancillería
Con este comunicado, la Cancillería de Colombia se pronunció sobre el diferendo con Perú - crédito @cancilLeriacol/X

Previendo este tipo de situaciones, hace un par de años se creó la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), que tiene como fin determinar criterios para el manejo de asuntos bilaterales, tal como lo es la asignación de la jurisdicción de las islas formadas en el río Amazonas.

El Gobierno nacional se acoge a la existencia de este mecanismo y asegura que cualquier decisión que se tenga que tomar sobre la isla debe pasar y ser decretada en la Comperif, así como cualquier acuerdo posterior que deba involucrar a ambos países.

Temas Relacionados

FACFuerza Aérea ColombianaAvión colombianoFrontera Perú y ColombiaIsla Santa RosaColombia-Noticias

