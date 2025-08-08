De las gobernaciones a la Casa de Nariño: los exmandatarios locales que buscan conquistar la Presidencia en 2026

El movimiento está liderado por los exgobernadores Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa, junto al exalcalde Juan Carlos Cárdenas - crédito Alcaldía de Bucaramanga, @JuanGZuluaga/X y Mauricio Alvarado/Colprensa

El lunes 11 de agosto, un nuevo comité de recolección de firmas entrará oficialmente en la carrera electoral rumbo a la Presidencia de 2026. Bajo el nombre “La Fuerza de las Regiones”, un grupo de exgobernadores y exalcaldes busca conformar una candidatura única que represente a los territorios y plantee una alternativa opositora al actual Gobierno nacional.

Entre los líderes visibles se destacan Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas.

Desde hace varios meses, el grupo de exmandatarios ha venido tejiendo una alianza política con una premisa clara: posicionar a las regiones en el centro de la discusión nacional, y su objetivo es lograr una candidatura única a la Presidencia a través de encuestas que se aplicarían en noviembre.

Los demás aspirantes del grupo se comprometerán a respaldar a quien resulte ganador, una fórmula que busca evitar divisiones y sumar fuerza electoral de manera estratégica.

Pero este esfuerzo regional también se articula desde una postura crítica frente al Gobierno de Gustavo Petro. Los integrantes de esta coalición han cuestionado, desde sus territorios, políticas como la llamada “Paz Total”, señalando que han tenido impactos negativos en la seguridad y gobernabilidad de sus regiones.

En noviembre se definirá, mediante encuestas, un candidato único que contará con el respaldo del resto del grupo - crédito X

Tres candidatos con alianzas y pasado liberal

Aníbal Gaviria ha sido gobernador de Antioquia en dos ocasiones y alcalde de Medellín. Tiene 59 años y su historia política está marcada por un hecho trágico: la muerte de su hermano, Guillermo Gaviria, asesinado en 2003, hecho que lo motivó a entrar en la política electoral.

Gaviria ha estado vinculado principalmente al Partido Liberal, aunque en su segunda gobernación se lanzó por firmas y recibió apoyos de otras colectividades. Su imagen ha sido valorada por su experiencia y apertura al diálogo, aunque enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz, en el bajo Cauca antioqueño.

Héctor Olimpo Espinosa representa a la Región Caribe. Fue alcalde de Sincé y gobernador de Sucre, además de haber sido secretario general del Partido Liberal y viceministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos. Su ascendencia política se origina en su padre, el “Bayo” Gabriel Espinosa Arrieta, un reconocido barón electoral de la región que supo mover estructuras de poder a nivel local.

El propósito central del movimiento es fortalecer el papel de las regiones en las decisiones del Estado y defender la autonomía territorial - crédito Colprensa

Espinosa ha sido un actor con influencia en el Caribe y, aunque cuenta con respaldo de sectores del liberalismo, también despierta resistencias internas, por lo que la ambivalencia de su relación con el partido podría jugar en contra dentro de una coalición que busca respaldo más allá de los clanes tradicionales.

Juan Guillermo Zuluaga es recordado por su capacidad de tejer alianzas y su trabajo político en el Meta. Fue concejal en Villavicencio, alcalde de esa ciudad y gobernador del departamento, además de haber sido ministro de Agricultura en el gobierno de Santos. Aunque nació en San José del Guaviare, su base electoral ha estado en el Meta, y ha transitado entre el Partido Liberal y el Partido de la U.

Zuluaga ha sido uno de los principales impulsores del grupo de exmandatarios, convencido de la necesidad de “un presidente que hable de autonomía territorial”. Si bien no cuenta con maquinaria electoral consolidada, su apuesta está en el voto de opinión y en sumar apoyos territoriales a través del comité.

La unión de los exmandatarios locales busca construir una alternativa con peso territorial y capacidad de competir a nivel nacional - crédito Presidencia

Aunque los tres exgobernadores mencionados tienen trayectorias robustas, ninguno cuenta por sí solo con una estructura electoral nacional consolidada. Es por ello que el comité “La Fuerza de las Regiones” cobra relevancia: agrupa a 42 exmandatarios departamentales y locales que, si realmente se comprometen con el respaldo a un único candidato, podrían cambiar el mapa político de cara a 2026.