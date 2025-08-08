Colombia

Andrés Cepeda recordó a su madre y el ambicioso reto que le impuso en los inicios de su carrera musical: “A su manera me llevó hasta allá”

Durante una entrevista, el cantante bogotano recordó a Myriam Cediel, que falleció cuando este tenía 20 años y daba sus primeros pasos en la industria

Daniel Ospina

Andrés Cepeda recordó una anécdota
Andrés Cepeda recordó una anécdota con su madre, Myriam Cediel, que terminó marcando un momento conmovedor durante su concierto en el estadio El Campín, en 2024 - crédito @andrescepeda/Instagram

Andrés Cepeda se encuentra inmerso en la promoción de Bogotá, su larga duración número 11 publicado el pasado 25 de abril en plataformas digitales, mismo que lo llevará de gira por varias ciudades del país durante el segundo semestre del año.

En medio de estas ocupaciones, el cantautor pasó por el pódcast Los hombres si lloran de Juan Pablo Raba y recordó una anécdota que lo unió con su madre, Myriam Cediel, fallecida en 1993 cuando Andrés apenas estaba dando sus primeros pasos en la industria musical con su banda Poligamia.

“La primera que se fue, fue mi mamá. Yo estaba todavía muy joven, tenía como 20 años”, recordó el cantante en la charla. “Y la gran preocupación de mi mamá era: ‘Bueno, ¿este tipo qué va a hacer?’“.

Según recordó Cepeda, por esos años ya había grabado el primer LP de Poligamia, Una Canción, actividad que en medio del éxito emergente del proyecto que le permitiría trascender en el panorama nacional gracias a composiciones como Mi Generación o Beverly Hills; alternaba con sus estudios, pese a que el cantante admitió que no se caracterizó por ser muy aplicado durante su etapa escolar.

“Trataba de ir al colegio en los espacios y a la universidad. En la universidad sí estaba un poquito más involucrado y más interesado porque era música. Pero, ella se fue con esa preocupación”, relató.

El cantante recordó a su madre, Myriam Cediel, y las dudas que tenía ella frente a la posibilidad de que se dedicara completamente a la música - crédito @loshombres.si.lloran/TikTok

Pese a que tanto Myriam como Humberto Cepeda, el padre del artista, no ocultaron en vida sus dudas frente a la posibilidad de que su hijo se dedicara a la música, Andrés no se rindió y le mostraba constantemente sus progresos, especialmente a su madre.

“Yo me acuerdo que yo le mostraba las canciones y tal. Ella siempre fue muy cariñosa, pero tenía una manera, que yo creo que le heredé un poquito, de decir las cosas a veces un poco duro, o poner retos. Entonces, yo le mostraba: ‘Ay, mamá, mira, este es mi primer disco, estoy grabando con los del grupo, fuimos a un estudio, hicimos un concierto’, lo que sea”, explicó.

Myriam Cediel, madre de Andrés
Myriam Cediel, madre de Andrés Cepeda, falleció cuando el cantante tenía 20 años - crédito @andrescepeda/Instagram

A lo largo de su vida, Cepeda se caracterizó por mostrarse reservado con determinados aspectos de su vida personal, y eso incluyó a sus padres. Pero cuando se presentó en el estadio El Campín en solitario, el 13 de diciembre de 2024, el cantante hizo una excepción y recordó a su madre delante de miles de espectadores que coreaban sus temas, llevando a que se produjera un momento particular de conexión e intimidad con su público, tal y como lo recordó en el pódcast de Raba.

“Y [mi mamá] me decía una vaina que le conté a la gente cuando hice mi primer Campín solo. Dije ‘mi mamá siempre sufrió un poquito conmigo porque era mal estudiante, pero yo hacía música y cuando yo hacía música, ella alguna vez me dijo: Andrés, cuando llenes El Campín, te creo’. Se me ocurrió decir eso en ese momento, y hubo un silencio. Le dije: ‘Mamá, aquí estoy’, y canté la canción", recordó, haciendo referencia a su composición Bogotá.

En El Campín, Cepeda recordó
En El Campín, Cepeda recordó el reto que le colocó su madre, antes de morir, conmoviendo a los miles de asistentes a su concierto - crédito Colprensa

De manera jocosa, Cepeda admitió que esa fue una manera peculiar de cumplir el desafío que su madre le impuso. “Y ese fue como el momentazo, no solamente para los asistentes, sino para mí. Me di cuenta: ‘Ay, jueputa, ¡cerré el ciclo! ¡ya salí de este reto que me puso mi mamá!’“, recordó entre risas.

Para darle cierre a esta parte de la entrevista, Cepeda señaló que esa anécdota describía a su mamá completamente. “Ahí está un poquito pintada ella (...) A su manera me llevó hasta allá”, reconoció.

