Vocalista de Damas Gratis relató los momentos previos a la tragedia en el Movistar Arena de Bogotá: “Me da pena”

La violencia desató una nueva tragedia en el país, esta vez en Bogotá: luego de que un concierto en el Movistar Arena, en la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, se convirtió en el escenario de una trifulca que dejó un muerto y una decena de heridos.

La lamentable situación se registró durante el esperado concierto de la banda argentina Damas Gratis. La violenta pelea entre asistentes, al parecer integrantes de barras bravas de diferentes equipos del fútbol colombiano, provocó la cancelación del espectáculo.

Pablo Lescano, líder y voz de Damas Gratis, se pronunció sobre lo sucedido en radio La Red de Argentina. “Esto que pasó no puede pasar, ¿entendés? Que muera una persona que fue a un recital de música", afirmó el artista.

Vocalista de Damas Gratis contó cómo se enteraron de la cancelación del concierto

Lescano relató que el grupo no alcanzó a llegar al recinto, lo que no les permitió presenciar el bochornoso comportamiento de algunos de sus seguidores. “Probamos sonido a la tarde y después nos fuimos al hotel. Cuando bajamos a las 8:30, creo que 9 (p. m.), nos dijeron: ‘Che, se suspendió el show porque entraron barras y violaron la seguridad de la entrada’”, agregó.

El músico expresó su pesar y recalcó que el episodio superó por completo a la banda. “Me da pena, me entristece que una persona fue a ver un show de música y termina falleciendo”, insistió. Y también cuestionó el comportamiento de parte del público y señaló diferencias respecto a la audiencia argentina, pues señaló que “el público es muy distinto”.

En la citada entrevista, Lescano confesó su asombro y rechazo ante los hechos. “¿Cómo vas a pagar una entrada para ir a cagarte a trompadas?”, expresó el artista, que creía que estos episodios ya no sucedían en este tipo de eventos.

También, aclaró que no han sido citados por la justicia colombiana y que la situación los excedió como músicos: “Nos sobrepasa, nosotros somos músicos que estamos arriba del escenario y encima acá no pudimos ni llegar al escenario como para poder le un paño frío (sic)”. Sobre la devolución del dinero a los asistentes, anotó: “Nos es totalmente ajeno. No tenemos ni participación de bordereaux ni nada”.

Finalmente, Lescano enfatizó en la tristeza que le produjo la situación: “Me da lástima lo sucedido, que no tiene vuelta atrás. Es lo único que lamento. Después, lo demás, lo manejamos”.

Lescano también había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram tras la tragedia: “Chau, Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, acompañado de otro texto que decía: “Muy triste por todo lo sucedido”.

Así transcurrió el violento enfrentamiento

La confrontación, que se desató minutos antes de las 9:00 p. m. en la zona de campo del recinto, interrumpió el evento que formaba parte de la gira de Damas Gratis y de los festejos por los 487 años de Bogotá. La agrupación ya se había presentado en Medellín con éxito y sin ningún contratiempo.

La víctima fatal de los hechos violentos ocurridos en la capital de la República fue identificada como Sergio Blanco: un hincha de Independiente Santa Fe, de 29 años, que mientras intentaba huir del recinto fue atropellado en las inmediaciones del Movistar Arena.

Al menos 10 personas más resultaron heridas, las cuales ingresaron a la sala de urgencias del Hospital Infantil Universitario San José, en su mayoría con lesiones de arma blanca y golpes. Entre los afectados, un hombre de 31 años permanece en la unidad de cuidados intensivos tras recibir ocho heridas cortopunzantes y golpes en la cabeza.

La jornada estuvo marcada, además, por denuncias de robos, pues circuló en redes sociales un video en el que se observa a un hombre llevándose una guitarra que al parecer pertenecía a la banda.