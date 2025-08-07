Katiuska habló de la lesión que la obligó a operarse una pierna antes de ingresar al ‘Desafío 2025’: así se recuperó

Katiuska conmovió al relatar la forma en la que superó una cirugía en su pierna derecha antes de empezar la competencia en el 'Desafío 2025' - crédito @katiuskabulam/Instagram y Caracol Televisión/Youtube

Después de superar una lesión en la rodilla izquierda que la obligó a caminar con muletas y someterse a varias terapias hasta readaptarse a las exigencias del entrenamiento físico, Katiuska disfruta ahora de excelente condición en el Desafío.

“Esta ha sido de las cosas que más me ha enseñado en la vida, me enseñó a ser paciente, a ser fuerte no solo física sino mentalmente, me enseñó a esperar, a ser resiliente, a no darme por vencida, a aprender que todo es un proceso y me enseñó que yo puedo con todo”, escribió en un video que publicó mostrando desde su estancia en la clínica hasta la recuperación de sus hábitos.

Desde que volvió a entrenar con normalidad, ha mostrado fortaleza y éxito tanto en pruebas de contacto como en diferentes escenarios, incluyendo el Box Blanco, Box Azul, Box Amarillo y Box Negro. Esta recuperación reflejó el impacto de aquel episodio difícil en su vida, donde, según sus propias palabras, ganó paciencia, fortaleza física y mental, resiliencia y aprendió a confiar en sus procesos:

“Ustedes me ven fuerte pero no saben cuánto tuve que llorar durante todo esto, y créanme es necesario no se nieguen llorar. Gracias a todos los que han estado apoyándome”, agregó agradeciendo los mensajes de admiración que recibe en sus redes sociales y dejando una reflexión acerca de la sensibilidad y la fortaleza.

Con casi 40.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Katiuska comparte contenido sobre deporte y entrenamiento, actividades que ha practicado desde la adolescencia, incluso con la oportunidad de prepararse junto a reconocidas figuras deportivas y competir en varios eventos.

Esta visibilidad en redes la ha convertido en una de las Súper Humanas de la casa Omega que más opiniones encontradas genera. La controversia aumentó cuando sentenció a Andrey y manifestó su preferencia por proteger a Camilo por su desempeño en la competencia. Recientemente, Katiuska fue nombrada capitana de Omega después de la eliminación de Julio en el Box Negro, en tanto que Potro asumió el liderazgo del Desafío de Capitanes.

Zambrano destapó romance que tuvo en el pasado con una mujer con la que se reencontró en el ‘Desafío 2025′: Isa ya se enteró

Anthony Zambrano, medallista olímpico que se impone como uno de los concursantes más fuertes del Desafío Siglo XXI y que, rápidamente expresó su atracción por Isa y le coqueteó de frente, confesó que en el pasado llegó a tener una cita romántica con otra de las participantes de este temporada.

Según relató el deportista guajiro, el reencuentro en la competencia lo sorprendió; sin embargo, no se había referido al respecto ni contó nada a sus compañeros antes.

Ahora, que su amor del reality no está en la ciudad de las cajas, el integrante de Gamma reveló de quién se trata.

“Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, contó entre risas el atleta olímpico, mientras sus compañeros lo escuchan con atención y se sorprendían por la bomba que les soltó de un momento a otro.

Katiuska, convertida en la nueva capitana de Omega tras la salida de Julio, ha demostrado un carácter sólido dentro de la competencia, liderando a su equipo en una etapa clave del reality. Durante una charla en el equipo Gamma, Zambrano, atleta olímpico y uno de los participantes más destacados de la temporada, decidió compartir con sus compañeros detalles inéditos sobre su pasado con la líder del equipo rival con la se llegó a besar.

El deportista relató cómo se cruzó con Katiuska mucho antes de entrar al programa. Según mencionó, todo inició con miradas en el gimnasio, luego ella reaccionó a una de sus publicaciones en redes sociales y él aprovechó el intercambio para iniciar una conversación más directa. “Le pregunté qué iba a hacer el fin de semana, porque yo soy directo, no voy con rodeos, no soy un peladito”, expresó con seguridad.

La interacción continuó cuando ella, atraída por las sorpresas, aceptó la invitación de Zambrano para salir. Recordando aquel encuentro, el atleta narró: “Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”.