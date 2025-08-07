Colombia

Katiuska acusó a Anthony Zambrano de “traidor” en el ‘Desafío 2025’ por sentenciar a integrante Omega: “Están contra nosotros”

La asignación de un chaleco enfrentó a la pareja que tuvo un romance fuera del ‘reality’ de supervivencia, la pesista barranquillera increpó la decisión que el medallista olímpico tomó junto a Gamma: “No estamos de acuerdo”

Danny Barros

Por Danny Barros

Katiuska y Zambrano vivieron tensa pelea en el 'Desafío Siglo XXI' por guerra entre sus equipos - crédito Caracol Televisión/Youtube

Si bien Katiuska advirtió al grupo que lidera de que no se podía confiar en el equipo Gamma, desde que Zambrano sacó a la luz que él y la pesista barranquillera tuvieron un corto amorío antes de ingresar al Desafío Siglo XXI, la tensión entre ellos aumentó.

No obstante, su primer cruce de palabras en el reality de Caracol Televisión no se dio por motivos personales, sino que lo causó de la decisión que tomó el atleta guajiro de enviar a reto de muerte a Camilo, el único hombre de Omega que no ha estado en riesgo.

La capitana del equipo rosado sostuvo que, según lo que han visto hasta ahora, “todo indica que los naranjas están en su contra y que tomarán acciones sobre el tema una vez obtengan la victoria en La Ciudad de las Cajas”.

Al justificar la estrategia, señaló: “Todavía estamos en ciclo de hombres, hasta el momento han ganado dos y nos mandaron dos chalecos. Nosotros ganamos uno y lo mandamos a Alpha, no significa que no les vamos a mandar chalecos a ustedes, pero pretendemos que el juego sea equitativo”.

Katiuska y Zambrano tuvieron su primera discusión en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Durante la visita a la casa Omega, Zambrano explicó las razones por las que Gamma había seleccionado a Camilo para el Desafío a Muerte: desean poner a prueba a quien aún no se ha enfrentado al Box Negro.

Esta postura motivó el malestar en la escuadra, en particular de Camilo y Katiuska, quienes lo cuestionaron por emplear un argumento que, a su juicio, buscaba encubrir una posible alianza entre Gamma y Alpha.

El delegado de los naranjas fue claro al dirigirse a Camilo: “Es hora de que pruebes el Box de muerte, es un Desafío más, con Juan yo hablé cuando era Alpha. Mi palabra es concisa y precisa, yo le dije, vamos a bajar la guardia, la bajamos, pero mandamos el chaleco, el primero, para ver si tenías la voluntad de decir ‘yo puedo’ (…) Es hora de que te toque”.

Katiuska recordó la norma impuesta por la producción: el equipo ganador entrega el Chaleco de Sentencia a otra casa y el capitán decide quién se arriesga. Aunque inicialmente expresó su desacuerdo, aceptó llevar a Camilo al Desafío a Muerte, pero aclaró su posición antes de acceder.

Katiuska, capitana Omega no recibió
Katiuska, capitana Omega no recibió muy bien decisión que Zambrano tomó en compañía se su equipo Gamma de enviar a Camilo al reto a muerte del quinto ciclo del 'Desafío Siglo XX' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Zambrano siguió generando conflictos en el ‘Desafío 2025’: así fue la pelea con Rosa, a la que llamó “mediocre”

Anthony Zambrano, el medallista olímpico que se impone como uno de los participantes más fuertes del Desafío siglo XXI, también se está convirtiendo en el que mayores conflictos ha tenido.

Ni Andrea Serna escapa al mal carácter de Zambrano en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Esta vez protagonizó pelea con Rosa, compañera de equipo con la que se negó a disculparse.

Luego de la fuerte discusión, las opiniones dentro del equipo Gamma se dividieron, ya que el deportista guajiro no solo mostró su rudeza e indiferencia con la otra integrante de la casa, sino también dejó a la presentadora Andrea Serna esperando una respuesta sobre lo sucedido: “Cosas que pasan, la ropa sucia se lava en casa”, contestó.

Cuando Andrea Serna interrogó a los equipos sobre los hechos en el terreno, tanto Rosa como Zambrano—integrantes de Gamma—rehusaron abordar el conflicto y sostuvieron que no estaban preparados para dar detalles, prefiriendo resolverlo en privado.

Previamente, Rosa había reiterado que no deseaba que ninguno de sus compañeros se enfrentara en el Desafío a Muerte por un lugar en la producción de Caracol Televisión.

Antes de este intercambio, Rosa encaró nuevamente a su colega tras la competencia, esta vez manifestando abiertamente su disgusto por los comentarios de Zambrano y enfatizando que su caída durante la prueba no tenía la finalidad de afectarlo.

En su respuesta, adoptó un tono irónico para referirse al hecho de haber tenido que repetir la pista.

Durante el desarrollo de la prueba, Omega se quedó con la primera posición y Gamma ocupó el segundo puesto, mientras Alpha también participó junto a los demás equipos.

A lo largo del desafío en el Box Blanco, ocurrieron varias caídas; Eleazar y Tina de Alpha, así como Rosa de la casa naranja, debieron reiniciar la pista después de los percances. Al sufrir su caída en la sección de naipes, Rosa necesitó volver al inicio para ceder el relevo a Yudisa.

