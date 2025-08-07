Karol G sorprendió a sus fans con versión acústica de una canción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’: “Se puso romántica”

Con solo un piano y su voz, la artista transforma el mensaje de empoderamiento femenino con una de las canciones de su nuevo álbum 'Tropicoqueta' - crédito @karolg/ Instagram

Karol G lanzó su álbum Tropicoqueta el 20 de junio de 2025. El disco reúne una variedad de estilos que fusionan reggaetón, pop y sonidos tropicales, reflejando la evolución artística de la cantante colombiana.

En medio de la promoción, la paisa ha publicado una nueva versión de Se puso linda, una de las canciones incluidas en su álbum. La artista colombiana interpreta el tema acompañada solo por un piano, enfocando la atención en la letra y su voz.

La versión a piano se estrenó el 6 de agosto en su canal oficial de YouTube. En el video, Karol G aparece con un estilo sobrio, interpretando la canción en un formato minimalista.

El tema, conocido en su versión original por fusionar el soft reggaetón y el dancehall, se transforma aquí en una balada enfocada en la expresión vocal. La letra, centrada en el empoderamiento femenino tras una ruptura.

Esta entrega forma parte de una serie de reinterpretaciones que la cantante ha realizado como parte de la promoción de Tropicoqueta. Durante una listening party en Nueva York en julio, Karol G interpretó otros temas del álbum en versiones acústicas, como Dile Luna y Amiga mía, en una fiesta para fans.

Karol G entrenó video de 'Se puso linda' en versión piano - crédito captura de pantalla Karol G/ YouTube

En el video publicado en YouTube se ve a la cantante paisa usando un vestido largo en tonos naranjas y blancos que complementó con el cabello recogido en una trenza y usando una flor en el cabello, siguiendo el concepto del álbum, mientras estaba sentada en un piano, inspirándose en un look de los años 90, que incluso complementó con un micrófono retro.

El video rápidamente se volvió viral en la plataforma, sumando más de 300 mil vistas en sus primeras horas, desatando los comentarios de los fans.

“Si ya me encantaba, ahora más. Se lució nuestra Tropicoqueta”, “Hasta llore de como transmite tanto amor propio en esta canción”, “Karol, tú fuiste y serás la luz en mi oscuridad, gracias por todo”, “como siempre, Karol dando lo mejor de ella en todo lo que hace”, “Piano, cumbia, reguetón, trap, baladas, mariachi, no importa que cante esta mujer siempre es maravillosa”, “se puso romántica nuestra Karol”, fueron los comentarios del video.

La cantante paisa mostró sus dotes vocales en la nueva versión de su canción - crédito @karolg / Instagram

Karol G y Marco Antonio Solís se reúnen en Ciudad de México para filmar ‘Coleccionando heridas’

Karol G arribó a Ciudad de México para cumplir uno de sus grandes anhelos: conocer en persona a Marco Antonio Solís, con quien colaboró en Tropicoqueta. Esta será la primera vez que se encuentren cara a cara, tras varias conversaciones a distancia. El motivo de la visita es la grabación del videoclip de Coleccionando heridas, una canción incluida en el reciente álbum de la colombiana.

Durante su estadía, Karol G también dará cumplimiento a una promesa dirigida a sus seguidores: la artista lanzó una convocatoria para que sus fans compartieran historias personales vinculadas a la canción. Los elegidos, seleccionados directamente por la cantante y su equipo, participarán en la grabación del video.

Karol G y Marco Antonio Solís invitaron a su fans para que los acompañen en el rodaje del videoclip de su colaboración 'Coleccionando heridas' - crédito @marcoantoniosolis_oficial y @karolg/Instagram

La colaboración entre Karol G y Marco Antonio Solís ha generado repercusión tanto en redes sociales como entre distintas generaciones de fanáticos. Coleccionando heridas reúne elementos del repertorio contemporáneo de la artista con la tradición romántica de “el Buki”. El videoclip se sumará a otros ya presentados del álbum Tropicoqueta.

Shakira, Karol G y J Balvin compiten en la categoría latina de los MTV Video Music Awards 2025

La edición 2025 de los MTV Video Music Awards incluye en su lista de nominaciones a tres de los mayores exponentes de la música colombiana: Shakira, Karol G y J Balvin.

La cadena MTV anunció la mañana del 5 de agosto los candidatos a los galardones, que reconocen las producciones audiovisuales más relevantes de la industria musical durante el último año.

En la categoría Mejor Canción/Video Latino, los tres colombianos figuran junto a Bad Bunny, Rauw Alejandro y Peso Pluma. Karol G está nominada por Si antes te hubiera conocido, logrando su cuarta nominación consecutiva en esta categoría. Shakira compite con Soltera, sencillo y videoclip con el que inició su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. J Balvin se suma a la lista con Río, tema dedicado a su hijo.

Los 3 colombianos están en la categoría Best Latin - crédito captura MTV Vmas Vote

Los premios, que se entregarán el 7 de septiembre en el UBS Arena, serán elegidos por votación del público a través del sitio oficial mtv.com/vote, donde se encuentran disponibles 20 categorías para la elección de los fans.

Entre las novedades, la gala incorpora este año las categorías de Mejor Artista Pop y Mejor Video Country, reflejando la amplitud y evolución de los géneros musicales presentes en la premiación. La edición también destaca la presencia de figuras como Lady Gaga, Bruno Mars y Kendrick Lamar, quienes encabezan la lista de nominados en distintas categorías principales.

La ceremonia contará con reconocimientos técnicos como Mejor Dirección, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales, lo que suma un total de 24 categorías en competencia.