En UCI se encuentra otro de los asistentes al caótico evento de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá: recibió puñalada en el pecho

Al centro médico ingresaron al menos 10 pacientes con heridas de arma blanca y golpes contundentes en varias regiones corporales - crédito Colprensa/X

Bajo control médico estricto y con pronóstico reservado se mantiene otra de las víctimas de la batalla campal ocurrida en el Movistar Arena de Bogotá, ocurrido minutos antes de que se presentara la banda argentina Damas Gratis.

Según información conocida en exclusiva por Infobae Colombia, se trata de un hombre de 31 años que ingresó a la sala de urgencias del Hospital Infantil Universitario San José, en la localidad de Barrios Unidos, sobre las 12:04 a. m. del jueves 7 agosto.

Según el parte médico preliminar, la víctima recibió ocho lesiones con elemento cortopunzante en manos, brazos y una herida más en la zona del pecho.

Además, el joven fue atacado con objeto contundente en la cabeza, por lo que fue necesaria su remisión inmediata a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta donde se conoce, la fuerza del golpe le causó una hemorragia intracraneal por lo que mantiene con vigilancia permanente por parte del equipo médico.

Entretanto, al mismo centro hospitalario también ingresaron, al menos, 10 personas más producto de los disturbios ocurridos minutos antes de la presentación del grupo argentino Damas Gratis, todas con lesiones con arma blanca y golpes en diferentes regiones corporales.

Además, al San José también llegó la única víctima mortal conocida hasta el momento. Según el reporte médico conocido por Infobae Colombia, el hombre llegó delicadas condiciones y se sometió a procedimiento de reanimación por varios minutos.

Sin embargo, pese al esfuerzo de los galenos, el joven falleció al poco tiempo de ser internado por urgencias.

Movistar Arena se pronunció tras batalla campal antes del concierto de Damas Gratis

En las imágenes quedó registra la sevicia entre los asistentes de este concierto. Fanáticos señalan la ignorancia de los organizadores por la poca seguridad que había - crédito red social X

Al cierre de la noche, el Movistar Arena permanecía evacuado y custodiado luego de que se decidiera cancelar el tan esperado concierto de Damas Gratis, producto del violento episodio, al parecer, entre seguidores de dos equipos del fútbol profesional colombiano en la capital.

“Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, expresó el centro de eventos en un comunicado.

El texto también confirmaba que el lugar había sido desalojado por completo para proteger a todos los presentes, detallando que “la administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

El evento afrontó una cancelación inesperada tras el estallido de graves disturbios en las inmediaciones y el interior del coliseo en la noche del miércoles 6 de agosto.

La administración del Movistar Arena también lamentó lo ocurrido mediante un comunicado difundido en redes sociales. crédito - X @MovistarArenaCo

Todo comenzó con enfrentamientos entre barras que, según videos compartidos en redes sociales, involucraron a cientos de personas. En el sector sur del estadio El Campín y cerca del puente de la calle 63, se observaron cánticos provocadores y presencia de seguidores vestidos de rojo, mientras residentes del barrio Galerías reportaron el paso de hinchas armados y con objetos contundentes. El caos afectó a vecinos del sector, muchos de los cuales buscaron refugio entre el sonido constante de sirenas y la movilización policial.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (Undmo) ingresó con rapidez al Movistar Arena y desplegó un operativo en las calles aledañas. Testigos del incidente relataron que la agudización del conflicto incluyó agresiones físicas, lanzamiento de botellas y el uso de elementos cortopunzantes. Estas acciones dejaron como saldo a varias personas heridas y una víctima fatal.

El inicio de la confrontación coincidió con la llegada masiva del público, que desde primeras horas de la tarde colmó el lugar para ver a la reconocida banda de cumbia villera liderada por Pablo Lescano.

Sin embargo, hacia las 8:30 p. m., el ambiente se tornó tenso por el enfrentamiento entre facciones identificadas como barras bravas, lo que motivó la intervención del personal de seguridad. Aunque la organización intentó restablecer el control, la violencia se intensificó y, por recomendación de las fuerzas policiales, se ordenó la evacuación completa del recinto y la inmediata suspensión del espectáculo.

La comunicación oficial del Movistar Arena también aseguró que “colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales”. Por el momento no se ha definido la posible reprogramación del concierto, ni se ha divulgado un balance oficial de lesionados tras los disturbios.