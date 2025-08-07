Colombia

En UCI se encuentra otro de los asistentes al caótico evento de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá: recibió puñalada en el pecho

Infobae Colombia pudo confirmar que el hombre de 31 años ingresó pasada la medianoche del jueves 7 de agosto de 2025 a un centro asistencial en la localidad de Barrios Unidos y permanece con pronóstico reservado

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Al centro médico ingresaron al
Al centro médico ingresaron al menos 10 pacientes con heridas de arma blanca y golpes contundentes en varias regiones corporales - crédito Colprensa/X

Bajo control médico estricto y con pronóstico reservado se mantiene otra de las víctimas de la batalla campal ocurrida en el Movistar Arena de Bogotá, ocurrido minutos antes de que se presentara la banda argentina Damas Gratis.

Según información conocida en exclusiva por Infobae Colombia, se trata de un hombre de 31 años que ingresó a la sala de urgencias del Hospital Infantil Universitario San José, en la localidad de Barrios Unidos, sobre las 12:04 a. m. del jueves 7 agosto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el parte médico preliminar, la víctima recibió ocho lesiones con elemento cortopunzante en manos, brazos y una herida más en la zona del pecho.

Además, el joven fue atacado con objeto contundente en la cabeza, por lo que fue necesaria su remisión inmediata a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta donde se conoce, la fuerza del golpe le causó una hemorragia intracraneal por lo que mantiene con vigilancia permanente por parte del equipo médico.

Entretanto, al mismo centro hospitalario también ingresaron, al menos, 10 personas más producto de los disturbios ocurridos minutos antes de la presentación del grupo argentino Damas Gratis, todas con lesiones con arma blanca y golpes en diferentes regiones corporales.

Además, al San José también llegó la única víctima mortal conocida hasta el momento. Según el reporte médico conocido por Infobae Colombia, el hombre llegó delicadas condiciones y se sometió a procedimiento de reanimación por varios minutos.

Sin embargo, pese al esfuerzo de los galenos, el joven falleció al poco tiempo de ser internado por urgencias.

Movistar Arena se pronunció tras batalla campal antes del concierto de Damas Gratis

En las imágenes quedó registra la sevicia entre los asistentes de este concierto. Fanáticos señalan la ignorancia de los organizadores por la poca seguridad que había - crédito red social X

Al cierre de la noche, el Movistar Arena permanecía evacuado y custodiado luego de que se decidiera cancelar el tan esperado concierto de Damas Gratis, producto del violento episodio, al parecer, entre seguidores de dos equipos del fútbol profesional colombiano en la capital.

Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, expresó el centro de eventos en un comunicado.

El texto también confirmaba que el lugar había sido desalojado por completo para proteger a todos los presentes, detallando que “la administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

El evento afrontó una cancelación inesperada tras el estallido de graves disturbios en las inmediaciones y el interior del coliseo en la noche del miércoles 6 de agosto.

La administración del Movistar Arena
La administración del Movistar Arena también lamentó lo ocurrido mediante un comunicado difundido en redes sociales. crédito - X @MovistarArenaCo

Todo comenzó con enfrentamientos entre barras que, según videos compartidos en redes sociales, involucraron a cientos de personas. En el sector sur del estadio El Campín y cerca del puente de la calle 63, se observaron cánticos provocadores y presencia de seguidores vestidos de rojo, mientras residentes del barrio Galerías reportaron el paso de hinchas armados y con objetos contundentes. El caos afectó a vecinos del sector, muchos de los cuales buscaron refugio entre el sonido constante de sirenas y la movilización policial.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (Undmo) ingresó con rapidez al Movistar Arena y desplegó un operativo en las calles aledañas. Testigos del incidente relataron que la agudización del conflicto incluyó agresiones físicas, lanzamiento de botellas y el uso de elementos cortopunzantes. Estas acciones dejaron como saldo a varias personas heridas y una víctima fatal.

El inicio de la confrontación coincidió con la llegada masiva del público, que desde primeras horas de la tarde colmó el lugar para ver a la reconocida banda de cumbia villera liderada por Pablo Lescano.

Sin embargo, hacia las 8:30 p. m., el ambiente se tornó tenso por el enfrentamiento entre facciones identificadas como barras bravas, lo que motivó la intervención del personal de seguridad. Aunque la organización intentó restablecer el control, la violencia se intensificó y, por recomendación de las fuerzas policiales, se ordenó la evacuación completa del recinto y la inmediata suspensión del espectáculo.

La comunicación oficial del Movistar Arena también aseguró que “colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales”. Por el momento no se ha definido la posible reprogramación del concierto, ni se ha divulgado un balance oficial de lesionados tras los disturbios.

Temas Relacionados

Batalla campal BogotáDisturbios Movistar ArenaMovistar ArenaConcierto Damas GratisHeridos Movistar ArenaBatalla campal Movistar ArenaColombia-noticias

Más Noticias

Katiuska acusó a Anthony Zambrano de “traidor” en el ‘Desafío 2025’ por sentenciar a integrante Omega: “Están contra nosotros”

La asignación de un chaleco enfrentó a la pareja que tuvo un romance fuera del ‘reality’ de supervivencia, la pesista barranquillera increpó la decisión que el medallista olímpico tomó junto a Gamma: “No estamos de acuerdo”

Katiuska acusó a Anthony Zambrano

Tomás Uribe y Andrés Forero salieron a defender al expresidente Álvaro Uribe por señalamientos de Daniel Quintero: “Lo que quieren es silenciarlo”

El exalcalde aseguró que el exmandatario no debería grabar videos “enfrentando a la institucionalidad”

Tomás Uribe y Andrés Forero

Shakira impuso nuevo récord histórico con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’: igualó a Taylor Swift y Beyoncé

La cantante colombiana se convirtió en la primera mujer latina y única extranjera en agotar dos noches consecutivas en el estadio SoFi Stadium en Los Ángeles, en Estados Unidos, superando los 90.000 asistentes

Shakira impuso nuevo récord histórico

La mejor guardameta de la Copa América, Katherine Tapia, se volvió a vestir con el uniforme del Undmo para recibir un reconocimiento especial

La arquera de la selección Colombia femenina fue reconocida en Montería por su antiguo cuerpo policial, tras brillar en la Copa América y consolidarse como referente nacional dentro y fuera del campo de juego

La mejor guardameta de la

Adelantan la recolección de pruebas para judicializar a responsables de los desmanes en el Movistar Arena en Bogotá

El secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, afirmó que se llevará a cabo un encuentro entre autoridades distritales y el alcalde Carlos Fernando Galán, con el fin de analizar la situación y tomar medidas necesarias

Adelantan la recolección de pruebas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna y Mafe Aristizábal

Andrea Serna y Mafe Aristizábal revelaron detalles de su convivencia en las grabaciones del ‘Desafío 2025′

Sathya infringió por segunda vez una restricción en el ‘Desafío 2025′: ignoró las advertencias de sus compañeros de equipo

Karol G sorprendió a sus fans con versión acústica de una canción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’: “Se puso romántica”

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

La Liendra sorprendió en Medellín con una jornada solidaria al mejor estilo de Camilo Cifuentes

Deportes

La mejor guardameta de la

La mejor guardameta de la Copa América, Katherine Tapia, se volvió a vestir con el uniforme del Undmo para recibir un reconocimiento especial

Estos son los 44 deportistas colombianos que estarán presentes en los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Futbolista colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte antes de enfrentar a Inter Miami en la Leagues Cup

Violencia en los estadios: así fue la agresión a un juez de línea en el partido de Copa Colombia entre Huila vs. Junior

Falcao habría llamado la atención de uno de los clubes más representativos de Murcia, en España: esto se sabe