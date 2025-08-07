En medio de tensión, Colombia, Ecuador y Perú definieron áreas de interés para operaciones ofensivas en la triple frontera

El comandante de las Fuerzas Militares afirmó que es momento de que exista unión entre los países vecinos - crédito Fuerzas Militares

Mientras el presidente Gustavo Petro reafirma su intención de agotar las instancias para pedir que se determine que unos islotes en Santa Rosa, zona fronteriza con Brasil y Perú, son colombianos, el comandante de las Fuerzas Militares se reunió con altos mandos de dos países.

Se trató del primer encuentro Tripartita de Inteligencia Militar entre Colombia, Ecuador y Perú, en el que se reunieron los más altos mandos militares de cada nación.

Como representante de Colombia estuvo el almirante Francisco Cubides; por Perú asistió el general del Ejército Nacional, David Guillermo Ojeda Parra; mientras que Ecuador envió al vicealmirante Enrique Humberto Aristizábal Viteri, jefe del Estado Mayor Operacional.

El comandante de las Fuerzas Militares agradeció a los uniformados en Colombia - crédito Fuerzas Militares

En el encuentro las delegaciones concertaron y definieron las áreas de interés en las que se concentrarán las operaciones combinadas que se desarrollarán de manera simultánea en la zona de la triple frontera, especialmente en contra de las estructuras armadas ilegales que hacen presencia delictiva en Colombia, Ecuador y Perú.

De la misma forma, se trazó la hoja de ruta a ejecutar en materia de operaciones donde se espera atacar contundentemente las principales fuentes de financiación ilícitas de estos grupos al margen de la ley, entre ellos el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, la migración, el contrabando y el tráfico de fauna y flora.

Tras concretar el encuentro, las Fuerzas Militares expusieron que la Tripartita es una necesidad para coordinar los mecanismos de cooperación que adelanta Colombia con naciones de la región, en los que habrá intercambio de información de manera constante.

De la misma forma, reafirmaron que esto hace parte de los avances adelantados por la Comisión Binacional Fronteriza que se tiene con Perú, en la que se planteó la necesidad de materializar una alianza tripartita con Ecuador.

Francisco Cubides entregó un balance de lo registrado en el encuentro - crédito Fuerzas Militares

Como parte del balance, las tres partes indicaron que buscaran definir áreas de articulación de esfuerzos de inteligencia y operaciones, siendo la tranquilidad de los pobladores de la región el objetivo principal de las fuerzas armadas de cada país.

El comandante de las Fuerzas Militares indicó en rueda de prensa que la intención es reforzar las zonas fronterizas, crear corredores para mitigar el crimen y terminar con el silencio en el que viven las poblaciones en el Amazonas.

“Lo que hemos logrado aquí es avanzar un peldaño más hacia la consolidación de un sistema tripartito de connotaciones estratégicas orientado a prevenir, anticipar y neutralizar amenazas comunes que desafían por igual a nuestras instituciones, nuestras economías y sobre todo, a nuestras poblaciones más vulnerables”, destacó el comandante de las Fuerzas Militares.

Altos mandos militares de Ecuador, Colombia y Perú se reunieron - crédito Fuerzas Militares

Cubides agradeció a los militares de Ecuador y Perú por el compromiso mostrado, con el que demostraron que no es momento de buscar división en la región.

“A lo largo de esta jornada hemos demostrado que cuando hay voluntad, la geografía deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de encuentro, que cuando hay visión compartida, las banderas no dividen, sino que entrelazan en defensa de principios comunes como la vida, la libertad, la soberanía y la paz”.

Por último, el comandante de las Fuerzas Militares le agradeció a los uniformados colombianos por estar disponibles para proteger al país y en este caso preservar el Amazonas, que es otro objetivo de la Tripartita.

“Hoy, desde Puerto Leguízamo, frontera viva y estratégica, enviamos un mensaje claro a nuestras fuerzas armadas, que están listas, están comprometidas, lo están por convicción moral, por responsabilidad histórica y por compromiso con nuestras generaciones futuras, pero sobre todo por la preservación del bioma amazónico”, puntualizó Francisco Cubides durante una atención a la prensa.