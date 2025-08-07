Colombia

Cancelan el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena tras pelea entre hinchas de fútbol

Decenas de personas se enfrentaron a golpes y lanzaron objetos de la logística, como canecas y sillas, generando pánico entre el público.

Por Dahana Ospina

Guardar
Durante la pelea entre hinchas se lanzaron objetos de la infraestructura logística del evento, como canecas y sillas, mientras el personal de seguridad intentó evitar que la situación empeorara.

El Movistar Arena de Bogotá fue escenario de caos y descontrol debido a una violenta pelea entre hinchas de fútbol, lo que obligó a la cancelación del esperado concierto de Damas Gratis, una de las bandas más representativas de la cumbia villera argentina.

Violencia antes de empezar el show

Lo que para cientos de fanáticos prometía ser una noche inolvidable con la presentación de Damas Gratis, terminó antes de que la agrupación subiera al escenario. Faltaban solo minutos para que arrancara el show, previsto para las 9:00 p.m., cuando al interior del Movistar Arena grupos de personas comenzaron a enfrentarse a golpes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto, según relatan testigos, involucró a presuntos hinchas de dos de los clubes más populares de Bogotá.

Testimonios recogidos tanto dentro del recinto como en redes sociales aseguran que la pelea escaló rápidamente: se lanzaron objetos de la infraestructura logística del evento, como canecas y sillas, mientras el personal de seguridad intentó evitar que la situación empeorara. Los disturbios generaron pánico entre los asistentes, quienes buscaron resguardo o decidieron abandonar el lugar.

En grupos de apoyo se habla de una persona muerta debido a que recibió una lesión en la cabeza con un arma blanca, pero aún no se ha corroborado esta información.

Disturbios dentro del recinto del
Disturbios dentro del recinto del Movistar Arena - crédito captura de video

Videos difundidos en plataformas como X muestran la magnitud de los enfrentamientos, no solo en las graderías, sino también en los accesos al lugar.

Usuarios compartieron mensajes de angustia y repudio frente al hecho, criticando la seguridad y la falta de presencia policial. Uno de los asistentes escribió: “Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?”.

Usuarios en X demuestran su
Usuarios en X demuestran su descontento tras peleas en en Movistar Arena - crédito X @Juanjo_guerrero

Otro usuario agregó: “El evento de Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una completa pesadilla. Una turba de desadaptados se abalanzó contra la escasa policía y contra el personal logístico, sin importar si eran hombres o mujeres. Una lástima, pero lo presentía”.

Cancelación oficial por motivos de seguridad

Frente a los desmanes y al evidente desborde de la seguridad, la producción del espectáculo decidió cancelar la presentación en acuerdo con las autoridades y el propio Movistar Arena.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, aunque varios asistentes requirieron atención médica por golpes y heridas leves.

¿Quién es Damas Gratis?

Damas Gratis es una referencia obligada de la cumbia villera argentina, un subgénero influyente surgido a fines de los años 90. Fundada en el año 2000 por el músico Pablo Lescano, la banda se caracterizó desde su nacimiento por el uso de sintetizadores y letras que narran la cotidianidad y las problemáticas sociales de los barrios populares.

(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

Rápidamente, la agrupación alcanzó notoriedad en Argentina y luego en otros países de América Latina, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Entre sus canciones más reconocidas destacan “Los dueños del pabellón”, “Me vas a extrañar”, “Laura se te ve la tanga” y “No te creas tan importante.” La proyección y el carisma de Pablo Lescano consolidaron a Damas Gratis como líder de la escena, sumando colaboraciones con diversos artistas y traspasando generaciones.

Preocupación por la violencia en eventos masivos

Los hechos ocurridos en el Movistar Arena reabren el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos y el papel que cumplen las autoridades en el control de eventos donde convergen distintos públicos.

Damas Gratis, que había agotado entradas para su presentación en Bogotá, nunca había atravesado por un episodio semejante en sus giras por el continente. Los seguidores de la banda, que suma más de dos décadas de historia, esperan una pronta comunicación oficial acerca del futuro del evento cancelado.

Por el momento, la noche de música quedó opacada por los incidentes violentos, reflejo de problemáticas sociales que exceden el ámbito artístico y ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en eventos públicos.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasDamas gratisConcierto canceladoPelea entre hinchasViolencia en espectáculoscancelado concierto de damas gratispelea en conciertodisturbios Movistar Arena

Más Noticias

Padre de Daniela Triviño se desahogó tras crimen de su hija, asesinada por su novio estando embarazada: “La enterraron viva”

El caso de la mujer, que era pareja de un líder religioso, se remonta al 3 de septiembre de 2012, cuando a sus 21 años desapareció tras salir de su trabajo. Durante 10 días, la angustia y el desespero se apoderó de su familia, que descubrieron lo peor

Padre de Daniela Triviño se

Petro respondió a Luis Carlos Vélez por disputa territorial con Perú: “Ocupan territorio que debe ser de Colombia”

El presidente le hizo frente a la información difundida por el periodista, por lo que el mandatario defendió la soberanía colombiana sobre la isla Santa Rosa

Petro respondió a Luis Carlos

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

Así reaccionó la famosa ante la posibilidad de tener un espacio en uno de los canales nacionales

Karina García sería la nueva

Petro se fue contra María Fernanda Cabal tras tensiones entre Colombia y Perú por territorios en el Amazonas: “Tus presidentes lo perdieron”

El jefe de Estado colombiano aseguró que recurrirá a las instancias internacionales para revertir lo que considera una violación a la soberanía nacional, en el diferendo con el país vecino

Petro se fue contra María

Camilo Romero acusó al uribismo de “atacar a los jóvenes” tras polémico comentario de María Fernanda Cabal sobre los opositores de Álvaro Uribe

El precandidato presidencial respondió desde sus redes sociales, acusándo a la senadora del Centro Democrático de defender criminales y de representar un proyecto político que, según dijo, ha actuado históricamente contra la juventud colombiana

Camilo Romero acusó al uribismo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Bolívar anunció el

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Karina García sería la nueva

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

La Liendra sorprendió en Medellín con una jornada solidaria al mejor estilo de Camilo Cifuentes

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Sebastián Caicedo se fue contra Petro: “Tremendo logro del gobierno del cambio, ¿Qué hizo en Manta?”

Deportes

Luis Fernando Muriel dio cátedra

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina

Jhon Jáder Durán está cerca de su primer fracaso con Fenerbahce y preocupa a José Mourinho: esto dijo el técnico

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar