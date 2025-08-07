Cancelan el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena tras pelea entre hinchas de fútbol

Durante la pelea entre hinchas se lanzaron objetos de la infraestructura logística del evento, como canecas y sillas, mientras el personal de seguridad intentó evitar que la situación empeorara.

El Movistar Arena de Bogotá fue escenario de caos y descontrol debido a una violenta pelea entre hinchas de fútbol, lo que obligó a la cancelación del esperado concierto de Damas Gratis, una de las bandas más representativas de la cumbia villera argentina.

Violencia antes de empezar el show

Lo que para cientos de fanáticos prometía ser una noche inolvidable con la presentación de Damas Gratis, terminó antes de que la agrupación subiera al escenario. Faltaban solo minutos para que arrancara el show, previsto para las 9:00 p.m., cuando al interior del Movistar Arena grupos de personas comenzaron a enfrentarse a golpes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto, según relatan testigos, involucró a presuntos hinchas de dos de los clubes más populares de Bogotá.

Testimonios recogidos tanto dentro del recinto como en redes sociales aseguran que la pelea escaló rápidamente: se lanzaron objetos de la infraestructura logística del evento, como canecas y sillas, mientras el personal de seguridad intentó evitar que la situación empeorara. Los disturbios generaron pánico entre los asistentes, quienes buscaron resguardo o decidieron abandonar el lugar.

En grupos de apoyo se habla de una persona muerta debido a que recibió una lesión en la cabeza con un arma blanca, pero aún no se ha corroborado esta información.

Disturbios dentro del recinto del Movistar Arena - crédito captura de video

Videos difundidos en plataformas como X muestran la magnitud de los enfrentamientos, no solo en las graderías, sino también en los accesos al lugar.

Usuarios compartieron mensajes de angustia y repudio frente al hecho, criticando la seguridad y la falta de presencia policial. Uno de los asistentes escribió: “Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?”.

Usuarios en X demuestran su descontento tras peleas en en Movistar Arena - crédito X @Juanjo_guerrero

Otro usuario agregó: “El evento de Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una completa pesadilla. Una turba de desadaptados se abalanzó contra la escasa policía y contra el personal logístico, sin importar si eran hombres o mujeres. Una lástima, pero lo presentía”.

Cancelación oficial por motivos de seguridad

Frente a los desmanes y al evidente desborde de la seguridad, la producción del espectáculo decidió cancelar la presentación en acuerdo con las autoridades y el propio Movistar Arena.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, aunque varios asistentes requirieron atención médica por golpes y heridas leves.

¿Quién es Damas Gratis?

Damas Gratis es una referencia obligada de la cumbia villera argentina, un subgénero influyente surgido a fines de los años 90. Fundada en el año 2000 por el músico Pablo Lescano, la banda se caracterizó desde su nacimiento por el uso de sintetizadores y letras que narran la cotidianidad y las problemáticas sociales de los barrios populares.

(Franco Fafasuli)

Rápidamente, la agrupación alcanzó notoriedad en Argentina y luego en otros países de América Latina, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Entre sus canciones más reconocidas destacan “Los dueños del pabellón”, “Me vas a extrañar”, “Laura se te ve la tanga” y “No te creas tan importante.” La proyección y el carisma de Pablo Lescano consolidaron a Damas Gratis como líder de la escena, sumando colaboraciones con diversos artistas y traspasando generaciones.

Preocupación por la violencia en eventos masivos

Los hechos ocurridos en el Movistar Arena reabren el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos y el papel que cumplen las autoridades en el control de eventos donde convergen distintos públicos.

Damas Gratis, que había agotado entradas para su presentación en Bogotá, nunca había atravesado por un episodio semejante en sus giras por el continente. Los seguidores de la banda, que suma más de dos décadas de historia, esperan una pronta comunicación oficial acerca del futuro del evento cancelado.

Por el momento, la noche de música quedó opacada por los incidentes violentos, reflejo de problemáticas sociales que exceden el ámbito artístico y ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en eventos públicos.