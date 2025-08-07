Bogotá recuperó el manejo de hospitales y centros de salud en Centro Oriente de la ciudad tras intervención de Supersalud

La Subred Centro Oriente de Bogotá retoma la gestión distrital tras intervención de la Supersalud - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó que después de más de un año de la intervisión forzosa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la Subred Centro Oriente será devuelta a la administración Distrital.

La restitución de la Subred Centro Oriente implica que, desde ahora, el distrito recupera el control de las cuatro subredes hospitalarias de la ciudad. El secretario de Salud, Gerson Bermont, transmitió un mensaje de confianza a los pacientes, trabajadores y proveedores, al asegurar que el objetivo es “sacar adelante Centro Oriente y con nuestras cuatro subredes ofrecer una red pública que garantice el derecho a la salud de los habitantes de la ciudad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el funcionario, la Administración distrital asume el reto con optimismo, pero también con la responsabilidad de fortalecer la atención y la sostenibilidad del sistema. El proceso de transición comenzó con la instalación de una mesa preparatoria, convocada por la Supersalud, para coordinar la devolución de la Subred.

El proceso de transición incluye auditoría forense y estrategias para garantizar la calidad del servicio - crédito Secretaría de Salud

Bermont anunció que solicitará una auditoría forense para determinar el estado real de la entidad al momento de la entrega. Una vez finalizada esta revisión, se informará públicamente sobre las condiciones en que se recibe la Subred Centro Oriente.

Es importante señalar que la Subred Centro Oriente cuenta con cinco hospitales y 15 centros de salud. La entidad cubre las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe y “atiende a más de un millón de usuarios”, así lo precisó el secretario de Salud.

A partir del 7 de agosto, el equipo de la Secretaría de Salud trabajará en la elaboración de estrategias para facilitar el empalme con el agente interventor y asegurar la continuidad y calidad de los servicios. Bermont enfatizó que el esfuerzo estará enfocado en mantener y mejorar la atención a los usuarios durante este proceso de transición.

La reactivación de la junta directiva de la Subred Centro Oriente representa otro cambio relevante. Esta instancia volverá a contar con la participación de representantes de la comunidad y de los profesionales de la salud que actualmente laboran en la entidad.

La restitución administrativa devuelve el control de la red hospitalaria al Distrito Capital - crédito Secretaría de Salud

Asimismo, el distrito destinará recursos adicionales para respaldar financieramente a la Subred, con el objetivo de garantizar la liquidez y la sostenibilidad de los servicios. Entre las medidas previstas se encuentran la formalización de acuerdos con proveedores, la protección de la estabilidad laboral del personal, el mantenimiento de los equipos y la adopción de modelos innovadores de atención.

En cuanto a la dirección de la Subred, Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda asumirá como gerente encargada a partir del 7 de agosto, mientras el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, designa al titular definitivo. Hurtado, actual directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, liderará el proceso de empalme acompañada por un equipo de asesores en áreas administrativas, operativas, financieras y jurídicas, así como por la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud (Daepsdss).

El perfil profesional de Hurtado Sepúlveda destaca por su formación y experiencia en el sector. Es enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Protección Social por la Universidad Santo Tomás, especialista en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia y auditora interna integral en normas ISO 9001, ISO 14001 y Oshas 18001.

Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda asume como gerente encargada de la Subred Centro Oriente - crédito Secretaría de Salud

Su trayectoria incluye cargos como subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud, jefa de Calidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, consultora del Ministerio de Salud y Protección Social y gerente del hospital Nazareth de Bogotá. Además, ha ejercido la docencia en la Maestría en Salud Pública de la Universidad de La Sabana y ha sido consultora y formadora en calidad en salud en la fundación Visión Salud.