Yina Calderón arremetió de nuevo contra Luisa Fernanda W con un comentario sobre Legarda que no gustó a sus seguidores

Luisa Fernanda W sostuvo una relación con el fallecido cantante Legarda, quien aparentemente le enseñó algunos trucos para que su contenido se hiciera mucho más viral en redes sociales.

La creadora de contenido, además, mostró una faceta distinta en su paso por Masterchef Celebrity.

Con el paso del tiempo, tras el fallecimiento del joven por un incidente desafortunado en Medellín, la paisa comenzó una relación con el también cantante Pipe Bueno.

Sin embargo, su contenido se pulió mucho más y comenzó a colaborar con marcas de lujo, razón por la que algunos piensan que se “apagó” en las redes sociales.

Una de las que tiene esa opinión es Yina Calderón, que recientemente pasó por los micrófonos del pódcast Desnúdate con Eva, bajo la dirección de la española Eva Rey.

Allí, la DJ arremetió de nuevo contra Luisa Fernanda W nombrando en esta ocasión a la fallecida expareja de la también youtuber, lo que despertó una ola de comentarios.

Según dijo Calderón, una de sus mejores amigas le pagó a la influencer por publicidad más de 17 millones de pesos, sin obtener buenos resultados, insinuando que la vigencia que tuvo en algún momento ya no existe.

“Luisa ya no mueve, movió en su momento, ahora en la inmunda”.

Pero ahí no quedó todo, pues agregó: “A Luisa le sirvió la muerte de Legarda, pero ya no, es una mamá de casa”.

En defensa de la creadora de contenido, la española aseguró que Luisa Fernanda era embajadora de grandes marcas, por lo que Yina le refutó y le pidió que nombrara por lo menos una que ella recordara. Sin respuesta, Calderón aseguró que “no lo es, ponerse pintas de ropa y mostrarlas no es nada”, concluyó.

La reacción de los internautas no tardó en aparecer e incluso, la española se llevó varias críticas por permitir que este tipo de preguntas salieran en su trabajo: “Yina no tiene corazón, no tiene amigas, no la quiere nadie, por eso habla como lo hace”; “no entiendo por qué la tiene cazada con Luisa Fernanda, acaso ella le ha quitado público o contenido”; “la verdad es que Luisa ha respondido con altura a cada indirecta”, entre otros más.

Estas fueron las primeras declaraciones de Yina Calderón

En el pódcast Trapitos al sol, Calderón expresó que la imagen que proyecta la creadora de contenido en redes sociales carece de relevancia y sostuvo que “se las da de dama de alta sociedad”. Al referirse a Pipe Bueno, pareja de Luisa Fernanda W, Yina Calderón comentó que le genera una impresión positiva, en contraste con su opinión sobre la influenciadora.

Además, manifestó: “No es que no la soporte, me parece, es que se las da de Dama de la alta sociedad y no es así y también siento que no sirve para nada, ella como que no hace nada, como que no mueve nada (en redes) porque ya murió”.

Entre los comentarios destacaron frases como: “Luisa Fernanda W es de los más top que tiene Colombia, un ejemplo de mujer, total admiración” y “Que Luisa ya no hace nada, Luisa es empresaria, tiene un restaurante, una marca de belleza, trabaja con las marcas de lujo que Yina en su vida jamás podrá lucir”.

En respuesta a esto, Luisa Fernanda aseguró que para tener el éxito que ella maneja en redes sociales, es necesario no entrar en peleas o controversias de redes sociales, pues no es la imagen que ella quiere proyectar con respecto al trabajo que hace con marcas de lujo entre las que se incluyen Rabanne, L’oreal, Apple, entre otras más.