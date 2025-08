Por ataque a patos silvestres en el páramo de Sumapaz señalan a cuidador de perros: “No se pueden llevar mascotas al hábitat”

Durante un video se ve a un canino corriendo detrás de patos silvestres dentro del páramo - crédito Idartes/Captura video

Mientras las imágenes donde un cuidador de perros deja que un perro persiga patos silvestres circulan en redes sociales, la preocupación de ambientalistas y expertos en biodiversidad crece por lo que consideran una amenaza directa a la integridad del páramo de Sumapaz, en Cundinamarca.

El video capturado demuestra la fragilidad de este ecosistema altamente protegido y evidencia, según advierten especialistas, el riesgo de alterar el comportamiento natural de las especies que lo habitan.

Diversas autoridades ambientales han reiterado la importancia de no ingresar animales domésticos a estos hábitats, pues su sola presencia puede generar graves daños a la fauna nativa.

“Insistimos en NO LLEVAR mascotas al hábitat”, recordaron los organismos encargados de la vigilancia ambiental, apoyándose en normas que buscan minimizar las alteraciones en zonas de conservación.

Perros corren detrás de patos silvestres en el Páramo de Sumapaz - crédito @ColombiaOscura_/X

Según las observaciones de los especialistas, la persecución de aves por parte de perros representa un peligro al inducir estrés en las poblaciones de patos silvestres y perturbar sus patrones de alimentación y anidación.

El incidente ha resultado en reacciones de repudio en redes sociales por parte de biólogos y ciudadanos que demandan mayor control y educación para quienes visitan áreas ambientales delicadas.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “Al ingresar hay una charla y el parque restringe el tránsito en motocicleta dentro, por qué dejan ingresar perros y gatos al parque?, En Chingaza los venados son atacados constantemente por perros salvajes que se escaparon de fincas cercanas! Allí, los perros son plaga”; “El problema no es que lleven sus perros, es que los suelten sin tenerlos bien entrenados y bajo control. Malos dueños de perros los hay en todos lados”; “Con una multa bien hp no le quedan ganas de volver a llevar al perro, es más, ni ganas de volver a ir”: fueron algunos de los comentarios.

A tan solo 10 kilómetros al oriente de Bogotá se ubica el Páramo Cruz Verde Sumapaz, considerado el ecosistema de páramo más grande del mundo, con una superficie de 315.065,7 hectáreas que abarca 25 municipios en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila.

Imagen de referencia del páramo de Sumapaz. - Colprensa.

Este ecosistema cumple un papel fundamental en la regulación ambiental y en la provisión de recursos hídricos y energéticos indispensables para la región central de Colombia.

El Páramo Cruz Verde Sumapaz conecta procesos biológicos y climáticos entre zonas estratégicas como la Orinoquía y la Amazonía, facilitando la transferencia de agua y energía que abastece a numerosas poblaciones.

Como “histórico” calificaron avistamiento de oso de anteojos en páramo de Sumapaz, en Cundinamarca: un conductor grabó todo

La reciente grabación en la que un oso de anteojos aparece cerca de la carretera entre las veredas La Unión y Capitolio, en el municipio de Cabrera (Cundinamarca), ha reavivado el interés público sobre la situación de esta especie en el páramo de Sumapaz.

Ambos ejemplares del único oso en Colombia fueron captados en su hábitat de la Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo Grande - crédito @PasaenBogota / X

Según declaró el medio regional Más Periodismo, “hacía más de seis años que no se registraba la presencia de esta especie de osos, la única que habita en Suramérica”, lo que otorga un valor especial al avistamiento.

El video, captado por el conductor de un camión mientras cubría su ruta habitual, fue recibido con asombro por los habitantes y usuarios de redes sociales, quienes calificaron de “suertudo” al protagonista de la filmación.

La secuencia muestra cómo el mamífero se acerca a pocos metros de la vía y luego, al descubrir la presencia humana, sale corriendo para resguardarse entre la vegetación.

El registro del oso no solo ha generado numerosos comentarios de admiración, sino también llamados de los internautas para “que no sea lastimado el animal”. Las reacciones reflejan tanto el entusiasmo por el avistamiento como la preocupación por la seguridad del ejemplar.

Este animal, conocido por su distintivo pelaje con manchas claras alrededor de los ojos, recibe diferentes nombres según las regiones y comunidades indígenas, como frontino, careto, enjaquimado, oso de las nubes, mashiramo (en lengua Yuko-yukpa) y cucumari (en quechua), entre otros - crédito X

Algunos mensajes advertían, de manera errónea, que este mamífero representa un peligro porque “se come a las vacas”, aunque estas afirmaciones han sido matizadas, pues el oso andino es conocido por su dieta predominantemente herbívora, a pesar de ser un animal omnívoro.

El oso de anteojos, también llamado oso andino, es la única especie de su tipo que se encuentra en Sudamérica, y cumple un papel crucial en la preservación de los ecosistemas de la región.

Su presencia en el páramo de Sumapaz no solo es una noticia alentadora para los conservacionistas, sino que además evidencia la importancia de resguardar estos hábitats para garantizar la supervivencia de la fauna autóctona.