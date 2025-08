Pasajera denunció que la retuvieron dentro de un avión por fallas en el vuelo: “Más de 9 horas dentro del avión, sin comida ni soluciones”

Pasajera publicó en sus redes sociales que estuvieron por nueve horas dentro del avión - crédito Avianca/Captura pantalla

Una pasajera utilizó sus redes sociales para denunciar su experiencia con un vuelo de Avianca, con destino a Pasto (Nariño), asegurando que tuvieron una prolongada retención dentro del avión.

La indignación de la mujer se hizo viral cuando relató que, tras cinco intentos fallidos de aterrizaje, su vuelo de Avianca tuvo que dirigirse a Cali, donde permaneció más de nueve horas dentro de la aeronave, sin acceso a alimentos ni alternativas para los viajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La denuncia, difundida en TikTok, expuso una situación que, según la afectada, pudo haberse evitado y que contrasta con la experiencia de otros vuelos que sí lograron aterrizar en el mismo aeropuerto Antonio Nariño.

La usuaria, que viajaba con destino a Pasto, detalló que el incidente ocurrió el domingo 3 de agosto. Según su testimonio, el piloto asignado al trayecto intentó en cinco ocasiones aterrizar en la terminal aérea, ubicado en el municipio de Chachagüí, sin éxito.

Denuncia por demora de vuelo de Avianca - crédito Laura Dayna/TikTok

Por contraste, según su denuncia,“otros 7 vuelos sí lograron tocar la pista” bajo las mismas condiciones climáticas, por lo que muchos a bordo consideraron que las dificultades respondieron a un error humano y no a cuestiones meteorológicas.

La viajera compartió que al momento de las maniobras, “no había turbulencia y después de 5 intentos de aterrizajes, aterrizaron 7 aviones más en el aeropuerto y consideramos que fue error humano del piloto al no poder aterrizar”.

Durante esos intentos frustrados, los ocupantes permanecieron sin acceso a alimentos. Según la afectada, ni siquiera les permitieron salir a comprar productos básicos: “Habían niños, bebés, adultos mayores y no nos dejan bajar del avión a comprar comida”, relató en su publicación.

En el video de la pasajera se ve a dos hombres hablando con una integrante de la aerolínea, mientras los demás pasajeros se quejaban por la situación: “Lleve el mensaje, por lo menos, hay niños aquí, ni siquiera hemos almorzado, tenemos hambre”, se escuchan las voces.

Pasajeros de vuelo se quejaron ante demora y retención dentro del avión - crédito Laura Dayana/TikTok

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “la gente todavía usando Avianca en pleno 2025″; “Avianca siendo Avianca“; ”La gente no debería opinar nada si no sabe de aviación”; “Típico de Avianca. Muchos fallos en sus aviones últimamente, no demora en ocurrir algún accidente”; “Ese aeropuerto debería solo recibir aviones pequeños, por ahí de máximo 60 pasajeros. Ipiales debería ser el aeropuerto para aviones de más de 60 pasajeros”; “Dejen de usar esa aerolínea, no sirve”; “Traten siempre de no viajar con esta aerolínea “low cost”, hay mejores opciones"; “Para qué viajan en esas aerolíneas todas cacas. Solo nombre’ porque la experiencia deja mucho que desear”; “Siguen de tercos desperdiciando el aeropuerto San Luis de Ipiales, que perfectamente puede operar como aeropuerto alterno a Salsipuedes de pasto o principal de Nariño”: fueron algunos de los comentarios.

El incidente, que coincidió con condiciones normales en la terminal de Chachagüí, puso de manifiesto el descontento de los viajeros frente a la respuesta de la tripulación y la capacidad de la aerolínea para manejar situaciones imprevistas. Las críticas apuntaron a la falta de comunicación y a la inexistencia de soluciones por parte del personal a bordo durante la prolongada retención.

Avianca explicó sobre el suceso en el aeropuerto de Pasto - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/

¿Qué dijo Avianca?

En medio de la situación, la aerolínea salió a explicar el incidente presentado en este vuelo. “La seguridad es nuestra prioridad. Por eso el vuelo AV9401 en la ruta Bogotá - Pasto, tuvo que ser desviado a Cali debido a los fuertes vientos que no permitieron operar bajo los estándares de seguridad de Avianca”.

De esta manera, la entidad explicó que “los pasajeros fueron reubicados en el vuelo AV5091″, el cual aterrizó en Pasto en la mañana del lunes 4 de agosto.