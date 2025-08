Carmen Villalobos habló de sus “no negociables” en su relación con Frederik Oldenburg: “Cada pareja es un universo”

Carmen Villalobos habló de sus "no negociables" en su relación con el presentador Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

Carmen Villalobos protagonizó una sonada separación de Sebastián Caicedo en 2022, luego de 12 años de relación, de los cuales tres fueron en matrimonio. En su momento, la noticia causó un impacto profundo en redes sociales, con especulaciones de infidelidad por parte del actor, y hasta relacionados con su orientación sexual que propicioaron una crisis en el caleño, que según admitió en múltiples entrevistas, lo llevó al borde del suicidio.

Pese a ello, ambos se dieron nuevas oportunidades en el amor y parecen estar mejor que nunca. Mientras Caicedo inició una relación con la empresaria Juliana Diez y se casó con ella a finales de 2024, la actriz y presentadora barranquillera causó revuelo al conocerse su noviazgo con Frederik Oldenburg, a finales de 2022.

El venezolano, conocido por su faceta como presentador de Exatlón Estados Unidos de Telemundo, no tardó en desarrollar quiímica con su colega, que cumplía dicha labor en Top Chef VIP, y fue así que comenzaron a circular imágenes de ambos en República Domincana que terminaron por revelar el noviazgo que causó furor entre los seguidores de ambos.

Desde entonces transcurrieron dos años y medio, y la pareja luce tan feliz como desde el primer día, más allá de que parecen haber optado por mantener cierta distancia con las redes sociales. Eso sí, Villalobos no tuvo problema en hablar acerca de sus “no negociables”.

En diálogo con la revista Hola, la barranquillera afirmó que fácilmente podría tener una lista de ellos. “Creo que a medida que vas creciendo y que vas teniendo experiencia, también te va cambiando la perspectiva de muchas cosas. Y hoy por hoy tengo muchos no negociables”, expresó.

Inicialmente, su respuesta transcurrió sobre el autocuidado y los aspectos clave para mantener su belleza y figura a los 42 años. “Por ejemplo, jamás dormir con maquillaje. Eso sí, es algo que yo puedo llegar a la hora que sea y yo siempre me va a desmaquillar. O sea, no hay la más mínima posibilidad de que yo me vaya a la cama con maquillaje, o sea, eso no pasaría, jamás”, afirmó.

Cuando le preguntaron por su relación con Oldenburg, Carmen se mostró complacida por cómo van las cosas, particularmente por el hecho de que no es un noviazgo en boca de las redes sociales.

"No somos de postear en muchas cosas, es una relación que sí se mantiene más discreta, más alejada. Y ha sido fabuloso, más felices que nunca, creo que más compenetrados que nunca. Pasamos por un muy buen momento de nuestra relación", indicó.

En cuanto a los “no negociables” de la relación, la actriz y presentadora no tuvo dudas: “Yo creo que cada pareja es un universo, la verdad. Y puede que yo aquí te diga una cosa y la gente diga: ‘¿Cómo así?’ Pero no, nosotros más que no negociables tenemos muy buena comunicación para que, si de pronto hay algo que no es no negociable para el uno o para el otro, lo podamos sobrellevar“, señaló.

Villalobos cerró su intervención remarcando que se complementaban a distintos niveles. “Nos acompañamos tanto en nuestro proceso personal como profesional y nos disfrutamos mucho el uno del otro”, contó.

Por otra parte, Carmen se mostró complacida del estreno de La Húesped, de Netflix, en septiembre próximo, en el que compartirá pantalla con Laura Londoño y Natalia Reyes en un papel antagonista. “La actuación siempre ha sido parte de mi vida, es la pasión número uno, es la que me mueve las fibras”, afirmó, reconociendo que igualmente su faceta como presentadora en Top Chef VIP “me ha enamorado de una manera que yo no te puedo explicar”.