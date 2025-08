“Publicaré las pruebas que todo el país quiere conocer”: Vicky Dávila sobre Petro

Vicky Dávila lanza fuertes acusaciones contra el Gobierno Petro. - crédito X @VickyDavilaH y REUTERS

En medio de un clima político tenso y con la contienda presidencial en el horizonte, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila anuncio que el día de hoy sobre las 8:00 a.m. revelará pruebas que, según ella, comprometen al presidente Gustavo Petro.

El mensaje fue difundido a las 10:10 p.m. del viernes 2 de agosto a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). En él, Dávila aseguró que, pese a estar en campaña presidencial, no ha abandonado su rol como periodista:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este domingo a las 8 a.m. publicaré las pruebas que todo el país quiere conocer contra Gustavo Petro… aunque ahora estoy en la carrera presidencial, siempre seré una periodista en busca de la verdad. Vamos a acabar con la corrupción, la porquería y lo que este Gobierno impresentable está empeñado en ocultar”, escribió la también exdirectora de noticias en medios nacionales.

Trino de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila sacudió el escenario nacional - crédito captura de pantalla X

Este pronunciamiento no es aislado. Se suma a una serie de críticas reiteradas de Dávila contra la administración de Petro, a la que ha señalado en varias ocasiones de encubrir actos de corrupción y de actuar en contra de la oposición política y empresarial.

Ataques recientes: “La estrategia del terror”

Horas antes de su anuncio, la periodista compartió otro mensaje en el que advirtió sobre lo que denominó “la estrategia del terror” en Colombia. En su visión, se estaría configurando un escenario de persecución y represión orquestado por sectores del Gobierno, lo cual, según dijo, representa una amenaza directa a la democracia.

“En menos de dos meses los criminales y la izquierda radical hicieron moñona. Le dispararon a Miguel Uribe en la cabeza y condenaron a Álvaro Uribe, llevándolo a la detención. Una estrategia de eliminación (sic)”, señaló Dávila, en referencia al atentado contra el senador Miguel Uribe y la reciente decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La periodista vinculó ambos hechos con un presunto plan para desestabilizar a la oposición política, advirtiendo que el país se encuentra ante una disyuntiva definitiva.

La periodista lanza duras advertencias sobre el clima de inseguridad y persecución. - crédito captura de pantalla X

Críticas al empresariado y defensa de Uribe

En un mensaje anterior y continuando con las duras críticas de Dávila también cuestionó el papel de los gremios económicos frente al proceso judicial contra el expresidente Uribe:

“Duele el silencio ensordecedor de gremios arrodillados y de empresarios enchufados ante el atropello y la injusticia contra Álvaro Uribe. (…) Son utilitarios y oportunistas. Por eso, esta campaña tiene que ser distinta. (…) No será así. Vamos a cambiar el sistema con los ciudadanos”.

Apoyo a Day Vásquez y denuncias de persecución

La periodista también ha manifestado su apoyo a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro e investigada en el caso de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que salpica al hijo del presidente.

Vásquez denunció públicamente que le fue retirado su esquema de seguridad, lo cual ha generado preocupación por su integridad. Dávila la calificó como “una mujer valiente” y pidió a las autoridades que le brinden protección urgente, dado que es una testigo clave en uno de los casos más sensibles del país.

“¿Para qué me quitaron la seguridad? Claramente, para presionarme a no hablar porque saben que no tener seguridad me hace vulnerable”, publicó Vásquez, quien sostiene que desde hace dos meses pide sin éxito la restitución de su esquema de seguridad.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) argumentó una disminución del riesgo, pero organizaciones de derechos humanos han advertido que esa evaluación podría estar siendo utilizada como mecanismo de presión y silenciamiento.

Expectativa por las supuestas pruebas de la precandidata presidencial

El anuncio de Vicky Dávila ha generado diferentes reacciones y expectativa en redes sociales y en la opinión pública, que espera conocer las supuestas pruebas contra el presidente Petro este domingo a las 8 a.m.

La declaración de Dávila marca una nueva etapa de confrontación con el presidente de Colombia - Crédito captura de pantalla X

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial frente al anuncio de la periodista, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo han calificado sus acusaciones anteriores como parte de una estrategia de politización y desinformación.