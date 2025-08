Muerte de colombiano en Estados Unidos: familia en Bogotá brindó nuevos detalles mientras buscan ayuda para repatriarlo

El joven tuvo que irse del país por amenazas que recibió por su cercanía a un líder social en Bogotá - crédito Facebook

La muerte de Mauricio León Guayacán, un joven colombiano de 23 años en Estados Unidos, ha generado una oleada de preguntas y dolor en su familia, que ahora enfrenta el desafío de repatriar su cuerpo a Bogotá para despedirlo.

Mauricio había migrado a Norteamérica a comienzos de 2024 en busca de nuevas oportunidades.

El fallecimiento ocurrió en San Bernardino, California, en circunstancias que aún no están completamente claras para sus allegados.

Deisy Guayacán, tía de Mauricio, relató en diálogo con Citynoticias de las 8 lo que han podido reconstruir sobre el día del incidente.

“Estaban visitando a un amigo. Estaban compartiendo un momento familiar. Había unos niños en la piscina, él los sacó, se volvió a lanzar a la piscina, cayó al agua y se ahogó”. La familia recibió las primeras noticias a través de llamadas internacionales que alertaron sobre el accidente.

“Aquella tarde me llamaron desde Estados Unidos para contarme lo sucedido”, agregó al mismo noticiero Vanessa León, hermana de Mauricio.

Más adelante la joven detalló que el grupo de amigos con el que Mauricio compartía no se percató a tiempo de la tragedia.

Los familiares de Mauricio pidieron, además de una ayuda, que las autoridades en ese país les brinden un informe del caso, porque mencionaron que es poca la información que han recibido desde EE. UU. - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube

“(Los amigos) no se dieron cuenta de que él no había salido de la piscina. Cuando se dieron cuenta, ya no hubo nada que hacer”, lamentó Vanessa en medio de la angustia y la impotencia que rodearon los intentos de asistir al joven en sus últimos minutos de vida.

Familia de colombiano en Estados Unidos que murió ahogado en una piscina pide que se conozca la verdad

La familia de Mauricio ha recalcado la falta de información sobre el accidente. “La verdad, no tenemos claridad de lo que pasó. Solo sabemos lo que nos contamos entre nosotros, porque ha sido muy difícil obtener información oficial”, indicó Deisy.

Esto ha alimentado la incertidumbre sobre los hechos que rodearon su muerte y la ansiedad ante la dificultad de encontrar respuestas por parte de las autoridades estadounidenses.

Mientras transcurre el proceso legal para esclarecer el caso, los seres queridos de Mauricio enfrentan el elevado costo económico de repatriar su cuerpo.

El traslado internacional de restos mortales representa un desembolso considerable. “El costo de la repatriación del cuerpo ronda los 40 millones de pesos. Nos ha costado mucho reunir ese dinero”, explicaron las familiares de Mauricio.

Familiares de Mauricio realizaron una velatón en Bogotá la noche del viernes 1 de agosto de 2025 y señalaron que están realizando colectas para poder completar el saldo que deben abonar para poder solventar los gastos de repatriación - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube

Familia bogotana pide ayuda para repatriar el cuerpo del joven colombiano que falleció en Estados Unidos

Vanessa recalcó el anhelo de la familia: “Él merece estar acá y estar con los amores de su vida, que éramos mis hermanas y mi mamá. Estamos haciendo colectas, rifas... A pesar de eso, se nos ha complicado muchísimo conseguir todo lo que tenemos que recolectar”, expresó con la voz entrecortada.

Además, la situación económica ha obligado a los familiares a buscar el apoyo de conocidos, amigos y personas solidarias a través de diversas iniciativas.

Para lograr su objetivo, han dispuesto cuentas bancarias y plataformas electrónicas de recaudo. Deisy, tía del joven, confirmó: “Recibimos apoyo a través de una cuenta de ahorros Bancolombia número 588345282-56, también por Nequi al teléfono 314 4915981 y mediante Bre-B en el correo johanaguayacan@hotmail.com”.

Mauricio llegó a Estados Unidos hace un año y medio, impulsado por la amenaza a su vida por el solo hecho de ser amigo cercano de una líder social que, desde hace tiempo, era blanco de intimidaciones.

Colombiano se fue a Estados Unidos porque recibió amenazas contra su vida

Wilson, primo del joven, relató los motivos que llevaron a Mauricio a salir del país: “Se encontraba amenazado en Colombia”, explicó en entrevista con Noticias Caracol.

Según detalló el joven, la proximidad de Mauricio a un líder social había puesto en riesgo la seguridad tanto de él como de su círculo más íntimo.

La familia del colombiano busca recolectar 40 millones de pesos para costear la repatriación del cuerpo - crédito GoFundMe/sitio web

“Su núcleo estaba en riesgo”, afirmó Wilson. Por ello, decidió emigrar a Estados Unidos junto a una mujer y su pequeña hija, con la expectativa de encontrar trabajo y enviar dinero a su madre en Colombia.

Los primeros meses los vivieron en San José, pero luego Mauricio se asentó en San Bernardino, donde laboraba utilizando aplicaciones de transporte mientras conducía su propio vehículo.

Para sobrellevar los gastos iniciaron campañas de recolección de fondos en barrios, rifas, donaciones y plataformas digitales, como GoFundMe y Nequi.