Hermano de vendedora embarazada asesinada en Soacha reveló detalles del homicidio: “Intentó llorar, pero le faltaba el aire”

Asesinato de vendedora embarazada en Soacha generó dolor e indignación en la comunidad - crédito Colprensa

Continúa la consternación en Soacha luego del asesinato de Natsabari Malaver, vendedora de tintos de 32 años y con siete meses de embarazo.

El crimen ocurrió el sábado 26 de julio cerca de la autopista Sur, diagonal a San Andresito de Unisur, donde la víctima trabajaba desde hacía tres años junto a su madre.

De acuerdo con el testimonio de Cristian Malaver, hermano de la víctima, Natsabari se encontraba en su habitual puesto cuando un hombre le solicitó ayuda para cargar pasajeros mientras iba al baño.

La mujer estaba laborando en su puesto de tintos cuando les dispararon - crédito Redes sociales/Facebook

“Mi mamá estaba con ella. Una persona le pidió el favor a mi hermana, y cuando ella estaba ayudando, pasó la moto y le dispararon. Así, sin más. Dos tiros a la cabeza”, relató en entrevista con Noticias RCN.

El atentado se produjo ante la presencia de comerciantes y peatones de la zona, generando alarma y pánico en el sector. Según testigos, dos hombres en moto perpetraron el ataque y huyeron, sin que nadie haya sido detenido al respecto.

La familia aseguró en la entrevista que la reacción de los servicios de emergencia contribuyó a la tragedia. Aunque una ambulancia llegó al lugar, sostienen que el vehículo demoró varios minutos en iniciar el traslado por trámites administrativos. “Esos 15 o 20 minutos que la ambulancia perdió allá afuera hubieran podido salvar a mi sobrina”, denunció Cristian Malaver.

En el Hospital Cardiovascular de San Mateo, los médicos intentaron salvar a la bebé mediante cesárea.

“La sacaron, intentó llorar, pero le faltaba el aire. Esos 15 o 20 minutos que la ambulancia perdió allá afuera hubieran podido salvar a mi sobrina”, dijo el hermano de la víctima. La menor, que ya había sido nombrada por la familia, falleció poco después.

La mujer estaría siendo víctima de extorisión por una estructura criminal que opera en el municipio - crédito Colprensa

Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el asesinato estaría vinculado a casos de extorsión contra comerciantes de la zona. Familiares señalaron que, días antes, hombres armados habían exigido el pago de “vacunas” en el sector, y que Natsabari habría sido una víctima más por negarse a pagar.

Al respecto, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó la participación de extranjeros en las investigaciones: “Toda la fuerza de nuestra administración estará volcada en esclarecer este vil crimen que enluta nuestra ciudad”.

A ocho días del asesinato, familiares insisten en la falta de avances en la investigación y piden seguridad para ellos debido a la situación de violencia e inseguridad. “Ya era para que hubieran revisado las cámaras, para que tuvieran algo. Pero no tienen nada. No hay respuestas, no hay justicia, no hay nadie”, aseguró el hermano de Natsabari en la entrevista citada.

Hasta el momento, no se han realizado capturas ni se han reportado progresos oficiales en el esclarecimiento del caso. La comunidad permanece a la espera de respuestas y acciones por parte de las autoridades.

Hallan cuerpo desmembrado en Soacha

En la mañana del viernes 1 de agosto de 2025, habitantes del sector El Oasis, en la comuna cuatro de Soacha, vivieron momentos de angustia luego de que un reciclador encontrara un cuerpo desmembrado en un shoot de basura. El hallazgo, ocurrido en horas de la madrugada, provocó conmoción e inquietud en la comunidad.

De acuerdo con vecinos del sector, la cabeza de la víctima fue hallada dentro de una maleta, mientras que las extremidades se encontraban envueltas en una cobija. La escena tuvo un fuerte impacto en quienes transitaban por el lugar, especialmente entre niños y jóvenes que se dirigían a sus colegios. Muchos de ellos quedaron en estado de shock ante lo sucedido.

La comunidad quedó consternada tras conocerse el hallazgo del cuerpo desmembrado - crédito OriginalMix/Facebook

Las autoridades acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencia. Hasta el momento, no se ha entregado información sobre la identidad de la víctima ni detalles sobre posibles responsables del crimen.

El caso fue dejado en manos de las autoridades de investigación criminal, que no descartan ninguna hipótesis respecto al origen y motivo del homicidio. El hallazgo dejó marcada a la comunidad de El Oasis, donde se espera un pronto esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades.