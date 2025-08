Madre de menor abusada sexualmente en colegio de Bogotá contó como habrían ocurrido los hechos: “Yo dije, a mi hija me la violaron”

Madre de menor abusada en colegio de Bogotá contó como ha sido too el proceso luego de enterarse de los vejámenes en contra de su hija -c rédito captura de pantalla Conducta Delictiva

El 22 de julio de 2025, la comunidad estudiantes de Bogotá se despertó con una lamentable noticia sobre la agresión física y sexual a una menor de edad al interior de una institución educativa al sur de la ciudad por otros estudiantes.

Inicialmente, la denuncia se hizo pública por la mujer que fue designada por la madre de la pequeña para que la recogiera del colegio, que expuso la incomodidad con la que estaba la menor y el relato que ella le dio sobre los hechos.

Sin embargo, la madre de la niña amplió los detalles de este suceso en el pódcast Conducta delictiva. Ella relató que las sospechas comenzaron con el cambio de conducta de la menor en el colegio, con sus padres y hermano.

El día de los hechos, ella junto a otra amiga fueron a recoger a sus hijos al plantel y fue ahí cuando se reveló lo ocurrido luego de que la menor saliera del lugar en medio del llanto: “La vi con los ojos llorosos, temblando. Le pregunté qué pasó, pero solo atinaba a decir ‘nada’”.

A pesar de los interrogantes, la madre no logró obtener respuesta a lo que estaba sucediendo y fue la mujer que las acompañaba la que logró que la niña confesara el abuso del que había sido víctima.

“Ella empezó a preguntarle y a contarle lo que le habían hecho. Decía que le dolían mucho sus partes, que le dolían sus senos, que la besó en la boca, que el tipo la cogió muy fuerte, no le dejó marcas, pero ella decía ‘me duele mucho, me duele mucho’ y ella se cogía. Yo me derrumbé, yo dije, a mi hija me la violaron”.

En medio del diálogo que estaba teniendo con su madre, ella expresó que había sido un niño de bachillerato y que este la estaba obligando a tomarse un jugo, pero ella no se lo tomó, y su temor radicaba en la amenaza que este joven le hizo al expresarle que de contar lo sucedido le volvería a pasar.

Ya cuando la menor le contó de su propia boca a la mamá solo le decía “mami, me hicieron mucho daño (...) ella dijo que el niño la había tocado, que le había subido el uniforme, le bajó sus medias, su ropa interior y el niño grande se había bajado el pantalón y mostrado sus partes (...)” y le afirmó que sí la había tocado en sus partes íntimas “me hizo muy duro, me decía”.

En vista de la situación y gracias a la ayuda de la amiga de la madre que estaba acompañándola en ese momento, lograron poner el caso en conocimiento de un informado de la Policía que de inmediato alertó a la institución y se procedió con todos los pasos pertinentes a este tipo de situaciones.

Mientras tanto, la primera reacción de la madre fue llevar a la menor a un centro médico para que la revisaran y comprobaran lo ocurrido: “yo lo único que le pregunté fue ‘doctora, ¿hubo penetración a mi hija?, dígame la verdad por más dolorosa que sea’ (...) me dijo no mamá, solamente fue rosada con las partes íntimas, porque la niña tiene sus partes íntimas intactas”.

Desde ese momento se activó el código blanco y el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) que llegaron hasta las instalaciones de la institución médica donde se encontraron para verificar lo sucedido. Quedó hospitalizada en el lugar para realizarle la vida, atención médica con psicólogos, nutricionistas y demás especialistas en diferentes disciplinas, mientras las autoridades también habían confirmado lo sucedido.

Al día siguiente, la menor fue dada de alta y desde ahí empezó el calvario para la madre buscando respuestas y exigiendo justicia por parte del Ministerio de Educación y de la institución educativa, ya que desde allá, la única persona que prestó señales de interés en el caso fue la maestra de la menor, que en ese día había permitido que un grupo de niñas, entre ellas la víctima, fueran al baño, pero al regreso llegaron las otras cuatro menores y la hija de esta mujer estaba ausente, pero ella no se percató de los hechos.

Ya cuando la menor llegó al salón de clases, la respuesta de ella fue regañarla preguntándole por qué se había demorado, pero de ahí no ocurrió más hecho que la mujer le reclamó a la docente. Por parte del rector del lugar, su comunicación ha sido muy poca, negando la falta de interés que se ha presentado días previos al abuso.

Por el momento se desconoce la identidad del agresor por parte de la familia de la menor. La salud mental de la pequeña se ha visto perturbada, sus conductas de alegría se han transformado en agresividad y lo único que piden los especialistas en salud mental es que se fomenten espacios de relajación y sé “le tenga paciencia” tal como relató su madre.

Finalmente, hizo un llamado al agresor, para que se entregue y evitar que este tipo de episodios se repitan.