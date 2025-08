Karina García y Altafulla estarían esperando su primer bebé: la modelo paisa despertó sospechas durante una transmisión

Karina García mostró en vivo síntomas de embarazo y alborotó las redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García desató controversia en redes sociales al interrumpir de manera inesperada una transmisión en vivo que estaba compartiendo junto a su hija en TikTok. La extraña reacción de la modelo paisa y comentarios de su primogénita Isa Vargas despertaron sospechas de embarazo.

De inmediato las imágenes comenzaron a circular en Internet en donde se abrió debate acerca de la posibilidad de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 y el ganador de la misma temporada, Andrés Altafulla, estén esperando su primer bebé juntos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Hasta ahora, ni Karina García ni su pareja, el ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, han respondido a los rumores de un posible embarazo que se han generado tras la reciente transmisión en vivo de la exparticipante. En redes sociales, el vídeo de ese momento se ha viralizado y los seguidores aguardan la reacción de ambas figuras del reality.

Karina García sembró dudas sobre posible embarazo al interrumpir un directo para vomitar - crédito @dmcmontoya00/Tiktok

Durante el en vivo compartido con su hija Isabella, Karina García comentó que llevaba varios días experimentando malestares. “Me siento maluca, me siento mareada”, confesó ante su audiencia y su hija, lo que ocasionó una oleada de mensajes preocupados y preguntas directas sobre un posible embarazo. Isabella Vargas optó por no ocultar su inquietud y expresó:

“Yo no quiero más hermanos, ojo con eso porque yo no quiero. ¿Cómo se va a llamar? Ojo con eso porque las palabras tienen poder”, mostrando su negativa a la posibilidad de recibir a un nuevo miembro en la familia y sugiriendo que, pese a la negativa de su madre, no descartara esa posibilidad.

A pesar de la insistencia de su hija, Karina García aseguró que sus síntomas podrían deberse al plan alimenticio y al entrenamiento intenso que está realizando, preparándose para su enfrentamiento con Karely Ruiz. Trató de tranquilizar a Isabella: “No mi reina, cálmate. Si el día de mañana Dios me quiere enviar un bebé, ¿lo vas a rechazar?”, respondió en tono de broma.

Karina García y Altafulla podrían estar esperando a su primer hijo juntos - crédito @buendiacolombia/Instagram

La situación cobró un giro inesperado cuando, mientras ambas conversaban en directo, Karina García se levantó abruptamente del en vivo para ir a vomitar, según relató su hija. Aunque negó estar embarazada, este episodio aumentó la especulación entre sus seguidores, quienes debaten si se trata de un verdadero problema de salud o si podría existir un embarazo no confirmado.

“Ojalá pero con el tiempo sería genial ellos tienen que coger fuerza ”, “ojo Karina dietas extremas no es recomendable”, “Isa es la mejor y la más directa”, “la mamá de Altafulla se muere”, “ya queremos un hijo real de ellos dos”, “por favor pongan la reacción de Altafulla”, “eso significa que por lo menos lo están intentando”, “pues en ella es común un hijo de cada novio”, son parte de los comentarios en redes sociales.

Altafulla sorprendió al hablar de su relación con los hijos de Karina García

Para Altafulla, el afecto entre él y los hijos de Karina García surgió de manera espontánea y sin presiones externas. “Nadie nos está obligando, ni a ellos ni a mí a querernos. Es algo que se está dando porque, como te digo, no hay ningún fin, no hay ninguna intención, simplemente nos la llevamos bien. Nos conocimos, sentimos algo genuino, algo real”, afirmó el cantante.

Altafulla habló de su relación Valentino y el trato que tienen - crédito @altafulla/IG

Durante una entrevista radial con Mix, se mostró particularmente emotivo al hablar de Valentino, el hijo menor de Karina. Lo describió como su “mejor amigo allá en Medallo” y relató cómo, al llegar a casa, el niño lo recibe eufórico, deseoso de contarle cada detalle de su día. “‘Ajá, mi amor. Cuéntamelo todo’. Y me cuenta: ‘No, hoy hice esto, hice aquello. Doki me mordió, almorcé esto’”, recordó entre risas.

Acerca de Isabella Vargas, la hija mayor, Altafulla señaló que es una joven de carácter fuerte y que entre ambos existe una relación basada en confianza y respeto. Con humor, expresó: “Isabela sabe que me tiene que pedir permiso. Cuidado con la vaina. Hey, Isabela, cuidado en la vaina”, bromeó.

El músico también reflexionó sobre la autenticidad del lazo que ha forjado con los hijos de su pareja, alejado de cualquier interés. “Los niños son muy genuinos, muy transparentes, y sentir como esa afinidad, esa conexión con él, que tan solo tiene cinco años y que no sabe quiénes somos, qué tenemos, a dónde vamos, y que simplemente él se entregue es porque de verdad es algo real”, expresó.

Karina García y Altafulla siguen dando de qué hablar con su relación sentimental luego de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @altafulla/Instagram

La relación sentimental entre Altafulla y Karina García ha evolucionado tras su paso por La casa de los famosos. Lejos de quedar como una estrategia del reality, su vínculo se ha fortalecido fuera del programa, despertando el interés público por la naturalidad con la que el cantante se ha adaptado a la vida familiar junto a los hijos de la modelo.