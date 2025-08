Andrea Guzmán expresó su molestia con la imagen que ‘Masterchef Celebrity 2025’ mostró de ella: “No soy envidiosa”

Andrea Guzmán contó su verdad detrás de la convivencia entre participantes en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito cortesía Canal RCN

Andrea Guzmán destapó su verdad acerca de la relación que tuvo con sus compañeros en la cocina de Masterchef Celebrity 2025 y acusó a la dinámica de la producción de solo mostrar su lado conflictivo, hecho que le provocó duras críticas en redes sociales.

En conversación con Infobae Colombia, la actriz que ha hecho parte del elenco de series como Rigo, Dejémonos de Vargas y El General Naranjo reveló que se sintió frustrada al ver que el reality la hizo quedar como una mujer de carácter fuerte, cuando en realidad se define como una persona con un excelente sentido del humor:

“Yo los amo a todos, no soy envidiosa ni temperamental, lo que pasa es que la gente se queda solo con la parte de la historia que sale al aire cuando detrás pasan muchas más cosas. Incluso, con Julián nos adoramos.

Si bien aceptar la invitación de Masterchef Celebrity Colombia supuso un gran aprendizaje para Andrea Guzmán no solo en lo culinario, también en lo profesional y personal, reconoce que le hubiera gustado tener más tiempo en la competencia para revelar su versatilidad al público que se quedó una sola cara, que, no es la que le gustaría que tuvieran de ella.

“Yo siento que hay muchas cosas que no se muestran en el real, pues porque obviamente por tiempo, nosotros estamos todo el día en la cocina y hay muchas cosas que la gente desafortunadamente no puede ver y otras que están pues que se ven porque pues convienen para que el programa funcione, pero de mí sacaron las no tan chéveres”.

Guzmán relató que las largas grabaciones afianzan las relaciones y el cariño que se tienen los concursantes al punto que definió la competencia como un juego de niños en el que todo se vale, no osbtante, fuera de cámaras todo volvía a la realidad que el público no puede ver.

“La verdad es muy fuerte ver que la gente se engancha a veces a mandar muy mala vibra en redes sociales... yo tengo que confesar que el mayor insulto que yo recibía en redes sociales, uy, como se está poniendo de vieja... empecé a recibir comentarios como egoísta, envidiosa, arpía, venenosa, eh, unos muy más fuertes como, pues no lo voy a decir acá, pero con amenazas y yo no entendía de dónde venía eso porque mi experiencia en la competencia nunca fue desde un lugar oscuro ni mucho menos", explicó a Infobae Colombia.

La actriz bogotana que pronto estrena nueva temporada de teatro musical con el espectáculo ‘Historias de la salsa’ que estará todos los viernes y sábados en la sede de Cabaret en Chapinero, se refirió al choque que sufrió recién inició la competencia de cocina a la que llegó con todo el ánimo de aprender a cocinar.

“Evidentemente cuando uno empieza el proceso, pues hay muchas cosas que uno no se espera, ¿no? Es un juego difícil, es duro, tiene momentos complejos, eh pero también creo que esos momentos vienen con mucho aprendizaje".

A lo anterior se sumo que Andrea no se preparó para las críticas en redes sociales en donde incluso ha recibido amenazas por la forma en la que se vio durante su permanencia en la cocina.

“Mira, yo me la llevé bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Soy amiga de todos, me quiero con todos. Eh, tengo excelente relación con todos. Defendí muchas veces momentos de competencia que me parecieron injustas y eso no se vio, se vio de tal vez otra parte como de que no es tan chévere mía...”, aseguró en su entrevista con Infobae Colombia.

Como artista, Andrea también lamento que la falta de tiempo y el trabajo bajo presión limitara su proceso de ceración, algo que afecto su rendimiento.

“Creo que los seres humanos no estamos diseñados para estar haciendo las cosas con presión. Eso le activa a uno el cortisol y hace que uno esté bajo mucho estrés. Entonces creo que el aprendizaje es, “Uy, qué rico tener tiempo. Qué rico tomarse las cosas con calma. Qué rico, o sea, después de eso como que cuando uno cocina en la casa y siente que no tiene 5 minutos, uno dice, ”Uy, qué rico que nadie me está presionando“, añadió.