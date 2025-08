Andrea Valdiri se mostró preocupada y reveló qué le dijo a Karina García sobre su pelea con Karely Ruíz para stream fighters 2025

Qué le dijo Andrea Valdiri a Karina García por la pelea con Karely - crédito captura de pantalla Stream Fighters/YouTube y @andreavaldirisos/IG

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la influencer y bailarina barranquillera Andrea Valdiri reveló que tuvo una conversación con Karina García, por su participación en el evento de boxeo Stream Fighters 2025, que se celebrará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá y que también será transmitido en vivo.

Aunque no se enfrentarán entre sí, ambas creadoras de contenido han sido confirmadas para este encuentro organizado por el streamer colombiano Westcol, donde varias figuras del entretenimiento digital medirán fuerzas en el cuadrilátero.

Valdiri se subirá al ring contra Yina Calderón, mientras que Karina lo hará frente a la modelo mexicana Karely Ruiz, en una de las peleas más esperadas del cartel.

En su transmisión, Andrea confesó que la pelea de Karina le genera cierta preocupación, ya que, aunque la paisa ha estado entrenando, no tiene una trayectoria sólida en la actividad física ni en el deporte de contacto y aprovechó para contar lo que le había dicho en el momento en el que se la encontró en el cara a cara con sus rivales.

Stream Fighters 4 tendrá una pelea entre Karina García y Karely Ruiz - crédito @stream_fighters/IG

“Me da vaina porque yo vi a Karina, la saludé y estuvo al lado mío… y yo le dije: ‘Cuidado y no te vayas a dejar cascar, práctica para que no te vayan a joder, así sea que le des y le des, pero que no caigas’”, relató Valdiri.

Adicionalmente, la empresaria costeña expresó su inquietud desde una postura amistosa, advirtiéndole a Karina que, si no ha tenido experiencia previa en el deporte, no debería exponerse en un evento de esta magnitud.

“Si una persona nunca ha hecho ejercicio, no debería aceptar entrar a un ring”, dijo Valdiri con franqueza.

A pesar de su tono de advertencia, Andrea aclaró que su intención es que a Karina le vaya bien. Según relató, Karina tomó el comentario con buen humor y le respondió con su carisma habitual: “Bueno, amiga, yo voy a entrenar”.

Finalmente, Andrea Valdiri describió a Karina como una mujer “dulce y delicada”, y aunque reconoce que el reto que asumió es grande, le deseó suerte en su enfrentamiento contra Karely Ruiz.

Andrea Valdiri advirtió a Karina García para que se prepare para la pelea con Karely Ruiz - crédito stream_fighters/IG

El fenómeno del boxeo entre creadores de contenido digital en Colombia regresa, pues Stream Fighters 4, el evento organizado por el streamer colombiano Westcol, será el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El evento se podrá ver en vivo y por la transmisión en el canal de Kick del paisa. Este formato se ha convertido en una de las sensaciones del entretenimiento online, reúne a figuras populares del mundo digital para enfrentarse en el cuadrilátero, y en su cuarta edición, llega con seis combates confirmados que han generado gran expectativa entre la audiencia.

Los combates confirmados para Stream Fighters 4

La cartelera oficial del evento incluye enfrentamientos que mezclan rivalidades mediáticas, debutantes en el ring y figuras ya conocidas por el público. Estas son las peleas que integran la velada:

The Nino vs. Byking

Karina García vs. Karely Ruiz

JH vs. Cristorata

Milica vs. May Osorio

Shelao vs. Belosmaki

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri

Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el Stream Fighters 4 - crédito @stream_fighters/Instagram

Este último combate ha capturado especialmente la atención del público, dado el historial de enfrentamientos verbales y rivalidades mediáticas entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. Ambas celebridades son conocidas por su fuerte presencia en las redes sociales y sus constantes polémicas, lo que convierte este duelo en uno de los más esperados de la jornada.

Con el anuncio oficial del evento, Bogotá se alista para recibir a decenas de creadores de contenido, miles de fanáticos y millones de espectadores conectados a través de la pantalla para ver varias de las peleas más esperadas entre creadores de contenido nacionales e internacionales.