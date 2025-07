La joven cantante Shaira relató cómo fue su experiencia con un hombre casado: “No lo hagan”

La joven cantante habló de su futuro como madre - crédito @shaira_oficial/Instagram

Shaira, reconocida cantante y ganadora del Factor XS, compartió con sus seguidores en redes sociales una experiencia que marcó un giro importante en su vida personal y profesional.

En publicaciones recientes, la intérprete de No sé reveló que vivió una relación sentimental con un hombre casado, lo que, sin saberlo al inicio, la llevó a componer un tema inspirado en ese episodio: Amor de mentiras.

La confesión surgió en plataformas como Tiktok, donde la joven artista supera el millón de seguidores. Ahí se mostró cercana y sincera, dispuesta a narrar cómo un engaño terminó convirtiéndose en material para su música.

Según relató, todo comenzó en un evento social, cuando fue presentada a un hombre que con rapidez captó su atención. Lo describió como caballeroso, atento, detallista y físicamente atractivo.

Durante el inicio de este vínculo, el hombre le enviaba flores a diario, le dedicaba poemas y mantenía constante comunicación, cualidades que llevaron a Shaira a considerarlo “el hombre perfecto”. Sin embargo, la percepción cambió drásticamente cuando, al navegar por sus redes sociales, la cantante encontró una fotografía del hombre acompañado de otra mujer.

Profundizando en la situación, advirtió que la relación entre ambos era pública y que se proclamaban amor abiertamente. Así descubrió que él estaba casado, situación de la que hasta entonces no tenía conocimiento.

“Resulta que no era tan perfecto porque un día vi en redes sociales, en el buscador en el que aparece todo el mundo, una foto de una mujer con él y dije: ‘Dios, mío, ¿qué voy a hacer? tiene esposa’. Me di cuenta de que se proclamaban mucho amor y dije: ahí no me voy a meter", contó.

Frente a esta realidad, la artista optó por no continuar con el vínculo. Shaira hizo énfasis en la importancia de no involucrarse en relaciones con personas que ya tienen compromiso. “Eso no lo hagan, jamás se metan en una relación, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti”, expresó, aconsejando prudencia a quienes pudieran vivir circunstancias similares.

Pese a la contundente decisión de alejarse, el hombre intentó justificar su situación afirmando que atravesaba problemas matrimoniales, argumento que, según la propia Shaira, es habitual en estos casos.

“Se proclamaban mucho amor, entonces yo dije, ahí no me voy a meter, definitivamente. Eso no lo hagan, jamás se metan en una relación, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Yo lo dejé a ahí, él siguió insistiéndome que su relación estaba mal, esa es la típica que todos los hombres dicen, pero no les crean”, indicó.

La artista rechazó continuar cualquier tipo de contacto y se negó a participar en una relación marcada por la mentira: “Como él siguió insistiendo, yo le dije que ya no quería verlo y que no quería meterme en problemas”.

A raíz de este episodio, Shaira buscó transformar la experiencia negativa en una herramienta de crecimiento personal y profesional. Explicó que canalizó sus emociones mediante la creación musical y, en particular, al componer la canción Amor de mentiras.

“Para canalizar mi rabia y poder desquitarme de alguna manera, escribí una canción que se llama Amor de mentiras, en la que exageré un poco porque ciertas cosas no pasaron, pero sí me sirvió mucho como inspiración. Eso es algo que hacemos nosotros los artistas a la hora de componer”, reveló.

La divulgación de la historia no pasó inadvertida para sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y admiración: “Me encanta cómo los artistas convierten anécdotas en canciones”; “Te mereces un hombre que te ame y te respete”; “Bien hecho mija 👍🏼👍🏼 espero que Paola Jara mire éste vídeo 😊“; ”pero la pregunta del millón y si estuviera soltero que hubiera pasado"; “Clásico”; “Bebé más chismes porfis, si algo estaré por aquí 😉“; ”😂los hombres"; “te amo Shaira 😍😍😍😍 eres mi cantante favorita"; “Nos encanta el chisme 😅😅“.