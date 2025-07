Iván Villazón se despachó en elogios por grabaciones en vallenato de Karol G: “Ella sí ve lo que nuestra juventud no quiere ver”

El cantante elevó un llamado a la juventud para no perder las costumbres en este género musical - crédito @letengoelchisme/IG

Karol G sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico en el que incluyó canciones con diferentes géneros musicales, como el vallenato, con el sencillo No puedo vivir sin él.

La grabación de esta canción llevó a que conocedores del género lanzaran sus opiniones sobre esta nueva versión de la paisa en la música.

Una de esas opiniones provino del cantante vallenato Iván Villazón, que inicialmente se despachó en elogios por la cantante y el riesgo que asumió con ese sencillo.

“Acaba de grabar un paseo vallenato y vieras tú cómo lo cantó, conservando la esencia de nuestra música vallenata”, expresó inicialmente el artista.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Bichota fue vista grabando un proyecto en las calles de Valledupar - crédito redes sociales @juanfe.rocha01/ Instagram

Sin embargo, en medio de los elogios que lanzó por la cantante paisa, también hizo un llamado a la juventud de su territorio para que no dejen perder esas costumbres vallenatas y la autenticidad.

“¿Por qué ella siendo paisa y reguetonera, sí ve lo que nuestra juventud no quiere ver? … hay que ser respetuosos del nuevo enfoque que tiene la juventud o la generación actual, de la forma como conciben y como construyen y hacen la música vallenata”.

Otro de los argumentos que tuvo el artista fue el llamado de atención para que los jóvenes “volteen un poco a ver ese vallenato, a nutrirse un poquito más de nuestro vallenato raizal… es importante también poder hablar y poder, eh, enviar mensajes a nuestra nueva generación que tanto queremos y apoyamos”, pidiendo que no confundan porque todos tienen derecho a salir adelante con la música.

La paisa celebró con parranda vallenata su llegada a Valledupar - crédito captura pantalla Radio Guatapurí

En su mensaje, concluyó diciendo que en su caso como en el que otros expertos en vallenato “creo que tenemos la autoridad como para, para decirle cosas constructivas, sobre todo, constructivas para, para que sean, grandes y, convidarlos a que cuidemos nuestro folclor vallenato”.

Rápidamente, los seguidores de ambos géneros musicales expusieron sus opiniones respecto a las declaraciones de Villazón con mensajes como: “Me encanta cómo se escucha ella cantando vallenato, por algo él está haciendo el comentario, se ven amenazados”; “no sé si interpretarlo como un elogio o como un acto de machismo, porque le afana es que una mujer lo cante”; “zapatero a sus zapatos que ella cante su reguetón y deje los vallenatos quietos no se ponga a inventar le doy la razón a Villazón”, entre otros.

Así se prepara la Bichota para su gira con ‘Tropicoqueta’

En conversación con la revista Elle España, la cantante colombiana se refirió a la gira que esperan sus fans, después del éxito que tuvo con Mañana será bonito y las presentaciones que tuvo en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

“Hemos hablado de ello y hay un plan, claro, pero no quiero hacerlo solo porque es lo que se espera. No veo las giras sólo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans. Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí”, afirmó la cantante paisa.

La Bichota se prepara para una nueva gira de conciertos según explicó para Elle España - crédito cortesía DG Eventos y Stage Eventos

Sobre su proceso personal, Karol G explicó que se encuentra en una etapa de autodescubrimiento y aprendizaje. “Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo en este momento es dejándome sorprender por las nuevas emociones de la vida”, declaró.

Así las cosas, se espera que en la próxima gira que tenga la artista logre llegar a otros escenarios que todavía tiene pendiente por visitar como el continente asiático donde su música es bien recibida según videos de redes sociales.