Este es el paso a paso para recuperar a su ex, según el escritor Patrice Lafforgue: “Hay mujeres que ruegan, hay hombres que ruegan”

En entrevista con Infobae Colombia, el autor francés y especialista en programación neurolingüística Patrice Lafforgue expuso que la clave para recuperar a una expareja no reside en la súplica ni en la presión sentimental, sino en un proceso de transformación personal y autoconocimiento.

La publicación de su libro Recupera a tu ex con dignidad: El paso a paso para la reconquista amorosa responde a una carencia que el propio Lafforgue detectó tras experimentar una ruptura en su adolescencia. “Nadie nos enseñó a gestionar las emociones de una ruptura amorosa. Nadie nos enseñó tampoco a intentar de la buena manera a recuperar a su ex. Entonces, estamos frente a nuestras emociones, con nuestro desespero, con el tipo de apego que uno puede tener y lo deja expresar a veces sin límites y de manera desesperada. Y entonces me parecía raro que no exista un contenido para un dolor tan grande”.

Lafforgue sostiene que la reconquista amorosa es, ante todo, una cuestión de probabilidades y no de certezas. “Nadie puede asegurar que va a funcionar. Pero, si las causas de la ruptura son corregibles, si la persona que quiere recuperar a su ex está en disposición para hacer un trabajo personal, una evolución, un trabajo también de comprensión de lo que puede vivir su ex y de lo que vivió su ex, pero de manera genuina, de manera auténtica. Entonces, estamos en un inicio correcto”.

El especialista destacó la importancia de aceptar la negativa inicial de la expareja, pues el rechazo inmediato suele ser una reacción natural al tumulto emocional y a los recuerdos desagradables que persisten tras la separación. Sin embargo, observa que, con el tiempo y un comportamiento adecuado, ese “no” puede suavizarse y, en algunos casos, abrir la puerta a una reconexión sentimental: “Pase lo que pase, la persona que quiere recuperar a su ex siempre podrá decirse, ‘Lo he hecho de la buena manera y no tengo que arrepentirme de nada. Eso es importante’”.

El autor desmintió la creencia de que el género, el estatus social o la cultura determinan la forma en que se vive una ruptura. “Es un mito, yo diría. Porque yo veo de todo. Hay mujeres que ruegan, hay hombres que ruegan. No depende del género, no depende del estatuto social, no depende del país, no depende de la cultura. Las emociones son las mismas expresadas con cierta intensidad diferente, pero al final no va a depender de todos esos aspectos, sino de una parte que no alcanzamos a veces a entender: es lo que despertó esta persona en mi inconsciente”.

Lafforgue explicó que el dolor de una ruptura puede variar según el nivel de compromiso y los patrones emocionales activados, lo que explica por qué algunas separaciones resultan especialmente difíciles de superar.

El proceso de reconquistar a una expareja requiere tiempo y autoconocimiento

El proceso de reconquista, advierte, requiere tiempo y no puede precipitarse. “Una reconquista amorosa es una cuestión de meses obligatoriamente. No es bueno ni recomendable recuperar a su ex demasiado temprano”.

Para Lafforgue, la ruptura no implica necesariamente un corte definitivo, sino un distanciamiento en el que siempre queda algún tipo de huella emocional, positiva o negativa. Incluso acciones como el bloqueo en redes sociales suelen responder más a la necesidad de proteger el propio equilibrio emocional que a un deseo de castigar al otro.

El método propuesto por Lafforgue exige un comportamiento contraintuitivo: resistir la tentación de actuar impulsivamente y, en cambio, analizar el pasado con objetividad. Recomienda redactar un balance personal sobre la relación, identificar la propia responsabilidad en la ruptura y emprender un proceso de transformación interna.

Solo después de este trabajo, y respetando los tiempos de sanación, se puede retomar el contacto con la expareja de manera no intrusiva. “En la reconquista amorosa toda acción tiene un timing (momento) preciso. No es porque uno va a enviar la famosa carta, por ejemplo, de retoma de contacto dos días después de la ruptura que la carta va a funcionar, entre comillas, no. Hay que dejar pasar un cierto tiempo de sanación”.

Cuatro claves para intentar una segunda oportunidad de manera sana

El especialista detalló cuatro claves para reconstruir una relación sobre bases más sólidas. El primer punto consiste en evitar regresar desde la nostalgia o el deseo sentimental: “Nunca regresar desde un punto de vista sentimental. Te extraño, me extrañas, te amo, me amas, vamos a volver. No va a funcionar. No es una cuestión de extrañar, no es una cuestión de amar”.

El segundo paso implica diseñar un plan de acción concreto para corregir las causas de la ruptura, explicitando los cambios que se implementarán en la vida diaria y evitando promesas vagas. El tercer elemento es actuar con conciencia y no limitarse a corregir superficialmente los errores del pasado, ya que el verdadero desafío surge cuando la relación entra en una nueva zona de confort. El cuarto principio establece que la reconquista amorosa nunca termina, pues requiere mantener de forma constante los nuevos componentes que han permitido la reconciliación.

Lafforgue insiste en que la dignidad y el respeto por uno mismo son esenciales en este proceso. Rogar, advierte, no solo resulta ineficaz, sino que suele conducir a una nueva ruptura en un plazo breve. “Cuando las personas se dan cuenta que no funciona el rogar, van a buscar estrategia, van a buscar y se van a dar cuenta de que no es una cuestión de emoción, no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de trabajo personal”.

Solo cuando la persona asume la responsabilidad de su propio crecimiento, puede abrirse un camino real hacia la recuperación de la relación, dejando atrás impulsos, chantajes, regalos, insistencia o persecución. Así, según Lafforgue, se puede intentar recuperar a un ex de manera sana y con dignidad.

El libro de Lafforgue, estructurado en capítulos que abordan desde la gestión emocional tras la ruptura hasta técnicas de comunicación y casos específicos como la infidelidad o las crisis existenciales, ofrece un acompañamiento basado en herramientas prácticas y estrategias de transformación personal.

El autor recuerda que nadie se enamora a la fuerza, pero que es posible aumentar las probabilidades de una segunda oportunidad si se aprende a gestionar la distancia, comunicar mejor las emociones y transformar los propios hábitos.