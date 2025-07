Agentes especiales de la Procuraduría intervendrán en el juicio contra Nicolás Petro, por petición de la defensa: cuál es la razón

La audiencia en Barranquilla contra Nicolás Petro se encuentra en fase de definición sobre la validez de las pruebas propuestas por la Fiscalía y la defensa - crédito Asamblea del Atlántico

La Procuraduría General de la Nación estableció una comisión de agentes especiales para observar el proceso que enfrenta Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, que enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

La designación de este grupo responde a una solicitud de la defensa Nicolás Petro, que pidió una “agencia especial” para vigilar el curso del juicio y garantizar el respeto del debido proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la audiencia preparatoria, el juez Hugo Carbonó informó sobre la notificación realizada el 9 de julio a su despacho: el procurador octavo delegado de Bogotá, Francisco Bustos, y otros funcionarios del Ministerio Público, tomaron la función de acompañar la diligencia judicial.

La solicitud fue presentada en la más reciente audiencia, en la que se pidió la intervención especial de la Procuraduría para anticipar o advertir cualquier irregularidad relacionada con la presentación y valoración de pruebas.

“Estamos simplemente realizando desde la perspectiva de lo que le corresponde al Ministerio Público, que entiende perfectamente un sistema que algunos llaman adversarial, adversativo donde se trata simplemente el enfrentamiento entre dos partes una parte acusadora y una parte de defensa que pretende oponerse a esa pretensión y para ello tiene diversos mecanismos”, indicó el procurador Bustos al explicar su función en el proceso.

Según conoció Semana al respecto, el juez explicó que la audiencia se encuentra en la etapa de solicitudes para excluir material probatorio, tanto de la Fiscalía como de la defensa.

El caso de Nicolás Petro será vigilado de manera especial por una comisión delegada de la Procuraduría - crédito redes sociales

Señaló que “no hay oposiciones, el traslado es para solicitud de exclusiones de inadmisión o rechazo. Entonces la defensa no encuentra oposición por la sencilla razón que la defensa ni siquiera ha comenzado a hacer las solicitudes de exclusiones de rechazo e inadmisión, como las hizo la Fiscalía en cuanto a la solicitud de la defensa, la dinámica quedó así”.

Otras solicitudes

Entre las peticiones del procurador durante la diligencia, se incluye que solo se admitan como evidencia las declaraciones presenciales de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y no aquellas rendidas fuera de juicio.

Del mismo modo, solicitó que el examen psiquiátrico solicitado por la defensa de Vásquez quedara excluido bajo el argumento de que “las personas no se pueden ver expuestas a ese tipo de estudios, diagnósticos, sin su consentimiento, sin su consentimiento expreso, informado y más aún de que vayan a ser expuestos públicamente, eso no está permitido, eso no se puede hacer sin el consentimiento de la persona que sufre de alguna manera esa intromisión”.

La advertencia del juez a la defensa de Nicolás Petro - crédito X

Procuraduría objetó pruebas propuestas por la defensa de Nicolás Petro en la audiencia preparatoria de su juicio

Durante la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, la Procuraduría General de la Nación expresó su oposición a varios elementos probatorios que busca incorporar la defensa del exdiputado del Atlántico.

El juicio, que lidera el juez Hugo Carbonó en Barranquilla, estableció cuáles pruebas llegarán a la etapa definitiva del proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El representante del Ministerio Público, Henry Bustos, sostuvo que no procede aceptar como prueba los informes de prensa sugeridos por la defensa de Nicolás Petro, argumentando que “no tienen mayor peso jurídico en los estrados”.

Durante la audiencia preparatoria, la Fiscalía pidió no tener en cuenta documentos privados como la declaración de renta de un familiar del acusado - crédito redes sociales

De igual forma, rechazó declaraciones tomadas fuera del juicio, como las de Julio César Díaz y Blanca Isabel Gutiérrez, ya que, según Bustos, “esa fue una entrevista rendida por fuera del juicio, por lo tanto no puede ser considerada como prueba. Aquí la señora Blanca Isabel Gutiérrez estará como testigo, y eso que ella dijo en esa declaración podrá servir para refrescar memoria, o para impugnar su credibilidad, pero es bajo la declaración bajo juramento, y no por la introducción de un video de una entrevista que no se sabe cómo fue obtenida”, dijo en la diligencia.

La Procuraduría también objetó el uso de informes remitidos por investigadores de la Fiscalía como pruebas documentales. En palabras del procurador, “igual sucede con el de Víctor Forero, que será objeto de interrogatorio”.

Otra objeción surgió tras la petición de la defensa, dirigida por Alejandro Carranza, para que el celular de Day Vásquez sea entregado con el fin de buscar información favorable para su cliente. Al respecto, Bustos expresó que “esa, debo decirlo, es una actividad investigativa absolutamente válida, pero no en este escenario”.